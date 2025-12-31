ETV Bharat / international

കാറും കോളും നിറഞ്ഞ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതത്തിന് വിരാമം; ഖാലിദ സിയയ്‌ക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം ഭർത്താവിനരികില്‍, സംസ്‌കാരം ഇന്ന്

വൈകുന്നേരം തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ലാ നഗറിൽ വച്ചായിരിക്കും സംസ്‌കാര ചടങ്ങ്. ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 31, 2025 at 12:03 PM IST

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിഎൻപി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ഖാലിദ സിയയുടെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന്. വൈകുന്നേരം തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ ഷേർ-ഇ-ബംഗ്ലാ നഗറിൽ വച്ചായിരിക്കും സംസ്‌കാര ചടങ്ങ് നടക്കുക. ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ. എസ്‌ ജയശങ്കർ സംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും.

"ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും നാഷണലിസ്‌റ്റ് പാട്ടി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ബീഗം ഖാലിദ സിയയുടെ സംസ്‌കാര ചടങ്ങിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ.എസ്‌ ജയശങ്കർ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിക്കും", വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

അന്തരിച്ച പ്രസിഡന്‍റും ഖാലിദ സിയയുടെ ഭര്‍ത്താവുമായ സിയാവുര്‍ റഹ്‌മാന്‍റെ അന്ത്യ വിശ്രമസ്ഥലത്തിന് അടുത്തായിരിക്കും ഖാലിദയ്ക്കും ഖബറൊരുക്കുക. രാജ്യത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണത്തിന് ഇടക്കാല സര്‍ക്കാര്‍ ഉപദേഷ്‌ടാവ് മുഹമ്മദ് യൂനസ് ആഹ്വാനം നല്‍കി.

ബഗ്ലാദേശിലെ ആദ്യ വിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഖാലിദ സിയ ഇന്നലെയാണ് (ഡിസംബ 30) അന്തരിച്ചത്. അസുഖബാധിതയായി ധാക്കയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. ശ്വാസകോശ അണുബാധയെ തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍ 23നാണ് ഖാലിദ സിയയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

മൂന്ന് തവണ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച ഖാലിദ സിയ ആദ്യം 1991 ലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയായത്. 1996 വരെ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്ന അവർ, വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല. പിന്നീട് 2001-2006 കാലത്തും ഇവർ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തി.

ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഭരണനേതൃത്വത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഈ കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശിൽ പട്ടാള ഭരണത്തിനെതിരായ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകി. 1945ല്‍ ഇന്നത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലുള്ള ജയ്‌പാല്‍ഗുഡിയിലാണ് ഖാലിദ ജനിച്ചത്. 1947ല്‍ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഇവര്‍ കിഴക്കന്‍ ബംഗാളിലേക്ക് പോയി. 1960ല്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ സൈന്യത്തില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ ആയിരുന്ന സിയാവുര്‍ റഹ്‌മാനെ വിവാഹം കഴിച്ചു.

നാല് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഖാലിദയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതം ഉയര്‍ച്ച താഴ്‌ചകളുടെ സമ്മേളനമാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രഥമ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി പദം മുതല്‍ ജയില്‍ ജീവിതവും പൊതുമാപ്പും അടങ്ങിയ സംഭവബഹുലമായ രാഷ്‌ട്രീയ ഭൂമിക. പാകിസ്ഥാനില്‍ ബേനസീര്‍ ഭൂട്ടോയ്ക്ക് പിന്നാലെ ലോകത്ത് രണ്ടാമത് പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിക്കുന്ന മുസ്ലീം വനിത എന്ന ഖ്യാതിയും ഇവര്‍ക്ക് സ്വന്തം.

1991ല്‍ നടന്ന പാര്‍ലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ബിഎന്‍പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി. ഖാലിദ സിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന ഖ്യാതിയോടെ അധികാരത്തിലെത്തി. 1996ല്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടവും ഖാലിദ അധികാരത്തിലെത്തിയെങ്കിലും എല്ലാ പ്രധാന കക്ഷികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌ക്കരിച്ചു.

ഇന്ത്യയുമായുള്ള ഖാലിദയുടെ ബന്ധം

1991 മുതല്‍ 96 വരെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അധികാരത്തിലിരുന്നപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയുമായി സമ്മിശ്ര ബന്ധമായിരുന്നു അവര്‍ പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്. ഗംഗയിലെ വെള്ളം പങ്കിടലും അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഇടഞ്ഞു. കിഴക്കന്‍ ദര്‍ശന്‍ നയമായിരുന്നു അവരുടെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. ചൈനയും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുമായി ആയിരുന്നു അവര്‍ കൂടുതല്‍ ബന്ധം പുലര്‍ത്തിയിരുന്നത്.

എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഊഴത്തില്‍ ഇന്ത്യയുമായി ഊഷ്‌മളമായ ബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധമടക്കം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ അവര്‍ ശ്രമിച്ചു. എന്നാല്‍ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഭീകര സംഘങ്ങളിലും നുഴഞ്ഞു കയറ്റക്കാരും ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കെ 1996ലും 2006ലും രണ്ട് തവണ ഇവര്‍ രാജ്യത്ത് ഔദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയില്‍ 2012ലും അവര്‍ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ബിഎന്‍സിപി സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ മിര്‍സ ഫഖ്രുല്‍ ഇസ്ലാം ആലംഗിര്‍ അടുത്തിടെ ഖാലിദയെ ജനാധിപത്യത്തിന്‍റെ മാതാവ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു.

