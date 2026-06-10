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എപ്‌സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധമെന്ത്? ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്, ഉറ്റുനോക്കി ലോകം

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്‌ത കേസിൽ പെട്ട ജെഫ്രി എപ്‌സ്റ്റീൻ എന്ന ധനികനുമായി ബിൽ ഗേറ്റ്സിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ചില രഹസ്യ രേഖകളാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സിനെ വീണ്ടും സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാക്കിയത്...

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Microsoft co-founder Bill Gates (File/AFP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 10, 2026 at 9:29 AM IST

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വാഷിങ്‌ടൺ: കോടീശ്വരനും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സഹസ്ഥാപകനുമായ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഇന്ന് (ബുധനാഴ്‌ച) യു.എസ് ജനപ്രതിനിധി സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകും. അന്തരിച്ച വിവാദ വ്യവസായിയും ലൈംഗികക്കുറ്റവാളിയുമായ ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് യു.എസ് ഹൗസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹത്തെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും. കോടീശ്വരന്മാരും രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുമടങ്ങുന്ന എപ്സ്റ്റീൻ്റെ വിപുലമായ സൗഹൃദവലയം വർഷങ്ങളായി അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കും ദുരൂഹതകൾക്കും വഴിതെളിച്ചിരുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ലൈംഗികക്കടത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ വിചാരണ കാത്തു കഴിയവെ 2019-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ജയിലിൽ വച്ചാണ് എപ്സ്റ്റീൻ മരണപ്പെടുന്നത്. അടുത്തിടെ യു.എസ് നീതിന്യായ വകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട ചില രേഖകൾ ഗേറ്റ്സും എപ്സ്റ്റീനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് കമ്മിറ്റി ഗേറ്റ്സിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ബിൽ ക്ലിൻ്റൺ, ഹിലരി ക്ലിൻ്റൺ, കൊമേഴ്‌സ്‌ സെക്രട്ടറി ഹൊവാർഡ് ലൂട്‌നിക് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരും ഇതിനകം തന്നെ ഈ സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായിട്ടുണ്ട്.

ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പൂർണമായും രേഖപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും, മറ്റ് പല പ്രമുഖരുടെയും ചോദ്യം ചെയ്യലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഈ നിർണ്ണായക ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി മുൻ നീതിന്യായ വകുപ്പ് അഭിഭാഷകൻ ജോൺ മോറൻ, മുൻ ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജേക്ക് ഗ്രീൻബെർഗ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ശക്തമായ ഒരു നിയമസംഘത്തെയാണ് ഗേറ്റ്സ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"തെറ്റ് പറ്റി, ഖേദിക്കുന്നു": ബിൽ ഗേറ്റ്സ്

കമ്മിറ്റിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനുള്ള തീരുമാനത്തെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് സ്വാഗതം ചെയ്തതായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വക്താവ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എ.എഫ്.പിയോട് പറഞ്ഞു. എപ്സ്റ്റീൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും താൻ പങ്കാളിയായിട്ടില്ലെന്നും അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗേറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു അബദ്ധമായിരുന്നുവെന്ന് ഗേറ്റ്സ് മുൻപ് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു.

"അവനോടൊപ്പം ചിലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഞാൻ ഖേദിക്കുന്നു, അതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ചില അത്താഴവിരുന്നുകളിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പങ്കെടുത്തത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവൻ്റെ ദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുകയോ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല," ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ടെലിവിഷൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

വിവാദമായി ഇമെയിൽ സന്ദേശങ്ങൾ

എപ്സ്റ്റീൻ്റെ ഫയലുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 2013-ലെ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇമെയിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഗേറ്റ്സിന് വിനയായിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ്സിൻ്റെ വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ താൻ സഹായിച്ചതായി എപ്സ്റ്റീൻ ഈ ഇമെയിലിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഇമെയിൽ വ്യാജമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗേറ്റ്സ് ഈ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചു.

അതേസമയം, രണ്ട് റഷ്യൻ സ്ത്രീകളുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതായി ഗേറ്റ്സ് തൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷനിലെ ജീവനക്കാരോട് സമ്മതിച്ചതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. 2008-ൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ച കേസിൽ എപ്സ്റ്റീൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് (2011-ൽ) താൻ എപ്സ്റ്റീനെ പരിചയപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ഗേറ്റ്സിൻ്റെ വാദം.

2013-ൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ അന്നത്തെ ഭാര്യ മെലിൻഡ ഫ്രഞ്ച് ഗേറ്റ്സ് ഈ സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും, അദ്ദേഹം ഒരു വർഷത്തോളം കൂടി എപ്സ്റ്റീനുമായുള്ള ബന്ധം തുടർന്നു. 2021-ലാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സും മെലിൻഡയും വിവാഹമോചിതരായത്.

അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി യു.എസ് കമ്മിറ്റി

എപ്സ്റ്റീൻ്റെയും കൂട്ടാളി ഘിസ്ലൈൻ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെയും കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സർക്കാരിന് എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് ഹൗസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി വിപുലമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. വർഷങ്ങളായി എപ്സ്റ്റീനുമായി വ്യക്തിബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന യു.എസ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, ഈ ഫയലുകൾ പുറത്തുവിടുന്നതിനെ ആദ്യം എതിർത്തിരുന്നു. ഇത് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു.

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