ഇറാനിലെ പ്രതിഷേധം; മരണ സംഖ്യ അയ്യായിരം കടന്നു, 'കൂറ്റൻ പടക്കപ്പൽ' അടുക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്

കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി.

DONALD TRUMP DEATH TOLL IN IRAN PROTEST DEATH TOLL UPDATE REPORT IRAN PROTESTS
This photograph taken during a tour for foreign media shows a woman walking past a government building that was burnt during recent public protests, in Tehran on January 21, 2026 (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 2:14 PM IST

Updated : January 23, 2026 at 2:51 PM IST

ടെഹ്‌റാന്‍: രാജ്യവ്യാപകമായി ഇറാനില്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം അയ്യായിരം കടന്നു. വെള്ളിയാഴ്‌ച (ജനുവരി 23) വരെ കുറഞ്ഞത് 5,002 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ.

ഇറാനിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നതായി യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യാഴാഴ്‌ച മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. " ജനുവരി 8 ന് അധികാരികൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത് ആശയ വിനിമയം തടസപ്പെടുത്തി. ഇത് ഇറാനിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു" എന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇറാനിലെ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേഖലയിലേക്ക് അമേരിക്കയുടെ കൂറ്റൻ പടക്കപ്പൽ അടുക്കുന്നുവെന്നും ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്‌ടിവിസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഏജൻസി മരണസംഖ്യ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ 4,716 പേർ പ്രതിഷേധക്കാരും 203 പേർ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും ആണ്. 43 പേർ കുട്ടികളും 40 പേർ സാധാരണക്കാരുമായിരുന്നെന്ന് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞു. അധികാരികൾ നടത്തിയ വ്യാപകമായ അറസ്റ്റ് പ്രചാരണത്തിൽ 26,800 ൽ അധികം ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇറാനിലെ മുൻകാല കലാപങ്ങളിൽ ഏജൻസിയുടെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിരുന്നു. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇറാനിലുണ്ടായ മറ്റേതൊരു പ്രതിഷേധത്തേക്കാളും മരണസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് 1979 ലെ ഇറാൻ്റെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള അരാജകത്വത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

ബുധനാഴ്‌ചയാണ് ഇറാൻ സർക്കാർ ആദ്യ മരണസംഖ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 3,117 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു ആദ്യ റിപ്പോർട്ട്. അതിൽ 2,427 പേർ സാധാരണക്കാരും മറ്റുള്ളവര്‍ സുരക്ഷാ സേനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരുമാണെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നില്ല. മരണസംഖ്യ ഇനിയും കൂടാമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ അധികൃതർ വിച്ഛേദിച്ചതും രാജ്യത്തേക്കുള്ള ആശയ വിനിമയം തടസപ്പെടുത്തിയതും അന്താരാഷ്‌ട്ര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാര്‍ത്ത സ്വതന്ത്രമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവസരം നിഷേധിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വ്യാപകമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദം രണ്ടാഴ്‌ച പിന്നിട്ടതോടെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്. ഇനിയും നിരവധി പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും മരണസംഖ്യ ഉയരാമെന്നും ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. " ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്, നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ വലിയ തിരിച്ചടി നല്‍കും" എന്ന് അമേരിക്കയ്‌ക്ക് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"പുതിയ ആക്രമണത്തിന് വിധേയരായാൽ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചടിക്കാൻ നമ്മുടെ ശക്തമായ സായുധ സേനയ്ക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല", ഇറാനിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. ദി വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ലേഖനത്തിലാണ് അബ്ബാസ് അരാഗ്‌ചി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത്.

ഇതൊരു ഭീഷണിയല്ല, മറിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് താൻ വ്യക്തമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ഒരു നയതന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയില്‍ താൻ യുദ്ധത്തെ വെറുക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

