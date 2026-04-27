"ഇറാൻ തകര്ന്നു, യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിക്കും"; വൈറ്റ് ഹൗസ് ഷൂട്ടിങ് പ്രതി മാനസിക രോഗിയെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ നാവികസേനയെ അമേരിക്ക പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ട്രംപ്. വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ പ്രതിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി നിഷേധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ്....
Published : April 27, 2026 at 7:10 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല സംഘർഷങ്ങൾ അവസാനിക്കാറായെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഇറാനെ ദുർബലപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇത് ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചേക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫോക്സ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ട്രംപ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇറാൻ്റെ സൈനിക ശേഷി തകർത്തെന്ന് ട്രംപ്
ഇറാൻ്റെ നാവികസേനയെ അമേരിക്ക പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് ട്രംപ് അവകാശപ്പെട്ടു. "അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യോമസേനയോ നാവികസേനയോ നിലവിലില്ല. അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം അങ്ങേയറ്റം ഫലപ്രദമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പണമൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇറാൻ്റെ മിസൈൽ നിർമ്മാണ ശാലകളുടെ 75 ശതമാനവും തകർക്കപ്പെട്ടു. റഡാർ സംവിധാനങ്ങളോ വിമാനവിരുദ്ധ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളോ ഇപ്പോൾ അവർക്കില്ല," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി.
നേതൃത്വത്തിലെ ഭിന്നത
ഇറാൻ്റെ മുൻകാല നേതാക്കൾ ഇല്ലാതായത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് ട്രംപ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിലവിലെ നേതൃത്വത്തിനിടയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതിൽ ചിലർ വിവേകത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറാൻ ബുദ്ധിപരമായി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം വിജയം അമേരിക്കയ്ക്കൊപ്പമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചർച്ചകൾ ഫോണിലൂടെ മാത്രം
ഇറാനുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തൻ്റെ പ്രതിനിധികളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ട്രംപ്. "അവർക്ക് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൽ വിളിക്കാം. ചർച്ചകൾക്കായി 18 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. ചർച്ചകൾ ഇനി ടെലിഫോൺ വഴി മതിയെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇറാൻ ആണവായുധം നിർമിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയാൽ മാത്രമേ ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു.
ഇറാൻ്റെ പ്രതികരണം
അതേസമയം, മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ഒമാൻ, പാകിസ്ഥാൻ, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര സന്ദർശനം തുടരുകയാണ്. എന്നാൽ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി ചർച്ചകൾക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കയുടെ നടപടികൾ നയതന്ത്ര മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും രാജ്യത്തിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വൈറ്റ് ഹൗസ് വെടിവെപ്പ്; പ്രതി 'മാനസികരോഗി'യെന്ന് ട്രംപ്
വൈറ്റ് ഹൗസ് കറസ്പോണ്ടൻ്റ്സ് ഡിന്നറിനിടെ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ പ്രതിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ ആരോപണങ്ങൾ ശക്തമായി നിഷേധിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. പ്രതിയെ ഒരു "മാനസികരോഗി" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീൻ കേസുമായി തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളി.
അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണം
വാഷിംഗ്ടണിലെ പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലേക്കാണ് കോൾ ടോമസ് അല്ലൻ (31) എന്നയാൾ അതിക്രമിച്ചു കയറാൻ ശ്രമിച്ചതും വെടിവെപ്പ് നടത്തിയതും. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സീക്രട്ട് സർവീസ് ഉടൻ തന്നെ ഇയാളെ കീഴടക്കി. ആക്രമണത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റു. ഇദ്ദേഹം നിലവിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചുവരുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ആരോപണങ്ങളോട് ട്രംപിൻ്റെ പ്രതികരണം
സിബിഎസ് ന്യൂസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, പ്രതിയുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ട്രംപ് ക്ഷുഭിതനായി. തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ "പീഡകർ" എന്നും "ദ്രോഹികൾ" എന്നും വിളിച്ച മാനിഫെസ്റ്റോയിലെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ലജ്ജാകരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ അത്തരക്കാരനല്ല. ഞാൻ ഒരു ബലാത്സംഗക്കാരനോ പീഡകനോ അല്ല. എനിക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ കുറ്റവിമുക്തനാക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പങ്കുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കാണ്," ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ജെഫ്രി എപ്സ്റ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളുടെ പങ്കാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം തുടരുന്നു
പ്രതി ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് എത്തിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്ന് ആക്ടിംഗ് അറ്റോർണി ജനറൽ ടോഡ് ബ്ലാഞ്ചെ പറഞ്ഞു. പ്രതിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും യാത്രാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെ.ഡി. വാൻസ്, പ്രഥമ വനിത മെലാനിയ ട്രംപ് എന്നിവരടക്കം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖരെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
