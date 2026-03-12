1348 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചത് അയ്യായിരത്തിലധികം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ; തിരിച്ചടിക്കാൻ സജ്ജമെന്ന് ഇറാൻ
ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും വൻ സ്ഫോടന പരമ്പര. മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1348 ആയി. യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചു. ലെബനനിലും സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്.
Published : March 12, 2026 at 10:56 PM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കൻ-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെ ഇറാൻ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലും മറ്റ് നഗരങ്ങളിലും വൻ സ്ഫോടന പരമ്പരകളുണ്ടായി. രണ്ട് വിദേശ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ മാരകമായ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്ന് ഇറാഖിലെ എണ്ണ തുറമുഖങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. ഇതിനിടെ ബഹ്റൈൻ, കുവൈറ്റ്, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇറാനിയൻ മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ മൂന്ന് പ്രധാന നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. ടെഹ്റാൻ്റെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുക, തങ്ങൾക്കുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുക, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ശക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര ഉറപ്പുകൾ നൽകുക എന്നിവയാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ. അതേസമയം ലെബനൻ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗങ്ങളിലും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിന് മറുപടിയായി ഇറാനും ഹിസ്ബുല്ലയും ഇസ്രയേലിന് നേരെ ഏകോപിതമായ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവും നിലപാടുകളും
ഇറാൻ്റെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി മൊജ്തബ ഖമേനി അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രസ്താവനയിൽ പഴയ നയങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുമെന്നും ഇറാനിയൻ ജനതയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഐക്യവുമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ ഇറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലയിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തുടരുമെന്നും ഈ താവളങ്ങൾ ഉടൻ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശത്രുക്കളെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുന്നത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കിങ്സ് കോളജ് ലണ്ടനിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ലക്ചററായ റോബ് ഗീസ്റ്റ് പിൻഫോൾഡ് അടക്കമുള്ള വിദഗ്ധർ പുതിയ പ്രസ്താവനയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
@Rahbarenghelab_ pic.twitter.com/exdvqlx12i— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) March 12, 2026
മരിച്ച മുൻ പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെയും കുട്ടികളുടെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ രക്തസാക്ഷികളുടെയും ചോരയ്ക്ക് പകരം ചോദിക്കാൻ ഇറാൻ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് ഖമേനി സർക്കാർ വാർത്താ ചാനലിലൂടെ അറിയിച്ചു. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കും. അതിന് അവർ തയാറായില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും. യുദ്ധത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ടവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്നും പരിക്കേറ്റവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച സൈനികർക്ക് അദ്ദേഹം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. യെമനിലെ ഹൂതികളും ഇറാഖിലെ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളും ഇറാനെ സഹായിക്കാൻ തയാറാണെന്നും അവർ തങ്ങളുടെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുമെന്നും ഖമേനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൊജ്തബ ഖമേനി എക്സിൽ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ നേതാവ് എന്നർഥം വരുന്ന അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്.
അതേസമയം പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ അമേരിക്കൻ മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന് പരിഹസിച്ചു. ഖമേനി അധികാരത്തിലിരിക്കെ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിജയം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ട്രംപ് വിസമ്മതിച്ചു. ട്രംപിൻ്റെ പരിഹാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഖമേനിയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിന് വലിയ ആശങ്കയുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണങ്ങളും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഇറാനിലെ ഏകദേശം ആറായിരത്തോളം ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആക്രമണം നടത്തിയതായി യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് (സെൻ്റ്കോം) അറിയിച്ചു. അറുപതിലധികം കപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറിലധികം ഇറാനിയൻ യാനങ്ങൾ തകർക്കുകയോ കേടുപാടുകൾ വരുത്തുകയോ ചെയ്തു. ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പതിലധികം മൈനുകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്കും ആക്രമണമേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 1348 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 3.2 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് യുദ്ധം കാരണം വീട് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തതായി കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വിവേചനരഹിതമാണെന്നാണ് ഇറാനിയൻ ജനത കാണുന്നതെന്നും പുതിയ നേതാവിന് വലിയ ജനപിന്തുണയുണ്ടെന്നും ടെഹ്റാൻ സർവകലാശാലയിലെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ സോറെ ഖരസ്മി വിലയിരുത്തി.
രാജ്യത്ത് ഇതിനകം ഏഴായിരത്തിലധികം വീടുകൾ തകർന്നു. പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുന്നതിൽ ഇറാനിയൻ ഭരണകൂടം ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് അവർ സജ്ജമാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. എണ്ണ ഡിപ്പോകൾ, ഡീസാലിനേഷൻ പ്ലാൻ്റുകൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ തിരിച്ചടി നൽകുമെന്നും ഖരസ്മി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യുനെസ്കോ ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ചതായി ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ആരോപിച്ചു. പ്രാചീന ചരിത്രമുള്ള രാജ്യങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ വെറുക്കുകയാണെന്നും ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ യുനെസ്കോ ശബ്ദമുയർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാൻ്റെ വൈദ്യുതി ശൃംഖലയെ ആക്രമിക്കുമെന്ന ട്രംപിൻ്റെ ഭീഷണികൾക്ക് മറുപടിയുമായി ഇറാൻ്റെ സുപ്രീം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി അലി ലാരിജാനിയും രംഗത്തെത്തി.
അമേരിക്ക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഇരുട്ടിലാകുമെന്നും അമേരിക്കൻ സൈനികരെ വേട്ടയാടാൻ ഈ ഇരുട്ട് സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഭാവിയിൽ തങ്ങൾക്ക് മേൽ യുദ്ധം അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇറാൻ്റെ നേതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഉപവിദേശകാര്യ മന്ത്രി മജിദ് തഖ്ത്-റവാഞ്ചി പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ മൈനുകൾ പാകുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു.
On March 12, USS Gerald R. Ford (CVN 78) experienced a fire that originated in the ship’s main laundry spaces. The cause of the fire was not combat-related and is contained.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) March 12, 2026
There is no damage to the ship’s propulsion plant, and the aircraft carrier remains fully operational.…
ലെബനനിലും മേഖലയിലും തുടരുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ
ലെബനനിൽ മാർച്ച് രണ്ട് മുതൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 687 ആയി ഉയർന്നു. ഇതിൽ 98 കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 1774 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുമുണ്ട്. ബെയ്റൂട്ടിലെ വാട്ടർഫ്രണ്ടിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിക്കുകയും 28 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അരാമൗണിൽ നടന്ന ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് പേർ മരിച്ചു. ഇതിനിടെ ബെയ്റൂട്ടിലെ സുഖാഖ് അൽ-ബ്ലാത്ത് മേഖലയിലുള്ളവരോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഹിസ്ബുല്ലയുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് സൈനിക വക്താവ് അവിചായ് അദ്രേയി അറിയിച്ചു.
ബെയ്റൂട്ടിലുടനീളമുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ ആക്രമണ പരമ്പര ആരംഭിച്ചതായും ഇസ്രയേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ മജ്ദാൽ സെലെം, അദ്ഷിത് നഗരങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണവും യഹ്മർ അൽ-ഷഖീഫ്, അർനൂൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പീരങ്കി ആക്രമണങ്ങളും നടത്തി. ഇതിന് മറുപടിയായി സാർഇത് സെറ്റിൽമെൻ്റിന് നേരെ മിസൈലുകൾ പ്രയോഗിച്ചതായി ഹിസ്ബുല്ല അറിയിച്ചു. ലെബനനിലെ ബോംബാക്രമണം ഇസ്രയേൽ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തുർക്കി വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഹകൻ ഫിദാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലെബനനിലെ ഇറാൻ്റെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ വിളിപ്പിച്ച ലെബനൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി യൂസഫ് റഗ്ഗി, ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലെ ഇടപെടലുകൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും ദേശീയ പരമാധികാരത്തിന്മേലുള്ള ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് അറിയിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ഇറാഖിലെ പിഎംഎഫ് ആസ്ഥാനമായ ക്യാമ്പ് സാഖ്റിന് നേരെ വ്യോമാക്രമണം നടന്നതായി സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വടക്കൻ ഇറാഖിലെ എർബിലിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ കേട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാഖിലെ കുർദിഷ് മേഖലയിലെ സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായതിനെത്തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നുള്ള തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സൈനികരെയും താത്കാലികമായി പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഗൈഡോ ക്രോസെറ്റോ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കുവൈറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഞ്ച് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ഏഴ് ഡ്രോണുകളും കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും നശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോൺ പാർപ്പിട സമുച്ചയത്തിൽ പതിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. കുവൈറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചെത്തിയ മറ്റൊരു ഡ്രോണും ചെറിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഒമാനിലെ ഖസാബ് നഗരത്തിന് മുകളിലൂടെ പറന്ന ആളില്ലാ വിമാനം തടഞ്ഞ് താഴെയിറക്കിയതായി ഒമാൻ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഖത്തറിലും മിസൈൽ തടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
അമേരിക്കൻ യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെയും വിമാനങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാന രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ റഷ്യ ഇറാന് നൽകുന്നതായി അമേരിക്കൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് പുതിയ തരം യുദ്ധത്തിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നതായി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ജസിം അൽ-അസാവി വിലയിരുത്തി. യുഎസ്എസ് ജെറാൾഡ് ഫോർഡ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലിലെ ലോൺട്രി ഭാഗത്തുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ട് അമേരിക്കൻ നാവികർക്ക് പരിക്കേറ്റു. എന്നാൽ ഇത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സംഭവമാണിതെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇതിനകം 50 ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാണിജ്യ സർവീസുകൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിനാൽ ചാർട്ടർ വിമാനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുമെന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അറിയിച്ചു.
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെയും ഊർജ മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്ന യുദ്ധം
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് തങ്ങളുടെ ആഗോള ഉത്പാദനത്തിൻ്റെ 15 ശതമാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് എണ്ണ ഭീമനായ ടോട്ടൽ എനർജീസ് അറിയിച്ചു. ഖത്തർ, ഇറാഖ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉത്പാദനം പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് നിർത്തിവച്ചതായി കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ എണ്ണവില വർധന അമേരിക്കയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. യുദ്ധം ഊർജ വിപണിയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എണ്ണവില ബാരലിന് 200 ഡോളറിലെത്താൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് യുഎസ് ഊർജ സെക്രട്ടറി ക്രിസ് റൈറ്റ് പറഞ്ഞു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കാൻ യുഎസ് നാവികസേന ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഈ യുദ്ധം ആഗോള എണ്ണ വിപണിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിതരണ തടസമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക, കാനഡ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇറാൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിന് സ്വാഗതമുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി.
ചില രാജ്യങ്ങളുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയതായി ഇറാൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ആക്രമണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ യാത്രാസൗകര്യം നൽകില്ല. നോർവേയുടെ പതാക വഹിക്കുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് നോർവേയുടെ മാരിടൈം അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
ഇറാഖിൽ രണ്ട് എണ്ണ ടാങ്കറുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു നാവികൻ മരിക്കുകയും മറ്റൊരു കപ്പലിന് തീപിടിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിന് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ലണ്ടനിൽ മാർച്ച് 18, 19 തീയതികളിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേരും. ബ്രിട്ടൻ, ഈജിപ്ത്, ഫ്രാൻസ്, മൊറോക്കോ, ഖത്തർ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണിത്.
ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗൾഫിലുടനീളമുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരെ താത്കാലികമായി ശാഖകൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ബന്ധമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുമെന്ന് ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണിത്. ദോഹയിലെ എച്ച്എസ്ബിസി, യുഎഇയിലെ സിറ്റിബാങ്ക്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടേഡ്, പിഡബ്ല്യുസി, ഡിലോയിറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു.
Rejecting any interference in Lebanon’s internal affairs, I have summoned the Iranian Chargé d’Affaires to the Ministry tomorrow and instructed the Secretary-General to convey Lebanon’s firm objection to a series of incidents and statements that constitute a clear violation of…— Youssef Raggi (@YoussefRaggi) March 12, 2026
കൂടാതെ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷം രാജ്യത്ത് പാചക വാതക ക്ഷാമം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഭയത്തെത്തുടർന്ന് നേപ്പാൾ പാചക വാതക വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാലി സിലിണ്ടറുകളുടെ പകുതി മാത്രമേ നിറച്ചു നൽകൂ എന്ന് നേപ്പാൾ ഓയിൽ കോർപറേഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം നേപ്പാളിൽ ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി വരിനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്.
