"എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി... എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്"; 17 വർഷത്തിന് ശേഷം താരിഖ് റഹ്മാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ

വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ താരിഖ് റഹ്‌മാനെ കാത്തിരുന്നത് വൻ സ്വീകരണമായിരുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് താരിഖ് റഹ്‌മാൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് എന്നത് ഏറെ നിർണായകമാണ്.

Tarique Rahman in Bangladesh (Facebook @Tarique Rahman)
Published : December 25, 2025 at 7:07 PM IST

ധാക്ക: കലാപം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന ബംഗ്ലാദേശിൽ 17 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചെത്തി ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി(ബിഎൻപി) ആക്‌ടിങ് ചെയർമാനും മു​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഖാ​ലി​ദ സി​യ​യു​ടെ മ​ക​നുമായ താരിഖ് റഹ്‌മാൻ.

വ്യാഴാഴ്‌ച രാവിലെ ഹസ്രത്ത് ഷാജലാൽ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ താരിഖ് റഹ്‌മാനെ കാത്തിരുന്നത് വൻ സ്വീകരണമായിരുന്നു. 300 അടി വീതിയുള്ള സ്വീകരണ വീഥിയാണ് താ​രി​ഖ് റ​ഹ്‌​മാ​ന് നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് ഒരുക്കിയത്.

പാർട്ടി നേതാക്കളും അനുയായികളും ചേർന്നാണ് താരിഖ് റഹ്‌മാനെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്. ബംഗ്ലാദേശിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് താരിഖ് റഹ്‌മാൻ്റെ തിരിച്ചു വരവ് എന്നത് ഏറെ നിർണായകമാണ്.

ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവിന് വഴിയൊരിക്കിയതിൽ ജനങ്ങളോട് നന്ദിയെന്ന് താരിഖ് റഹ്‌മാൻ സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. ബിഎൻപി നേതാക്കൾക്കും അനുയായികൾക്കും താരിഖ് റഹ്‌മാൻ്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഊർജം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. കാത്തിരുന്ന നേതാവ് വരുന്നു എന്നെഴുതിയ ചില ബാനറുകളും നഗരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

താരിഖ് റഹ്‌മാൻ്റെ ബ്ലംഗാദേശിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു വരവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനാണെന്ന് ഇതിനോടകം അഭ്യൂഹങ്ങൾ പരന്നിട്ടുണ്ട്. "എൻ്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, എനിക്ക് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്" - താരിഖ് റഹ്‌മാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തെ വോട്ടറായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ താരിഖ് റഹ്‌മാനെ സഹായിക്കുമെന്നും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നേടാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമന്നും ബിഎൻപി നേതാവ് സലാഹുദ്ദീൻ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു.

മുൻ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയക്കും താരിഖ് റഹ്‌മാനും വേണ്ടി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഎൻപിയുടെ ബൊഗുര ജില്ലാ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് റെസൗൾ കരീം ബാദ്‌ഷ പറഞ്ഞു. ഖാലിദ സിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മുൻ നിയമസഭാംഗം ഹെലലുസ്‌മാൻ താലൂക്ക്ദർ ലാലുവും താരിഖ് റഹ്‌മാന് വേണ്ടി ബാദ്‌ഷയും നാമനിർദേശ പത്രിക സ്വീകരിച്ചതായി മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്‌ഖ് ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗ് സർക്കാരിനെ പുറത്താക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്‌മാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രക്ഷോഭമാണ് രാജ്യത്ത് രാഷ്‌ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഉടലെടുക്കാൻ കാരണം.

2018 ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ (ബിഎൻപി) ആക്‌ടിങ് ചെയർമാനായി താരിഖ് റഹ്‌മാൻ അവരോധിക്കപ്പെടുന്നത്. ബിഎൻപിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സിയാവുർ റഹ്‌മാൻ്റെയും ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെയും മൂത്ത മകനാണ് താരിഖ് റഹ്‌മാൻ.

