ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അമരത്ത് താരിഖ് റഹ്മാൻ; വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞടുപ്പ് നിർണായകം
വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താരിഖ് റഹ്മാൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ച ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അമരത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്.
Published : January 10, 2026 at 10:07 AM IST
ധാക്ക: 17 വർഷം ലണ്ടനിൽ അഭയാർഥിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയ താരിഖ് റഹ്മാൻ ബിഎൻപിയുടെ ചെയർമാനായി സ്ഥാനമേറ്റു. അമ്മയും പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സണുമായ ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ച ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അമരത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബിഎൻപി) സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബിഎൻപി) സെക്രട്ടറി ജനറൽ മിർസ ഫഖ്രുൽ ഇസ്ലാം ആലംഗീർ ആണ് യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് നിയമനം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
മൂന്ന് തവണ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിഎൻപിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷയുമായ ഖാലിദ സിയ ഡിസംബർ 30നാണ് ദീർഘകാല അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. ഈ ഒഴിവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ദേശീയ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചുചേർത്ത ശേഷമാണ് 60 കാരനായ താരിഖ് റഹ്മാനെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.
അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിൽ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണമെന്നാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ കടന്നുവരവോടെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇന്ത്യ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ആരാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ
ബംഗ്ലാദേശിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെയും മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് സിയാവുർ റഹ്മാൻ്റെയും മകനാണ് താരിഖ് റഹ്മാൻ. 2008 മുതൽ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം ബിഎൻപിയുടെ ആക്ടിങ് ചെയർമാനുമാണ്. പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുമായുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശത്രുതയിൽ അമ്മ ഖാലിദ സിയയെ ജയിലിലടച്ച കാലത്താണ് റഹ്മാൻ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത്.
അതിന് ശേഷം ഖാലിദ സിയ 2001ൽ രണ്ടാമതും ഭരണത്തിലേറിയ കാലത്ത് റഹ്മാൻ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മാറി. എന്നാൽ അധിക കാലം അറങ്ങ് വാഴാൻ താരിഖ് റഹ്മാന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. രാഷ്ട്രീയ ദുർവിനിയോഗം, അഴിമതി, കലാപം എന്നീ കുറ്റങ്ങളിലെല്ലാം ആരോപണങ്ങള് നേരിട്ടു. 2007-ൽ താരിഖ് റഹ്മാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
അർധരാത്രി തൻ്റെ ആഡംബര വീട്ടിൽനിന്ന് വലിച്ചഴിച്ചായിരുന്നു സൈന്യം താരിഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ശേഷം ഏറെക്കാലത്തെ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും തിരികെയെത്തുകയായിരുന്നു.
