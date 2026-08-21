അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ തടവിലാക്കിയ രണ്ട് യുഎൻ ജീവനക്കാരെ താലിബാൻ മോചിപ്പിച്ചു
ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ഹെറാത്തിൽ വച്ചാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് മിഷൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ (യുനാമ) രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ താലിബാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്
Published : August 21, 2026 at 9:05 AM IST
കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണകൂടം തടവിലാക്കിയ രണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭാ (യുഎൻ) ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചു. ഒരാഴ്ചയിലേറെയായി തടവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഇവരെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് വിട്ടയച്ചത്. എന്നാൽ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്ന് യുഎൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെയായി താലിബാൻ അധികൃതർ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ അറസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായാണ് യുഎൻ ജീവനക്കാരെയും തടവിലാക്കിയത്.
യുഎൻ പ്രതികരണം
മോചിതരായ രണ്ട് ജീവനക്കാരും പൂർണ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്നും ഇവർക്കെതിരെ നിലവിൽ മറ്റ് നിയമനടപടികൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും ന്യൂയോർക്കിലെ യുഎൻ ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ വക്താവ് സ്റ്റെഫാൻ ഡുജാറിക് വ്യക്തമാക്കി. ജീവനക്കാരെ വിട്ടയച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ഹെറാത്തിൽ വച്ചാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസിസ്റ്റൻസ് മിഷൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ (യുനാമ) രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ താലിബാൻ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അറസ്റ്റിൻ്റെയോ തടങ്കലിൻ്റെയോ കാരണങ്ങൾ യുനാമയെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഇവർക്കെതിരായ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതായാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് യുഎൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ താലിബാൻ ഭരണകൂടവുമായി ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളും പരിരക്ഷകളും മാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള യുഎൻ ജീവനക്കാരുടെയും അനുബന്ധ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും സുരക്ഷയും സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. അതേസമയം, ജീവനക്കാരെ മോചിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഫ്ഗാൻ അധികൃതർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.
തുടരുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ
അഫ്ഗാൻ ജനതയ്ക്ക് മാനുഷിക സഹായം നൽകുക, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക, സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യത ഉറപ്പാക്കുക, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎൻ രക്ഷാസമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രാജ്യത്ത് യുഎൻ മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
എന്നാൽ താലിബാൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും അവകാശങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാദേശിക സംഘടനയിലെ ആറ് ജീവനക്കാരെ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി കാണാനില്ലെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് (എച്ച്ആർഡബ്ലിയു) കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ലീഗൽ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളായ ഇവരെ ജൂലൈ 18നാണ് താലിബാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഒരു മാസം മുൻപ് സംഘടനയുടെ ഓഫിസിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പുകളും ഫോണുകളും തിരികെ നൽകാനെന്ന വ്യാജേന വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ഇവരെ തടവിലാക്കിയതെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 12ന് എച്ച്ആർഡബ്ലിയു പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഇവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ യാതൊരു വിവരവും നൽകിയിട്ടില്ല. തടവിലുള്ളവരെ കാണാൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അഭിഭാഷകരെയും അനുവദിക്കണമെന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ചയും ഇവർ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണെന്നാണ് വിവരം.
സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ അമേരിക്കൻ, നാറ്റോ സേനകൾ രാജ്യം വിട്ടതോടെ 2021 ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. അധികാരത്തിലേറിയതിന് പിന്നാലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിന് മുകളിലേക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കുകയും മിക്ക തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ വിലക്കുകയും ചെയ്തു. പൊതുജീവിതത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നയങ്ങളാണ് ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
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ശൈശവ വിവാഹത്തിന് മൗനാനുവാദം നൽകുന്ന താലിബാൻ, ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകളോ അസ്ഥിയൊടിവോ സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കൂ എന്ന നിയമവും കൊണ്ടുവന്നു. രാജ്യത്തെ കർശനമായ വസ്ത്രധാരണ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ ഹെറാത്തിൽ കുറഞ്ഞത് മുപ്പത് സ്ത്രീകളെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇതിനെതിരെ നഗരത്തിൽ നടന്ന അപൂർവ പ്രതിഷേധത്തെ താലിബാൻ പൊലീസ് ക്രൂരമായി അടിച്ചമർത്തുകയും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അഞ്ച് വർഷമായി തുടരുന്ന താലിബാൻ ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചുവരികയാണെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
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