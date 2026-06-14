തായ്വാനെ വളഞ്ഞ് ചൈനീസ് സൈന്യം, ഒരു സൈനിക വിമാനവും അഞ്ച് നാവികകപ്പലുകളും രണ്ട് ഔദ്യോഗിക കപ്പലുകളും തായ്വാന് ചുറ്റും
പുലര്ച്ചെ ആറ് മണിയോടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും തായ്വാന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
By ANI
Published : June 14, 2026 at 4:41 PM IST
തായ്പേയ്: ചൈനീസ് സൈന്യം തങ്ങളെ വളഞ്ഞതായി തായ്വാന്. സൈനിക വിമാനവും അഞ്ച് നാവിക സേനാ കപ്പലുകളും രണ്ട് ഔദ്യോഗിക കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ അതിര്ത്തിയില് നിലയുറപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് തായ്വാന് അധികൃതര് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുലര്ച്ചെ ആറ് മണിയോടെയാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്നും തായ്വാന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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സ്ഥിതിഗതികള് തങ്ങളുടെ സൈന്യം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും തായ്വാന് എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ജിവസം ചൈനയുടെ ആറ് സൈനിക വിമാനങ്ങള് തങ്ങളുടെ അതിര്ത്തിയില് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതായും തായ്വാന് പറയുന്നു. ഇതിന് പുറമെ എട്ട് നാവിക കപ്പലുകളും രണ്ട് ഔദ്യോഗിക കപ്പലുകളും തങ്ങളുടെ അതിര്ത്തിയില് റോന്ത് ചുറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
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ഈ മാസം ആദ്യം തായ്വാന് തദ്ദേശീയമായി നിര്മ്മിച്ച മുങ്ങിക്കപ്പല് കയോഹ്സിയാങ് തുറമുഖത്ത് നിന്ന് കടലിലെ പരീക്ഷണങ്ങള്ക്കിറക്കിയിരുന്നതായി സൈനിക വാര്ത്താ ഏജന്സിയായ ഫോക്കസ് തായ്വാന് അറിയിച്ചിരുന്നു.
6 sorties of PLA aircraft, 8 PLAN vessels and 2 official ships operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 4 out of 6 sorties entered Taiwan’s southwestern part ADIZ. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/4OgTtTOAU2— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) June 13, 2026
തായ്വാന് മേല് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം വളരെ സങ്കീര്ണവും ചരിത്രാതീതകാലം മുതല്ക്ക് തന്നെയുള്ളതുമാണ്. ഇപ്പോഴിവര് സൈനിക നടപടി കൂടി കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഷ്ട്രീയ- നിയമത്തര്ക്കങ്ങളില് കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇ്. ചൈനയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് തായ്വാനെന്നാണ് ബീജീങിന്റെ അവകാശവാദം. ദേശീയനയങ്ങളിലും ആഭ്യന്തര നിയമങ്ങളിലും രാജ്യാന്തര പ്രസ്താവനകളിലുമെല്ലാം ഇവര് അതാവര്ത്തിക്കുന്നു.
1 sorties of PLA aircraft, 5 PLAN vessels and 2 official ships operating around Taiwan detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/O2AZh7Rprx— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) June 14, 2026
തായ്വാനാകട്ടെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷ സ്വത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇവര്ക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രഭരണകൂടവും സൈന്യവും സമ്പദ്ഘടയുമുണ്ട്. തായ്വാന്റെ സ്ഥിതി രാജ്യാന്തരതലത്തില് ചര്ച്ചയുമാണ്. ഇവരുടെ പരമാധികാരം എന്നും ചോദ്യമുനയിലാണ്.
കിയാങ് വംശം1683ല് മിങ് അനുകൂലി കൊക്സിങ്കയെ തോല്പ്പിച്ച് തായ്വാന് പിടിച്ചെടുത്തത് മുതല് തുടങ്ങിയതാണ് തായ്വാന് മേല് ചൈനയുടെ അവകാശവാദം.