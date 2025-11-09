ETV Bharat / international

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ തീവ്രവാദി, ഇന്ന് അതിഥി; നാളെ ട്രംപ്- സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിക്കാഴ്‌ച

സെപ്റ്റംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലേക്കുള്ള ചരിത്രപ്രധാനമായ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാരയുടെ വാഷിങ്ടണ്‍ യാത്ര, പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം യുഎൻജിഎയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ്.

FILE - In this photo provided by the Saudi Royal Palace, Syria's interim President Ahmad al-Sharaa, left, shakes hands with U.S. President Donald Trump in Riyadh, Saudi Arabia, Wednesday, May 14, 2025. (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 8:01 PM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: തീവ്രവാദ കരിമ്പട്ടികയില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തതിനു പിറ്റേ ദിവസം യുഎസിലെത്തി സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അഹമ്മദ് അൽ-ഷറ. സിറിയന്‍ ന്യൂസ് ഏജന്‍സിയാണ് ഓദ്യോഗിക സന്ദര്‍ശനത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകള്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്. വിമത സേനയുടെ നേതാവ് ഷറ തിങ്കളാഴ്‌ച യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തും.

1946 ൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ യുഎസ് സന്ദർശനം. മെയ് മാസത്തിൽ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വിദേശ പര്യടനത്തിനിടെ റിയാദിൽ വച്ചാണ് ഇടക്കാല നേതാവ് ട്രംപുമായി ആദ്യമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ (ഐഎസ്) യുഎസ് നയിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഷാര ഒപ്പുവെക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രതിനിധി ടോം ബരാക് ഈ മാസം ആദ്യം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ഡമാസ്‌കസിന് സമീപം ഒരു സൈനിക താവളം സ്ഥാപിക്കാൻ അമേരിക്ക പദ്ധതിയിടുന്നതായി സിറിയയിലെ ഒരു നയതന്ത്ര വൃത്തം വ്യക്തമാക്കി. സിറിയയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും ഇടയിലുള്ള സംഭവവികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, മാനുഷിക സഹായം ഏകോപിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്‌ചയാണ് ഷാരയെ തീവ്രവാദ കരിമ്പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് എടുത്തത്. യുഎസ് ആവശ്യങ്ങൾ ഷാരയുടെ സർക്കാർ നിറവേറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റ് വക്താവ് ടോമി പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു. കാണാതായ അമേരിക്കക്കാരെ കണ്ടെത്തുന്നതും ശേഷിക്കുന്ന രാസായുധങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമാണ് യുഎസിൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങള്‍.

"ബഷർ അൽ-അസദിൻ്റെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം സിറിയൻ നേതൃത്വം പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരുന്നു. അസദ് ഭരണകൂടത്തിന് കീഴിലുള്ള 50 വർഷത്തിലേറെയുള്ള അടിച്ചമർത്തല്‍ അംഗീകരിച്ചാണ് ഈ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്," പിഗോട്ട് പറഞ്ഞു. യുഎസ് തീവ്രവാദ ലിസ്റ്റില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും മുന്നില്‍ കണ്ടാണ്, സിറിയൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമഗ്ര രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്ന് വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പരിവർത്തനം

സെപ്റ്റംബറിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലേക്കുള്ള ചരിത്രപരമായ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് ഷാരയുടെ വാഷിങ്ടണ്‍ യാത്ര. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സിറിയൻ പ്രസിഡൻ്റായി മുൻ ജിഹാദിസ്റ്റ് മാറി. വ്യാഴാഴ്‌ച അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ യുഎൻ ഉപരോധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.

മുമ്പ് അൽ-ഖ്വയ്‌ദയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഷാരയുടെ ഗ്രൂപ്പായ ഹയാത്ത് തഹ്‌രിർ അൽ-ഷാമിനെ (എച്ച്ടിഎസ്) വാഷിങ്ടണ്‍ തീവ്രവാദ സംഘടനാ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അധികാരമേറ്റതിനുശേഷം, സിറിയയുടെ പുതിയ നേതാക്കൾ അവരുടെ അക്രമാസക്തമായ ഭൂതകാലത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നു. സാധാരണ സിറിയക്കാർക്കും വിദേശ ശക്തികൾക്കും കൂടുതൽ സഹിഷ്‌ണുതയുള്ള ശക്തിയായി മാറാനാണ് ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

സിറിയന്‍ നേതാവിൻ്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് സന്ദര്‍ശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രൈസിസ് ഗ്രൂപ്പ് യുഎസ് പ്രോഗ്രാം ഡയറക്‌ടര്‍ മൈക്കൽ ഹന്നയും പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തി."പുതിയ സിറിയയോടുള്ള യുഎസിൻ്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ തെളിവാണിത്.

രാജ്യത്തിൻ്റെ പുതിയ നേതാവിന് ഇത് സുപ്രധാന നിമിഷമാണ്. തീവ്രവാദ നേതാവിൽ നിന്ന് ആഗോള രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പ്പാണ് ഇതിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്," മൈക്കൽ ഹന്ന പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരയുദ്ധം കാരണം കാര്യമായ സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സിറിയയ്ക്കായി ഷാര ധനസഹായം തേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

