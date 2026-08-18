ആരോഗ്യനില വഷളായി; ഇമ്രാന് ഖാനെ ജയിലില് നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്
ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഷിഫ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റാനാണ് ഉത്തരവ്.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 3:36 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാകിസ്ഥാന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഇമ്രാന് ഖാൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്ദേശം. ഇസ്ലാമാബാദിലെ ഷിഫ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റാനാണ് ഉത്തരവ്.
ജസ്റ്റിസ് ഷാഹിദ് വാഹിദ്, ജസ്റ്റിസ് നയീം അഖ്തർ അഫ്ഗാൻ, ജസ്റ്റിസ് ഇഷ്തിയാക് ഇബ്രാഹിം എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂന്നംഗ സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ 16 വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആശുപത്രിയിൽ തുടരാം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഖാൻ്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഒരു മെഡിക്കല് ബോര്ഡും രൂപീകരിക്കും. കൂടാതെ വ്യക്തിഗത ഡോക്ടറും സഹോദരി ഡോ. അലീമ ഖാനും ഇതില് ഉള്പ്പെടും.
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ഇമ്രാൻ്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കിടുകയോ വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കരുതെന്നും കോടതി നിര്ദേശം നല്കി. ആരോഗ്യനിലയില് ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാര്ട്ടിയായ 'പാകിസ്ഥാന് തെഹ്രീക്-ഇ-ഇന്സാഫി'ൻ്റെയും (പിടിഐ) കുടുംബത്തിൻ്റെയും ദീര്ഘകാലത്തെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതല് ഇമ്രാന് ഖാന് ജയിലില്
2022-ല് അധികാരത്തില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നിരവധി കേസുകളില് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന്, 2023 ഓഗസ്റ്റ് മുതല് ജയിലിലാണ് ഇമ്രാന് ഖാന്. 73 കാരനായ ഇമ്രാന് ഖാന് പാകിസ്ഥാന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുന് ക്യാപ്റ്റന് കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില വഷളായതില് മക്കള് പലതവണ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജയിലില് കഴിയുന്നതിനിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലത് കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിച്ചതായി അഭിഭാഷകര് പറയുകയുണ്ടായി.
ഇമ്രാന് ഖാൻ്റെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മോഷമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആരിഫ് ആൽവി അടക്കമുള്ള തേതാക്കള് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. മുന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മെഡിക്കല് റിപ്പോര്ട്ടുകള് ആശങ്കാജനകമാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ വ്യതിയാനം, ഉയര്ന്ന രക്തസമ്മര്ദ്ദം എന്നിവയില് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും അല്വി പറഞ്ഞു. ഒരു സ്വതന്ത്ര ഡോക്ടർമാരുടെ പാനലിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഉടൻ മാറ്റണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുടുംബത്തിനോ അഭിഭാഷകർക്കോ ഡോക്ടർമാർക്കോ ഏഴ് മാസമായി പിതാവിനെ കാണാൻ അനുവാദം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഖാന്റെ മക്കളായ സുലൈമാൻ ഖാനും കാസിം ഖാനും സിഎൻഎന്നിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളോടുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റമാണ് തുറന്നു കാട്ടുന്നതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തി തെഹ്രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ്
അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര സുതാര്യതയും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായി. പാർട്ടി സ്ഥാപകനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ബുഷ്റ ബീബിയെയും ഉടൻ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തെഹ്രീക്-ഇ-ഇൻസാഫ് രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി. 2022-ൽ പാർലമെൻ്ററി അവിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ഖാനെ പുറത്താക്കിയത്. 2024-ലെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം ഫലപ്രദമായി വിലക്കപ്പെട്ടു.
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