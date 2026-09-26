സൂപ്പര് എല്നിനോ: അധിക മരണങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലെന്ത്? വിശദീകരണവുമായി ;ചിക്കാഗോ പഠനസംഘത്തിലെ വിദഗ്ദ്ധ
കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായി വരും മാസങ്ങളില് ഭൗമതാപനിലയില് 1.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നത്
By PTI
Published : September 26, 2026 at 12:08 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളില് സൂപ്പര് എല്നിനോ മൂലം രാജ്യത്ത് ഹൃദയാഘാതത്തില് 15,800 പേര് മരിക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്ന ചിക്കാഗോ ഊര്ജ്ജ നയ കേന്ദ്രത്തിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുന്നത്. രണ്ട് ഘടകങ്ങളുപയോഗിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് തങ്ങളെ എത്തിച്ചതെന്ന് പഠന സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗവേഷക എമിലി ഗ്രോവര് കൊപെക് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. ഋതുക്കള്ക്കനുസൃതമായ താപനില മുന്നറിയിപ്പും താപനിലയുമായുള്ള മരണത്തിന്റെ ബന്ധവുമാണ് പരിശോധിച്ചതെന്ന് അവര് പറയുന്നു.
Also Read: വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന ഏകധ്രുവലോകത്ത് ഇന്ത്യ എന്തിന് ഐക്യരാഷ്ട്ര രക്ഷാ സമിതിയില് അംഗമാകണം?
യൂറോപ്യന് കാലാവസ്ഥ പ്രവചന കേന്ദ്രത്തിന്റെ താപനില മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇതിനായി തങ്ങള് പ്രമാണമാക്കിയതെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഫലമായി വരും മാസങ്ങളില് ഭൗമതാപനിലയില് 1.2 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ വര്ദ്ധനയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠന റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലത്തിനിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന താപനിലയാണ് കാലാവസ്ഥവ്യതിയാനം മൂലം വരും മാസങ്ങളില് ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്നതെന്നും പഠനത്തില് പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യൂറോപ്യന് കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം അനുസരിച്ച് കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് പഠനം പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രസിദ്ധീകരണമായ ഇക്കണോമിക്സ് 2022 നവംബറില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച താപനിലയും മരണവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങളാണ് തങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. റോഡിയം ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാലാവസ്ഥ ഊര്ജ്ജ പ്രാക്ടീസ് വിഭാഗം മേധാവി കൂടിയാണ് എമിലി.
മുന്കാലങ്ങളിലും കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരണങ്ങള് പ്രവചിക്കാന് ഇതേ ഫോര്മുലകളും കാലാവസ്ഥ മാതൃകകളും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും എമിലി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇക്കുറി പക്ഷേ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കുള്ള പ്രവചനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
അധികൃതര് തങ്ങളുടെ റിപ്പോര്ട്ട് അനുസരിച്ചുള്ള ആഘാതങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് വിഭവങ്ങളെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനും ദുരന്തങ്ങളുടെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനായി കാര്യക്ഷമമായ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്നത്ര ജീവനുകള് സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് 1996 മുതല് 2025 വരെയുള്ള താരതമ്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് എമിലി പ്രതികരിച്ചു.
മുപ്പത് വര്ഷമൊക്കെ കാലാവസ്ഥ പഠനത്തില് അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സര്വസാധാരണമാണെന്നും അത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെപഠനത്തില് 1996 മുതല് 2005 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്നും ഗ്രോവര് കൊപെക് പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു.
ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആണെന്നും നടപടികള്ക്കുള്ള ആഹ്വാനമാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളോട് ഇന്ത്യയുടെ നാച്വറല് റിസോഴ്സസ് ഡിഫന്സ് കൗണ്സിലിലെ കാലാവസ്ഥ സുസ്ഥിര-ആരോഗ്യസംഘം മേധാവി അഭിയന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മരണക്കണക്കുകള് അതീവ കരുതലോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇത് പുനപ്പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഉഷ്ണ കര്മ്മ പദ്ധതിയും ശക്തമായ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂടുകളും സുസ്ഥിര തയാറെടുപ്പുകള്ക്കും കൂടുതല് ബാധിക്കാനുള്ള സമൂഹങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും മൂല്യവത്തായ പാഠങ്ങള് ആഗോള ദക്ഷിണ മേഖലയ്ക്കും ലോകത്തിനാകെ തന്നെയും നല്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
വേഗത്തില് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ പഠനമെന്ന് ഓള് ഇന്ത്യ ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല് സയന്സസിലെ അധ്യാപകനും പൊതുജനാരോഗ്യപ്രവര്ത്തകനുമായ ഹര്ഷാല് രമേഷ് സാല്വെ പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക തലം വരെ വിവരങ്ങള് കാലേക്കൂട്ടി പങ്കുവയ്ക്കാനും ഈ റിപ്പോര്ട്ട് സഹായകമാകും. അതനുസരിച്ച് കരുതല് നടപടികള് കൈക്കൊള്ളാനും.
മനുഷ്യരുടെ ആരോഗ്യത്തില് താപനിലയുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് കൃത്യമായ അറിവുകള് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ദക്ഷിണേഷ്യന് മേഖലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ഇതിനിരയാകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രായമായവര്, ഒന്നിലേറെ അസുഖങ്ങള് അലട്ടുന്നവര്, കുട്ടികള്, ഗര്ഭിണികള്,തൊഴിലാളികള് എന്നിവര്ക്കാകും ഇതിന്റെ ആഘാതം ഏറെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരിക. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാഹചര്യങ്ങള് നേരിടാന് വേണ്ട അടിയന്തര നടപടികള് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.