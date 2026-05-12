ഇറാൻ യുദ്ധം മുതല് വ്യാപാര യുദ്ധം വരെ... ട്രംപും ഷിയും ചര്ച്ചാമേശയില്, ഉറ്റുനോക്കി ലോകം
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രണ്ട് സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകവെയാണ് ട്രംപ്-ഷി ജിൻപിങ് ഉച്ചകോടി. വ്യാപാരം, സാങ്കേതികവിദ്യ, തായ്വാൻ വിഷയം, ഇറാൻ സംഘർഷം തുടങ്ങി വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ചയാകും.......
Published : May 12, 2026 at 11:13 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ലോകരാഷ്ട്രീയം ഒരു വലിയ വഴിത്തിരിവിലാണ്. ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വീണ്ടും ചർച്ചാമേശയിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് ആഗോള സാമ്പത്തിക-സൈനിക ക്രമത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന പോരാട്ടമായാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. മെയ് 14, 15 തീയതികളിൽ ബെയ്ജിങ്ങില് വച്ചാണ് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള നിര്ണായക ചര്ച്ച നടക്കുന്നത്. ഒൻപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ചൈന സന്ദർശിക്കുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശാന്തമാണെന്ന് പുറമേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അടിയൊഴുക്കുകൾ അതിശക്തമാണ്. "സ്ഥിരത പ്രധാനമാണ്" എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരുപക്ഷവും യോജിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വമ്പൻ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ പൊതുവെ സ്ഥിരതയുള്ളതാണെന്ന് ചൈനയും യുഎസും അറിയിച്ചു. ഇത് ഇതേപടി നിലനിർത്താനാണ് ഇരുപക്ഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മത്സരം മുതൽ തായ്വാൻ വിഷയം വരെ നീളുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളുടെ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട്. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ മത്സരം, തായ്വാൻ പ്രശ്നം എന്നിവയിൽ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇതോടൊപ്പം ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും ചർച്ചാ വിഷയമായേക്കും. ഈ വിഷയത്തിൽ ചൈന ഒരു അനൗദ്യോഗിക മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ തർക്കം തീരില്ല
ട്രംപിൻ്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് തുടങ്ങിയ വ്യാപാര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരുന്നു. ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ട്രംപ് 34% താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ചൈനയും തിരിച്ചടിച്ചു. പിന്നീട് ഇത് 145% വരെ ഉയർന്നു. എന്നാൽ അമിതമായ നികുതികൾ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും വ്യാപാര വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ ഉണ്ടായേക്കാമെങ്കിലും അതിൽ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്.
തിരിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചൈനയുടെ തന്ത്രമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളില് വിദഗ്ധനായ ഫുദാൻ സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ഷാവോ മിൻഹാവോ പറഞ്ഞു. "ഇത്തവണ ഇരുപക്ഷവും സമഗ്രമായ ഒരു വ്യാപാര കരാർ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനർത്ഥം വ്യാപാര യുദ്ധം അവസാനിച്ചു എന്നല്ല, കരാറിൽ നിബന്ധനകളുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വ്യാപാര വെടിനിർത്തൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പരിഹരിച്ചിരുന്നില്ല, കാര്യങ്ങൾ പഴയപടിയായതുമില്ല. അപൂർവ്വ ലോഹങ്ങളുടെ കയറ്റുമതിയിൽ ചൈന ഇപ്പോൾ പുതിയ പെർമിറ്റ് നിബന്ധനകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഏതുസമയത്തും കർശനമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി
കൂടാതെ, മുൻകാല ഉച്ചകോടികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ തീവ്രമായ ചർച്ചകളുടെയും ഇടപെടലുകളുടെയും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏഷ്യാ സൊസൈറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും മുൻ യുഎസ് വ്യാപാര ചർച്ചാ പ്രതിനിധിയുമായ വെൻഡി കട്ട്ലർ പറഞ്ഞു. ചൈനീസ് കമ്പനികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വിദേശ നടപടികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും നേരിടുന്നതിനുമായി ചൈന ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ പുതിയ നിയമപ്രകാരം, ഇറാനിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങിയ പെട്രോളിയം റിഫൈനറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളോട് യുഎസ് ഉപരോധം അവഗണിക്കാൻ ചൈനീസ് വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു.
വ്യാപാര വെടിനിർത്തൽ തുടരുന്നതായി ഇരുപക്ഷവും പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടികൾ തുടരുകയാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതൊരു ദുർബലമായ വെടിനിർത്തലാണെന്ന് കട്ട്ലർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ തുടരുന്നതിനായി പുതിയൊരു ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി വൈറ്റ് ഹൗസ് ഞായറാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ചിപ്പ് നിർമ്മാണവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും
അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ ചൈനയ്ക്ക് നൽകുന്നതിൽ അമേരിക്ക നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ എൻവിഡിയ (Nvidia) ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് ട്രംപിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്വന്തം നിലയിൽ ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ചൈന ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ചിപ്പുകൾ വിൽക്കുന്നത് ചൈനീസ് എഐ കമ്പനികളെ അമേരിക്കൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ആശ്രയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് എൻവിഡിയ സ്ഥാപകൻ ജെൻസൻ ഹുവാങ് വാദിക്കുന്നു.
എന്നാൽ ചിപ്പ് കയറ്റുമതിയിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്കുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കത്തിന് വേഗത കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ. "ചൈനയുടെ സമീപനത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള അത്യാധുനിക ചിപ്പുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ചിപ്പ് വ്യവസായം വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് അവർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്," പ്രൊഫസർ ഷാവോ പറഞ്ഞു.
തായ്വാൻ: ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി
അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി തായ്വാൻ വിഷയമാണെന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി വാങ് യി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തായ്വാൻ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ, തായ്വാന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സഹായം നൽകുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്ക തായ്വാന് ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് കുറച്ചാൽ പകരമായി തായ്വാന് നേരെയുള്ള സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ കുറയ്ക്കാമെന്ന ധാരണയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും എത്തിയേക്കാമെന്ന് ചില നിരീക്ഷകർ കരുതുന്നു.
1949-ലെ ആഭ്യന്തരയുദ്ധത്തിന് ശേഷം വേർപിരിഞ്ഞ ചൈനയും തായ്വാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു പരിഹാരം ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ചൈന തായ്വാനിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ തായ്വാൻ ഒരു സ്വയംഭരണ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ്. 2016-ൽ സായ് ഇംഗ് വെൻ പ്രസിഡൻ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സംഘർഷം വർധിച്ചു. തായ്വാൻ പരമാധികാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണെന്നാണ് സായിയുടെ പാർട്ടിയായ ഡിപിപി (DPP) പറയുന്നത്. ഇതോടെ ബെയ്ജിങ് തായ്വാനുമായുള്ള ആശയവിനിമയം നിർത്തലാക്കുകയും അടുത്ത കാലത്തായി തായ്വാന് സമീപം യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അയച്ച് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നിലവിലെ പ്രസിഡൻ്റ് ലായ് ചിംഗ്-ടെയും ഡിപിപിയിൽ നിന്നുള്ള ആളാണ്. ലായിയെ ചൈന നിരന്തരം വിമർശിക്കാറുണ്ട്. തായ്വാന് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ യുഎസ് നിയമപരമായി ബാധ്യസ്ഥരാണെങ്കിലും, ചൈന തായ്വാനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അമേരിക്ക സൈനികമായി ഇടപെടുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത തുടരുന്നു.
ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ ഇടപെടൽ
ആഗോള സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ പിടിച്ചുലച്ച ഇറാൻ യുദ്ധം അവസാനിക്കാൻ ലോകം കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വിഷയവും ചർച്ചകളിൽ ഇടംപിടിക്കും. യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ചൈന അമേരിക്കയെയും ഇസ്രായേലിനെയും പരസ്യമായി വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാനുമായി അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ-സാമ്പത്തിക ബന്ധമുള്ളതിനാൽ ഇറാനെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മധ്യസ്ഥനായിട്ടാണ് പലരും ചൈനയെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ചൈന ഈ വിഷയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇടപെടാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയാണ്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാൻ ഇറാനുമേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്ന് ചൈനയോട് യുഎസ് ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസൻ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇറാനിൽ നിന്ന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നതിലൂടെ ചൈന ഭീകരവാദത്തിന് പണം നൽകുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. "ചൈന കുറച്ചുകൂടി നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി ഇറാനെക്കൊണ്ട് ആ കടലിടുക്ക് തുറപ്പിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദ സ്പോൺസറായ ഇറാനിൽ നിന്നാണ് ചൈന 90 ശതമാനം ഊർജ്ജവും വാങ്ങുന്നത്," ബെസൻ്റ് പറഞ്ഞു.
