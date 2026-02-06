ETV Bharat / international

പാക് ഷിയ പള്ളിയിൽ ചാവേർ ആക്രമണം; 31 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

സ്‌ഫോടനത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാൽ തലസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

Pakistani security officers and rescue worker gather at the site of a bomb explosion at a Shiite mosque, in Islamabad, Pakistan (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 6, 2026 at 8:48 PM IST

ഇസ്‌ലാമാബാദ്: ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഷിയ പള്ളിയിൽ ചാവേർ ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 31 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 170 ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ തർലായ് പ്രദേശത്തുള്ള ഖാദിജത്തുൽ കുബ്ര പള്ളി-കം-ഇമാംബർഗയിൽ പ്രാർഥന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായതെന്ന് വിദേശ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലെത്തിയ ചാവേർ നിമിഷ നേരത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ഗാർഡുകൾ തക്കസമയത്ത് അക്രമിയെ തടഞ്ഞതിനാൽ, വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന ഹാളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇയാള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് പാക്‌ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. തുടർന്ന് സ്ഫോടനത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 31 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 170 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ജില്ലാ ഭരണകൂട വക്താവ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചു.

സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അക്രമി ഒരു വിദേശ പൗരനാണെന്നും തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാൻ പാകിസ്ഥാൻ (ടിടിപി) എന്ന അക്രമസംഘത്തിൻ്റെ ഫിത്‌ന അൽ ഖ്വാരാജിയുമായി ഇയാൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

സ്ഫോടനത്തിൽ 80 ലധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും 15 മൃതദേഹങ്ങൾ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായും ഇസ്‌ലാമാബാദ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ ഇർഫാൻ നവാസ് മേമൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പൊലീസും റെസ്‌ക്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.

സൈനികരും റേഞ്ചേഴ്‌സും പ്രദേശം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്‌ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തും പരിസരത്തും സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനാൽ തലസ്ഥാനത്തെ ആശുപത്രികളിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആക്രമണത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആസിഫ് അലി സർദാരി, പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ്, സെനറ്റ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്ലാമ രാജ നാസിർ അബ്ബാസ് എന്നിവർ അപലപിച്ചു. "നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യമാണിത്," എന്ന് സർദാരി പറഞ്ഞു.

ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച അബ്ബാസ്, ആരാധനാലയങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിനും മതത്തിനും സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി തലാൽ ചൗധരി ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ പാകിസ്ഥാൻ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് (പിംസ്) ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പരിക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിച്ചു. പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി താരിഖ് ഫസൽ ചൗധരി സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ആക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. "ഭീരുത്വപരമായ പ്രവൃത്തി"യിൽ ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതിൽ ദുഖം എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തി.

"ഇത്തരം ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ കഴിയില്ല. സമാധാനം, സഹിഷ്‌ണുത, സ്ഥിരത എന്നിവയ്ക്കായി നാമെല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ നിലകൊള്ളുകയും നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്," - എന്ന് മന്ത്രി താരിഖ് ഫസൽ ചൗധരി പറഞ്ഞു.

ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഒരു ജില്ലാ, സെഷൻസ് കോടതി കെട്ടിടത്തിന് പുറത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഉസ്ബെക്കിസ്‌താൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഷവ്കത്ത് മിർസിയോയേവ് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി) പാകിസ്‌താൻ സന്ദർശിച്ച സമയത്തായിരുന്നു ആക്രമണം. രണ്ട് ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന സന്ദർശനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

