സുഡാനിലെ കൂട്ടക്കൊല; യുഎഇയുടെ എമിറേറ്റ്‌സ് പരസ്യത്തിന് തിരിച്ചടി, വിമര്‍ശിച്ച് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

വംശഹത്യയിൽ യുഎഇക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സുഡാനിലെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന വിമത ഗ്രൂപ്പായ റാപ്പിഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് ഫോഴ്‌സിന് (ആർഎസ്‌എഫ്‌) പണവും ആയുധങ്ങളും യുഎഇ നല്‍കുന്നുവെന്നും എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ പരസ്യത്തിന് താഴെ നിരവധി പേര്‍ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി

Representational Image (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 1, 2025 at 10:04 AM IST

3 Min Read
ഖാർത്തൂം: സുഡാനില്‍ കൂട്ടക്കൊല തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ യുഎഇയുടെ എമിറേറ്റ്‌സിൻ്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസിൻ്റെ പരസ്യത്തിനെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ. 'ഞങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ ഒരു ക്യാബിൻ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് എമിറേറ്റ്സ് എക്‌സിൽ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത പരസ്യമാണ് വിർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത്.

വംശഹത്യയിൽ യുഎഇക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നും സുഡാനിലെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്ന വിമത ഗ്രൂപ്പായ റാപ്പിഡ് സപ്പോര്‍ട്ട് ഫോഴ്‌സിന് (ആർഎസ്‌എഫ്‌) പണവും ആയുധങ്ങളും യുഎഇ നല്‍കുന്നുവെന്നും എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ പരസ്യത്തിന് താഴെ നിരവധി പേര്‍ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. യുഎഇയുടെ ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ ബഹിഷ്‌കരിക്കണമെന്നും നിരവധിപേര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കമൻ്റ് ബോക്‌സ് യുദ്ധ ഭൂമിക്ക് സമാനമായി മാറി. മറ്റു പലരും പ്രതിഷേധ സൂചകമായി സുഡാനിലെ യുദ്ധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ഭയാനകമായ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. അതേസമയം, ചിലര്‍ എമിറേറ്റ്‌സിൻ്റെ പരസ്യത്തിനെയും യുഎഇയെയും അനുകൂലിച്ച് രംഗത്ത് എത്തി. പരസ്യം കണ്ടാൽ ആർക്കാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസിൽ കയറാൻ തോന്നാത്തത് എന്ന കമൻ്റുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. വിഭജനവും വേർതിരിവും എന്തിനാണ്, എല്ലാവർക്കും തുല്യത കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ.

ആയുധബന്ധം പുലർത്തുന്നു

യുഎഇയിൽ നിന്ന് ആർഎസ്എഫിലേക്കുള്ള ആയുധ കൈമാറ്റത്തിൽ യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വർധനവ് കണ്ടെത്തിയതായി വാൾസ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ റിപ്പോർട്ട്. ആർ‌എസ്‌എഫ് നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഹംദാൻ ദഗലോ, ഹെമേട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നയാൾക്ക് യുഎഇയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വ്യവസായങ്ങള്‍ ദുബായ് ആസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഡാർഫറിലെ ആർ‌എസ്‌എഫ് നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖനനം ചെയ്‌ത സ്വർണം യുഎഇ കടത്തിയെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് അധികാരത്തിൽ പങ്കാളികളായിരുന്ന സുഡാനീസ് സൈന്യവും വിമത സൈനിക ഗ്രൂപ്പായ ആർ‌എസ്‌എഫുമാണ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നത്. അധികാരത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കമാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്.

SUDAN EMIRATES AD UAE SUDAN CIVIL WAR
എമിറേറ്റ്‌സിൻ്റെ പരസ്യത്തിൻ്റെ താഴെ വന്ന കമൻ്റസ്‌ (screenshot from x)

എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സുഡാൻ. ഇവിടത്തെ കൃഷിയിടങ്ങൾക്കും മണ്ണിനുമെല്ലാം ഇപ്പോള്‍ രക്തത്തിൻ്റെ ഗന്ധമാണ്. പട്ടിണിയും പരിവട്ടുമായി കഴിയുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘർഷമോ കലാപമോ ഉണ്ടായാൽ ഇരകളാകുന്നതും ഇവർ തന്നെ.

സുഡാന്‍റെ പേടി സ്വപ്‌നമായ ആർഎസ്‌എഫ്, അഥവ അർധ സൈനിക സേനയായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സ് കൊന്ന് ഒടുക്കിയത് പതിനായിരം കണിക്കിന് ആളുകളെയാണെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമത്തിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 2023ലാണ് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിർബന്ധിത പലായത്തിന് വിധേയരായി.

സുഡാനീസ് സായുധ സേന (എസ്‌എഎഫ്)യും ആർഎസ്‌എഫും തമ്മില്‍ ആരംഭിച്ച അധികാര പോരാട്ടം സുഡാനി ജനതയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു. വംശീയ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കും കൂട്ടക്കൊലകള്‍ക്കും രാജ്യം സാക്ഷിയായി. അധികാരത്തിനു വേണ്ടി സൈന്യവും അർദ്ധസൈന്യവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം. പരസ്‌പരം ഇവർ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലും മറ്റും ഇരയാകുന്നത് ഒന്നുമറിയാത്ത സാാരണക്കാരാണ്.

സ്വര്‍ണ ഖനനത്തിന് പേരുകേട്ട ദാർഫുറിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എൽ ഫാഷർ നഗരം ആർഎസ്‌എഫ് പിടിച്ചെടുത്തു. എല്‍ ഫാഷറില്‍ അടുത്തിടെയും ആർഎസ്‌എഫ് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിരുന്നു. നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ വംശഹത്യ എന്നാണ് സുഡാനിലെ മാനുഷിക സഹായ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ മോണ നൂർ അൽ-ദേം ഈ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിഎൽ ഫാഷറിൽ ആർ‌എസ്‌എഫ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 1,500 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത് എന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സുഡാൻ ഡോക്‌ടേഴ്‌സ് നെറ്റ്‌വർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ആർ‌എസ്‌എഫ് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം നഗരത്തില്‍ ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 14,000ത്തിലധികം ജനങ്ങളാണ്.

സുഡാനിലെ സ്വർണത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രേരകശക്തിയാണെന്നാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എൽ ഫാഷർ പിടിച്ചെടുത്തതോടെ ദക്ഷിണ സുഡാൻ, ചാഡ്, ലിബിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവംഅർഎസ്എഫിന് ലഭിച്ചു. അടുത്ത ലക്ഷ്യം ദാർഫുറിനടുത്തുള്ള നോർത്ത് കോർദോഫാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എണ്ണ സമ്പന്നമായ തലസ്ഥനമായ അൽ ഒബൈദാണ്. നിർണായക കേന്ദ്രം സുഡാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും നഷ്‌ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയലാണ് എല്ലാവരും.

