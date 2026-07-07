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ചോരക്കളമായി സുഡാൻ; 6 മാസത്തിനിടെ പൊലിഞ്ഞത് 300ലധികം കുരുന്നുകൾ, നടുക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

സ്‌കൂളുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, വാട്ടർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വ്യാപകമായി ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും നടക്കുന്നത്

Wadi Halfa mine collapse UNICEF report Sudan children Sudan drone strikes UNICEF
Representative image (AP)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 9:53 AM IST

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കെയ്‌റോ: ചോരക്കളമായി മാറിയ സുഡാനിൽ നിന്നും ലോക മനഃസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് വീണ്ടും പുറത്തുവരുന്നത്. ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൻ്റെ മറവിൽ കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടെ മാത്രം മുന്നൂറിലധികം കുരുന്നുകളാണ് കൊല്ലപ്പെടുകയോ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ ചെയ്‌തതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കുട്ടികളുടെ ഏജൻസിയായ യുണിസെഫ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനുപുറമെ വടക്കൻ സുഡാനിൽ സ്വർണഖനി തകർന്നുണ്ടായ മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ 15 തൊഴിലാളികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.

ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ തകരുന്ന കുരുന്നുകളുടെ ജീവിതം

2023 ഏപ്രിലിൽ ആരംഭിച്ച സുഡാൻ സൈന്യവും അർധസൈനിക വിഭാഗമായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്‌സും (RSF) തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇപ്പോൾ കൊർദോഫാൻ, ഡാർഫർ, ബ്ലൂ നൈൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് രൂക്ഷമായിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ 60 ശതമാനവും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ മൂലമാണെന്ന് യുണിസെഫ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

സ്‌കൂളുകൾ, മാർക്കറ്റുകൾ, വാട്ടർ സ്റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വ്യാപകമായി ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളും നിലവിൽ നടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ അക്രമങ്ങളുടെയും പലായനങ്ങളുടെയും കഠിനമായ വട്ടക്കണ്ണിക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് സുഡാനിലെ യുണിസെഫ് പ്രതിനിധി ഷെൽഡൻ യെറ്റ് ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി.

ആഗോള തലത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക

തന്ത്രപ്രധാന നഗരമായ അൽ-ഉബൈദിന് വേണ്ടി ഇരുവിഭാഗവും പോരാട്ടം ശക്തമാക്കിയതോടെ യുഎൻ മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിൽ അക്രമങ്ങളെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് പ്രമേയം പാസാക്കി. നിലവിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം സുഡാൻ യുദ്ധത്തിൽ:

കുറഞ്ഞത് 59,000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.
1.3 കോടി ആളുകൾ വീടുകളിൽ നിന്നും പലായനം ചെയ്തു.
3 കോടിയിലധികം പേർക്ക് അടിയന്തര മാനുഷിക സഹായം ആവശ്യമാണ്.

സുഡാൻ അതിർത്തിയിൽ ഖനി ദുരന്തം: 15 മരണം

യുദ്ധക്കെടുതികൾക്കിടയിലും രാജ്യത്തെ നടുക്കി മറ്റൊരു ദുരന്തം കൂടിയുണ്ടായി. ഈജിപ്ഷ്യൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള വാദി ഹൽഫയിലെ മുഹമ്മദ് തഖ്‌ഫീഖ് എന്ന സ്വർണഖനി തകർന്ന് 15 അനധികൃത തൊഴിലാളികൾ മരണപ്പെട്ടു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ അധികൃതർ മുൻപ് അടച്ചുപൂട്ടിയ ഖനിയായിരുന്നു ഇത്.

ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ സുഡാനിൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള ചെറുകിട ഖനനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലും മേയ് മാസത്തിലും സമാനമായ ഖനി അപകടങ്ങളിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു.

ആഭ്യന്തര യുദ്ധവും പ്രകൃതിദത്ത ദുരന്തങ്ങളും സുഡാനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സിവിലിയന്മാരെയും കുട്ടികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ അടിയന്തരമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, യുദ്ധബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാനുഷിക സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഇരുവിഭാഗവും തയാറാകണമെന്നും ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആഗോള സമൂഹത്തിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനത മുഴുവൻ പട്ടിണിയിലേക്കും കൂട്ടക്കുരുതിയിലേക്കും വീണുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നിലവിൽ സുഡാൻ.

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TAGGED:

WADI HALFA MINE COLLAPSE
UNICEF REPORT SUDAN CHILDREN
SUDAN DRONE STRIKES
UNICEF
SUDAN CIVIL WAR CRISIS

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