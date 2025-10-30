ചുടുചോര മണക്കുന്ന സുഡാൻ, ദിവസങ്ങള് കൊണ്ട് ആർഎസ്എഫ് കൊന്നുതള്ളിയത് 2000ത്തിലധികം മനുഷ്യരെ; അധികാര യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷം
എരിയുന്ന സുഡാൻ, ദിവസങ്ങള്ക്കുള്ളില് 2000 പേരെ കൊന്നൊടുക്കി ആർഎസ്എഫ്. അധികാര പോരാട്ടം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോള് സുഡാനിലെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെ...
Published : October 30, 2025 at 9:41 AM IST
ഖാർത്തൂം : സുഡാന്റെ പേടി സ്വപ്നമായ ആർഎസ്എഫ്, അഥവ അർധ സൈനിക സേനയായ റാപ്പിഡ് സപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ്. രക്തദാഹികളെന്ന് സുഡാൻ ജനത പറയുന്ന ഈ ആർഎസ്എഫ് ഉണ്ടല്ലോ, കൊന്നൊടുക്കിയത് 2000ലധികം സാധാരണക്കാരെയാണ്. ഇതില് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്പ്പെട്ടുന്നു.
സുഡാനി സർക്കാർ പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് ഹൃദയഭേദകമാണ്. 2023ലാണ് സുഡാനില് ആഭ്യന്തര യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. അവിടുന്നിങ്ങോട്ട് സുഡാന് ദുർവിധിയാണ്. സുഡാനീസ് സായുധ സേന (എസ്എഎഫ്)യും ആർഎസ്എഫും തമ്മില് ആരംഭിച്ച അധികാര പോരാട്ടം സുഡാനി ജനതയുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിച്ചു. വംശീയ അതിക്രമങ്ങള്ക്കും കൂട്ടക്കൊലകള്ക്കും രാജ്യം സാക്ഷിയായി.
പടിഞ്ഞാറൻ സുഡാനിലെ എല് ഫാഷറില് അടുത്തിടെയും ആർഎസ്എഫ് കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയിരുന്നു. നിരായുധരായ സാധാരണക്കാർക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ വംശഹത്യ എന്നാണ് സുഡാനിലെ മാനുഷിക സഹായ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ മോണ നൂർ അൽ-ദേം ഈ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. അറബ് ഇതര ജനതയെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഈ വംശഹത്യകളത്രയും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ആശുപത്രിയിലെത്തിയ ആർഎസ്എഫ്, രോഗികളെ വധിച്ചു, പരിക്കേറ്റവരെയും ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി. ജീവനും കൊണ്ട് പലായനം ചെയ്ത മനുഷ്യരെ വേട്ടയാടി. നിരവധി പേരെ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരകളാക്കി, സിൻഹുവ വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വിവരങ്ങള് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങള്ക്കിടെ എൽ ഫാഷറിൽ ആർഎസ്എഫ് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഏകദേശം 1,500 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് എന്ന് സന്നദ്ധ സംഘടനയായ സുഡാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ആർഎസ്എഫ് ഉപരോധം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം നഗരത്തില് ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 14,000ത്തിലധികം ജനങ്ങളാണ്. കടുത്ത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സുഡാൻ. ആശുപത്രികളും മാർക്കറ്റുകളും ക്യാമ്പുകളും ഉള്പ്പെടെ ആളുകള് തിങ്ങുന്നിടത്തെല്ലാം ഷെല്ലാക്രമണം. പട്ടിണി വേറെയും.
ആർഎസ്എഫും മറ്റ് നിരവധി സായുധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സിവില് സൊസൈറ്റി സേനകളും ഉള്പ്പെടുന്ന സുഡാൻ ഫൗണ്ടിങ് അലയൻസ് സഖ്യം പക്ഷേ എല് ഫാഷറിലെ നരനായാട്ട് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച എൽ ഫാഷറിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതായി ആർഎസ്എഫ് അവകാശപ്പെട്ടു. അതേസമയം തിങ്കളാഴ്ച ചില സൈനിക കാരണങ്ങളാല് എല് ഫാഷറില് നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെന്നും നഗരം തിരിച്ചുപിടിക്കുമെന്നും സുഡാനീസ് സായുധ സേനയുടെ (എസ്എഎഫ്) കമാൻഡർ അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അൽ-ബുർഹാൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
എസ്എഎഫും ആർഎസ്എഫും തമ്മിലുള്ള ഈ അധികാര യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. സുഡാനെ ഏറക്കുറെ ക്ഷാമത്തിന്റെ വക്കില് എത്തിച്ച ഈ യുദ്ധം പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാടുകടത്തിയതാകട്ടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെയും.
