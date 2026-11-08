ഭൂകമ്പത്തിൽ നടുങ്ങി ജപ്പാൻ; സുനാമി ഭീഷണിയില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സനായെ തകൈച്ചി
പടിഞ്ഞാറൻ ഷിസുവോക പ്രവിശ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഭൂചലനം
Published : November 8, 2026 at 7:07 AM IST
ടോക്കിയോ: മധ്യ ജപ്പാനിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെ ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ 1.04-ഓടെയാണ് രാജ്യം ഭൂകമ്പത്തിൽ നടുങ്ങിയത്. പടിഞ്ഞാറൻ ഷിസുവോക പ്രവിശ്യ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഭൂചലനം. അയൽപ്രവിശ്യയായ ഐച്ചിയിലെ ചിത നഗരത്തിൽ ജാപ്പനീസ് സീസ്മിക് സ്കെയിലിൽ അഞ്ചിലധികം തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ കഠിനമായ പ്രകമ്പനമാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്.
ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിൽ സുനാമി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകളില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സനായെ തകൈച്ചി വ്യക്തമാക്കി. എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഭൂകമ്പത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്നെ ജാപ്പനീസ് സർക്കാർ അടിയന്തര സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ സജീവമാക്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻ്റ് സെൻ്ററിൽ പ്രത്യേക ലെയ്സൺ ഡെസ്ക് അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
本日１時４分頃、静岡県西部を震源とする地震が発生し、愛知県知多市で最大震度５強の強い揺れを観測しました。 津波の心配はありません。 政府としては、地震発生後、直ちに「官邸危機管理センター」に「官邸連絡室」を設置し、私からも、被害状況の把握、国民の皆様に対する的確な情報提供などを指示し、対応に全力で当たっています。 揺れの強かった地域の皆様におかれては、引き続き、同程度の地震の発生に注意していただきますようお願いします。— 高市早苗 (@takaichi_sanae) November 7, 2026
"ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ സർക്കാർ ലെയ്സൺ ഓഫീസ് സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും, പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തനിവാരണത്തിനായി സർക്കാർ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്," പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.
ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ സമാനമായ തീവ്രതയുള്ള തുടർചലനങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത വെടിയരുതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമിപ്പിച്ചു. പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളുടെയും അധികൃതരുടെയും കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഭൂചലനത്തിൽ ഇതുവരെ 22-ലധികം ആളുകൾക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതിനിടയിൽ ഗോവണിയിൽ നിന്ന് വീണാണ് പലർക്കും പരിക്കേറ്റത്. കടകളുടെ ചില്ലുകൾ തകർന്നതായും പുസ്തകശാലകളിലെ റാക്കുകളിൽ നിന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ തെറിച്ചുവീണതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
വരും ആഴ്ചകളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത 2-3 ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ സജ്ജരായിരിക്കണമെന്ന്. ജപ്പാൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഏജൻസി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഉള്പ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന മഴ കാരണം ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും എതിരെ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ഏജൻസി ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അയാതക എബിത മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ശാസ്ത്രജ്ഞർ വൻ ഭൂകമ്പ സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന നങ്കായ് ട്രഫ് പ്ലേറ്റിൽ ഈ ചലനം മൂലം നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നും ദൃശ്യമായിട്ടില്ലെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങള് മാറണമെന്നും അധികൃതര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
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