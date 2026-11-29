വ്യവസ്ഥകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമൂസ് അടഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കും; നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് ഇറാൻ
നാവികസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നൽകിയ സന്ദേശത്തിലാണ് അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ ടെഹ്റാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വീണ്ടും കടുപ്പിച്ചത്.
Published : November 29, 2026 at 7:48 AM IST
ടെഹ്റാൻ: അമേരിക്കയുമായുള്ള സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നതിനിടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടുമായി ഇറാൻ. ഇറാൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടഞ്ഞുതന്നെ കിടക്കുമെന്ന് ഇറാനിയൻ സൈനിക മേധാവി മേജർ ജനറൽ അമീർ ഹതാമി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നവംബർ 28ന് ആചരിച്ച ഇറാൻ്റെ നാവികസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സൈന്യത്തിൻ്റെ തന്ത്രപ്രധാന നാവിക വിഭാഗത്തിന് നൽകിയ ആശംസാ സന്ദേശത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയതെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വാർത്താ റിപ്പോർട്ടുകൾ.
ശത്രുക്കളുടെ ദൗർബല്യം തുറന്നുകാട്ടിയെന്ന് സൈനിക മേധാവി
തന്ത്രപ്രധാനമായ കടലിടുക്ക് അടച്ചിടുന്ന ദൗത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാവികരെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അമീർ ഹതാമി തൻ്റെ നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്. പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് മൊജ്കബ ഖമനയിയയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മറ്റ് സായുധ സേനകളുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇറാൻ നാവികസേന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ഒമാൻ ഉൾക്കടലിലും ശത്രുക്കളുടെ ദൗർബല്യവും സിസഹായതയും തുറന്നുകാട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ലോകത്തിലെ അഹങ്കാരികളായ ശക്തികൾക്ക് കടലിൽ തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളുടെ കയ്പുനീർ കുടിപ്പിക്കാൻ ഇറാൻ നാവികസേനയ്ക്ക് സാധിച്ചതായും അദ്ദേഹം സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ഏത് പ്രകോപനത്തെയും നേരിടാൻ സജ്ജം; നാവികരുടെ ത്യാഗത്തിന് ആദരം
രാജ്യത്തിന് നേരെയുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു അക്രമത്തെയും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ നേരിടാനും ശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കാനും ഇറാൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്ന് സൈനിക മേധാവി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നാവിക ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനും അക്രമികളായ ശത്രുക്കളെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കാനും തങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ദേന, ജമരാൻ എന്നീ കപ്പലുകളിലെ വീരമൃത്യു വരിച്ച നാവികരുടെ രക്തത്തിന് പകരം ചോദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യസേവനത്തിനിടെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച നാവികരുടെ ത്യാഗങ്ങളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ സഹനത്തെയും ഹതാമി അനുസ്മരിച്ചു.
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പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ സംരക്ഷണം ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് അനിവാര്യം: അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി
അതേസമയം പേർഷ്യൻ ഗൾഫിനെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇറാൻ നാവികസേന വഹിക്കുന്ന നിർണായക പങ്കിനെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി പ്രശംസിച്ചു. നാവികസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ സന്ദേശത്തിലാണ്, പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ തലങ്ങളിൽ ഇറാൻ്റെ സമുദ്രാധികാരവും തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനവും നിലനിർത്താൻ നാവികസേനയുടെ ഇടപെടലുകൾ സഹായിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെയും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെയും സുരക്ഷ ഇറാൻ്റെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായി തുടരുമെന്ന് അരാഗ്ചി തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ സമുദ്രസുരക്ഷയ്ക്കായി ജീവൻ നൽകിയ പെയ്ക്കാൻ യുദ്ധക്കപ്പലിലെയും ദേന ഡിസ്ട്രോയറിലെയും നാവികരുടെ ത്യാഗങ്ങളെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പ്രത്യേകം സ്മരിച്ചു.
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