ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തല് വിഷയം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തില് പുത്തന് പരീക്ഷണമാകുന്നത് എങ്ങനെ?
പതിറ്റാണ്ടുകളായി കെട്ടിപ്പടുത്ത ഇന്ത്യാ പാക് ബന്ധത്തിന് മേല് കരിനിഴല് വീഴ്ത്തുകയാണ് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തല് വിഷയം. ഹസീനയെ തിരിച്ചയക്കണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യ നിയമ നടപടികള് കൈക്കൊള്ളൂ എന്ന് മറുപടി നല്കുന്നു.
Published : November 12, 2026 at 6:06 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ നാടുകടത്തണമെന്ന ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യത്തെ നിയമപ്രശ്നമായി പരിഗണിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ തീരുമാനം. ഹസീനയെ കൈമാറുന്നത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും ഇന്ത്യ കരുതുന്നു. കരാര് ധാരണകളില് സന്തുലിതത്വം പുലര്ത്താനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമവും ആഭ്യന്തര നിയമ പരിഗണനയും അയല് രാജ്യവുമായുള്ള വിശാലമായ തന്ത്രപരമായ താത്പര്യം എന്നിവയെ ആണ് ഈ നിലപാട് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
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2024 ഓഗസ്റ്റില് ധാക്കയിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിര്ണായക വെല്ലുവിളിയായി ഈ വിഷയം മാറിയിരിക്കുന്നു.
വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയ വക്താവ് രണ്ധീര് ജയ്സ്വാളിന്റെ പതിവ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ചില പരാമര്ശങ്ങള് ഈ അവസരത്തില് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തല് ഒരു നിയമ വിഷയമാണ്. അത്തരത്തില് ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ഉയര്ന്ന ചോദ്യത്തില് അദ്ദേഹം മറുപടി നല്കി. എന്നാല് ശരിക്കും എങ്ങനെയാകും ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തലിനെ ഇന്ത്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആവശ്യം തള്ളുമോ കൊള്ളുമോ?
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സമയവും ഏറെ പ്രധാനമാണ്. 2024 ഓഗസ്റ്റില് ബംഗ്ലാദേശില് നിന്ന് പലയാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയില് രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടി ഇവിടെക്കഴിയുന്ന ഹസീന ഡിസംബറില് തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാന് താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച വേളയിലാണ് ബംഗ്ലാദേസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരമൊരു ആവശ്യം ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. പുതുതായി ബംഗ്ലാദേശ് പാസ്പോര്ട്ട് നേടാനും ദേശീയ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനും അവര് അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് ഹസീനയുടെ മടങ്ങല് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ നാടുകടത്തല് ആവശ്യവും വീണ്ടും ഉഭയകക്ഷി നയതന്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
നേരത്തെയുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുന്ന വ്യക്തിയുടെ നിയമപരിരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് ഇവിടെ ഉയരുന്നേയില്ല. രാഷ്ട്രീയമായി ഉയര്ന്നിരിക്കുന്ന ഈ കേസ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശിനുമിടയിലെ ബന്ധത്തിന്റെ ദിശ നിര്ണയിക്കുന്ന വിഷയമാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നത്.
നാടുകടത്തല് കരാര്; നിയമപാലനവും രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകളും
വിഷയത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് നാടുകടത്തല് കരാറാണ്. 2013 ജനുവരിയിലാണ് ഇത് ഒപ്പ് വച്ചത്. അതേ വര്ഷം ഒക്ടോബറില് ഇത് നിലവില് വന്നു. 2016ല് ഇത് ഭേദഗതി ചെയ്തു. നാടുകടത്തല് നടപടികള് ലളിതമാക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ. ഒപ്പം ഭീകര, കുറ്റകൃത്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും.
ഇരുരാജ്യങ്ങളിലേതെങ്കിലും ഒന്നില് കുറ്റാരോപിതരോ, നിയമനടപടികള് നേരിടുന്നവരോ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയവരോ ആയ വ്യക്തികളെ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിനുള്ള കരാറാണിത്. നാടുകടത്തുന്നതോടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും കരാറിലെ അനുച്ഛേദം രണ്ട് പ്രകാരം ഒരു വര്ഷമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
കരാര് നാടുകടത്തല് സ്വഭാവികമാക്കുന്നില്ല. നിര്ദ്ദിഷ്ട രാജ്യങ്ങള് ക്ക് കീഴടങ്ങല് തള്ളാനുള്ള അധികാരവുമുണ്ട്.
അനുച്ഛേദം ആറില് ചില ഇളവുകള് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ചില പ്രത്യേക ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നു. കൊലപാതകം, മനഃപൂര്വമായ നരഹത്യ, തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്, ചില ഭീകരബന്ധമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങള് എന്നിവ രാഷ്ട്രീയ കുറ്റങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റൊരു സുപ്രധാന വിഷയം അനുച്ഛേദം എട്ട് പ്രകാരം നാടുകടത്തല് അടിച്ചമര്ത്തലോ നീതിരഹിതമോ ആണ്. നീതി താത്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ചല്ലെങ്കില് ആണിത്.
അനുച്ഛേദം ഏഴും നിരാസത്തിനുള്ള സാധ്യത നല്കുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട രാജ്യത്തെ കോടതികളില് നിയമപോരാട്ടം നടത്താം. കേസ് നിര്ണായക അധികൃതര്ക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാ്.
ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം ഹസീനയുടെ കാര്യത്തില് പ്രാധാന്യമുള്ളവ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇവര്ക്കതെിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം 2024 ജൂലൈ- ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളില് രാജ്യത്തുയര്ന്ന വിദ്യാര്ത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമര്ത്താന് ശ്രമിച്ചതില് നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ര്നാഷണല് ക്രൈംസ് ട്രൈബ്യൂണല് അവര്ക്ക് 2025 നവംബറില് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഹസീന നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടപടികള് വിശ്വസനീയമല്ലെന്നും അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രതിഷേധങ്ങളെ അടിച്ചമര്ത്തിയതിന്റെ ഫലമായി 1400 പേര്ക്ക് ജീവന് നഷ്ടമായെന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഉത്തരവ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതിലെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും. ഒപ്പം ഇന്ത്യന് നിയമത്തിലെ നിര്ദ്ദിഷ്ട കരാര് പ്രൊവിഷനുകളും.
വ്യത്യാസം സുപ്രധാനമാണ്. നിയമപരമായി ഈ വിഷയത്തെ നമ്മള് നേരിടുമെന്നത് ഹസീനയെ നാടുകടത്തുമെന്നതില് ഒരു ഉറപ്പേ അല്ല. അതേസമയം തന്നെ ഇത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന തള്ളലുമല്ല.
ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവനകളുടെ സമയം എന്ത് കൊണ്ട് പ്രധാനമാകുന്നു?
ഹസീന പുതിയ യാത്രാ രേഖകള് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് നവംബര് പത്തിലെ പരാമര്ശങ്ങളെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. റിപ്പോര്ട്ടുകളനുസരിച്ച് അവരുടെ അഭിഭാഷകന് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തെ സമീപിച്ചാണ് പുതിയ പാസ്പോര്ട്ടും ദേശീയ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. 2024 ഓഗസ്റ്റില് ഹസീന രാജ്യം വിട്ടതോടെ പഴയ രേഖകളെല്ലാം തന്നെ ബംഗ്ലാദേ് അധികൃതര് റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ഡിസംബറില് തന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള താത്പര്യം ഹസീന പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മടങ്ങിയെത്തിയാല് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നിയമ നടപടികള് നേരിടാനും അവര് ഒരുക്കങ്ങള് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ധാക്ക അവരുടെ പാസ്പോര്ട്ട് ആവശ്യം തള്ളി. നാടുകടത്തല് കരാര് പ്രകാരം ഇവരെ കൈമാറണമെന്ന് ഇന്ത്യയോട് അവര് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
സാധുവായ പാസ്പോര്ട്ട് ഇല്ലാതെ കൈമാറ്റം സാധ്യമോ എന്ന് ജയ്സ്വാള്
ചോദ്യം സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്ക്ക് യാത്രാരേഖകള് വേണ. പാസ്പോര്ട്ട് ആവശ്യം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തോട് മൗനം പാലിച്ച ജയ്സ്വാള് ഇക്കാര്യം ബംഗ്ലാദേശ് സ്ഥാനപതി കാര്യാലയത്തോട് ആരായണമെന്നും പറഞ്ഞു.
വ്യത്യാസം പ്രധാനമാണ്. കൈമാറ്റവും യാത്രാരേഖകള് അനുവദിക്കലും വ്യത്യസ്ത നിയമ ഭരണപ്രക്രിയകളാണ്. കൈമാറ്റ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പാസ്പോര്ട്ട് ഒരു നിര്ണായക ഘടകമല്ല. ചോദ്യം ഇതാണ്. കൈമാറ്റ കരാര് ആഭ്യന്തര നിയമം എന്നിവ ഈ വിഷയത്തില് ബാധകമാണോ എന്നതാണ്.
അടിയന്തര സാഹചര്യം അത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പരസ്പര ബന്ധിത എന്നാല് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലൂന്നിയുള്ളതാണ്. ഹസീനയുടെ മടങ്ങാനുള്ള താത്പര്യം, ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാരിന്റെ വിസ നിരാകരിക്കല്, അവരെ കൈമാറണമെന്ന നിരന്തര ആവശ്യം.
ഇതിനകം തന്നെ മോശമായ ബന്ധവും രാഷ്ട്രീയ അസ്വാരസ്യങ്ങളും
2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് ഷെയ്ഖ് ഹസീന സര്ക്കാര് വീണതോടെ ഹസീന വിഷയം ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഉരസലന് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സഹകരണം വികസിച്ചിരുന്നു. സുരക്ഷ, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, യാത്രാസൗകര്യ വികസനം, സാമ്പത്തിക സഹകരണം എന്നിവയില് അവരുടെ സര്ക്കാര് ഇന്ത്യയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം പുലര്ത്തി. ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിനെ നമ്മുടെ സുപ്രധാന പങ്കാളിയായി കരുതുകയും വടക്ക് കിഴക്കന് മേഖലയില് സുസ്ഥിരത കൊണ്ടുവരാന് ഈ പങ്കാളിത്തം നിലനിര്ത്തുകയും ചെയ്തു. അയല്പ്പക്കം ആദ്യം, ആക്ട് ഈസ്റ്റ് നയങ്ങളില് ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും ചെയ്തു.
അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള റെയില്വേ, റോഡ് സൗകര്യങ്ങള്, ഉള്നാടന് ജലഗതാഗതം, വൈദ്യുതി, വാണിജ്യ സൗകര്യങ്ങള് എന്നീ രംഗങ്ങളിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
ഹസീനയുടെ മടക്കവും ധാക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളും ഈ പങ്കാളിത്തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതിയില് മാറ്റമുണ്ടാക്കും. മുഹമ്മദ് യൂനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല ഭരണകൂടം കൂടുതല് നിര്ണായകമായ സമീപനമാണ് ഇന്ത്യയോട് കൈക്കൊണ്ടത്. ഹസീന ഇന്ത്യയില് തന്നെ തുടര്ന്നതാണ് അവരുടെ സമീപനം കാലുഷ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് കാരണം. ഇന്ത്യയിലിരുന്ന് അവര് നടത്തുന്ന പരസ്യപ്രസ്താവനകളോടുള്ള ആശങ്കകളും ബംഗ്ലാദേശ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം.
തുടര്ന്ന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പും താരിഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്ക്കാരിന്റെ രൂപീകരണവും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തില് പുതു അധ്യായം തുറന്നു. എങ്കിലും നാടുകടത്തല് വിഷയം രാഷ്ട്രീയ ആത്മവിശ്വാസം പുനര്നിര്മ്മിക്കുന്നതില് വലിയൊരു ചോദ്യമായി അവശേഷിച്ചു.
ധാക്കയിലെ പുതിയ സര്ക്കാര് ഹസീനയുടെ മടക്കത്തിന് നിയമ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങള് നല്കിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധക്കാരെ അക്രമാസക്തമായ രീതിയില് അടിച്ചമര്ത്തിയെന്ന കുറ്റമാണ് മുന്പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മേല് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2024ന് ശേഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭൂമികയില് ഇവരുടെ വിചാരണ സുപ്രധാന വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാടുകടത്തല് കേവലം അടുത്ത സര്ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിനുമപ്പുറം പരിണിത ഫലങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. ഇത് നിയമപ്രക്രിയ, നയതന്ത്ര വിശ്വാസ്യത, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരിത, ഇന്ത്യയുടെ അയല്പ്പക്ക നയത്തിലുള്ള ദീര്ഘകാല താത്പര്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് ചോദ്യമുയര്ത്തുന്നു.
പുത്തന് സര്ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധവും ഹസീനയുടെ പാരമ്പര്യവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനം എന്ന വെല്ലുവിളി
ഹസീന വിഷയം മുഴുവന് ഉഭയകക്ഷി അജണ്ടകളെയും ബാധിക്കാത്ത വിധം ബംഗ്ലാദേശിലെ പുത്തന് സര്ക്കാരുമായി നിര്മ്മാണ പരമായ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബംഗ്ലാദേശ് പരമ്പരാഗതമായി നമ്മുടെ സുപ്രധാന അയല്ക്കാരാണ്. 4096 കിലോമീറ്റര് ദൈര്ഘ്യമുള്ള അതിര്ത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യം. അതിര്ത്തി സുരക്ഷ, അനധികൃത അതിര്ത്തി കടക്കല്, കള്ളക്കടത്ത്, കുടിയേറ്റം, അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള കുറ്റകൃത്യ ശൃംഖല എന്നിവയില് ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരസ്പരം അവരവരുടെ ദേശീയ താത്പര്യം മാനിച്ച് സഹകരിച്ചിരുന്നു.
ഹസീനയുടെ കാലത്ത് ബംഗ്ലാദേശുമായി ചേര്ന്ന് നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് മേഖലയില് ചില പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താന് നമുക്ക് സഹായകമായി. ഒപ്പം വലിയ സാമ്പത്തിക അഖണ്ഡതയും വടക്ക് കിഴക്കന് മേഖലയിലും വിശാലമായ ഉപദ്വീപിലുമുണ്ടായി.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വ ഭേദമില്ലാതെ ഈ സുരക്ഷാ നേട്ടങ്ങള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിലെ പുത്തന് സര്ക്കാര് ഇന്ത്യ നാടുകടത്തല് അഭ്യര്ത്ഥന അടക്കം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അധികാരം തിരിച്ചറിയുമെന്നും അവരുടെ ആശങ്കകളോട് പ്രതികരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ധാക്കയുടെ ആവശ്യം തള്ളിയാല് അവര്ക്ക് നമ്മളോടുള്ള അവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കും. അതേസമയം ഉപാധികളില്ലാത്ത കൈമാറ്റം നിയമനയതന്ത്ര സങ്കീര്ണതകളാകും ന്യൂഡല്ഹിക്ക് സമ്മാനിക്കുക.
ഇത് നീതിന്യായസുരക്ഷ, രാജ്യാന്തര രംഗത്ത് നിയമസ്ഥാപനങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് തുടങ്ങിയവയില് ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വാസ്യതയെ ബാധിക്കും. ഹസീനയെ കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കരാറും ഇന്ത്യന് നിയമപ്രകാരവും വ്യക്തമായ നിയമ ഇച്ഛാശക്തിയുണ്ടാകണം. ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുറപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് തന്നെ അവര്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധിയുടെ കടുപ്പവും ഇതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളും ഇനിയും കെട്ടടങ്ങാത്ത സാഹചര്യത്തില്. പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താതെ അഭ്യര്ത്ഥന പരിഗണിച്ച് ഇതിന്റെ നയതന്ത്ര ഇടങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു ഫോര്മുലയിലേക്ക് എത്താനാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം.
സാമ്പത്തിക- പരസ്പര ബന്ധ താത്പര്യങ്ങള്ക്ക് നാടുകടത്തല് അഭ്യര്ത്ഥന വിഘാതമായിക്കൂടാ
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക തന്ത്രപരമായ താത്പര്യങ്ങളുടെ അളവുകോലില് ഹസീന വിഷയം കാണുമ്പോള് ഇത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ പങ്കാളിയാണ് ബംഗ്ലാദേശ്.അതേസമയം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ സുപ്രധാന വാണിജ്യ പങ്കാളിയാണ്. നിരവധി ചരക്കുകളില് ഉള്ള ഉഭയകക്ഷി വാണിജ്യം ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് നല്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ബന്ധം വര്ദ്ധിപ്പിക്കാന് നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപവും ഇന്ത്യ വന്തോതില് ബംദ്ലാദേശില് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള റെയില്വേയുടെ പുനഃസ്ഥാപനം, റോഡ് ശൃംഖലകളുടെ വികസനം, ഉള്നാടന് ജലഗതാഗതം, ബംഗ്ലാദേശ് തുറമുഖങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, വൈദ്യുതി കൈമാറ്റം എന്നിവ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക അഖണ്ഡത ശക്തമാക്കാന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ ക്രമീകരണങ്ങള് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുപ്രധാനമാണ്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഭൂമിയും തുറമുഖങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാനാകുന്നതിലൂടെ ചരക്ക് നീക്കവും മനുഷ്യരുടെ ഗതാഗതവും വളരെ കാര്യക്ഷമമാകുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷയിലും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശിന് അതിര്ത്തി കടന്നുള്ള ശൃംഖല വഴി വൈദ്യുതി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഊര്ജ്ജമേഖലയിലെ ഉഭയകക്ഷി ക്രമീകരണങ്ങള് സുപ്രധാന പരസ്പരാശ്രിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം മോശമാകല് ഈ ക്രമീകരണങ്ങളെയെല്ലാം കൂടുതല് സങ്കീര്ണമാക്കും. പുത്തന് നിക്ഷേപത്തെ ബാധിക്കും. കൂടുതല് സാമ്പത്തിക അഖണ്ഡതയെയും ഇത് ദുര്ബലപ്പെടുത്തും.
മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം വെള്ളം പങ്കിടലാണ്. 1996ല് മുപ്പത് വര്ഷത്തെ കാലാവധിയുമായി ഒപ്പ് വച്ച ഗംഗാജലം പങ്കിടല് കരാര് ഇക്കൊല്ലം ഡിസംബര് പന്ത്രണ്ടിന് കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കുകയാണ്. ഇത് പുതുക്കേണ്ടത് നയതന്ത്രബന്ധത്തിന് സുപ്രധാനമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗംഗ കൃഷി, ജലസേചനം, ബംഗ്ലാദേശിലെയും കിഴക്കന് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ ജീവിതോപാധി എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് അത്യാന്താപേക്ഷിതമാണ്.
സംയുക്ത നദീ കമ്മീഷനിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിര്ത്തി കടന്നൊഴുകുന്ന നദികളിലെ ജലംപങ്കിടല് സംബന്ധിച്ച് സഹകരണം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കൈമാറ്റ തര്ക്കം വിശാലമായ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണത്തില് എന്തെങ്കിലും വിള്ളല് വീഴ്ത്താന് ഒരു രാജ്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യം.
തന്ത്രപരമായ മാനങ്ങള്; ഇന്ത്യയുടെ അയല്പ്പക്ക നയവും ചൈനയുടെ സാന്നിധ്യവും
ഇന്ത്യയുടെ പ്രാദേശിക സുരക്ഷയിലും ഭൗമരാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളിലും ബംഗ്ലാദേശിന് സുപ്രധാന സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായി ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മൂന്ന് വശവും ഇന്ത്യാണ്. ഇവര്ക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്കന് മേഖലയിലേക്കും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലേക്കും ഇത് ബന്ധം നല്കുന്നു. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സ്ഥാനത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്തോ-പസഫിക് കാഴ്ചപ്പാടില് നിര്ണായക തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
പരമ്പരാഗതമായി ഇന്ത്യ സുസ്ഥിര, സൗഹൃദ, സഹകരണ ബംഗ്ലാദേശിനെ തന്നെയാണ് തേടിയിരുന്നത്. കാരണം കിഴക്കന് അതിര്ത്തിയില് നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികള് നേരിടാന് ബംഗ്ലാദേശ് നമുക്ക് സഹായമാണ്.
എന്നാല് ധാക്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ഈ തന്ത്രപരമായ ബന്ധത്തില് ചില അസ്ഥിരതകളുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ നയങ്ങള് പുത്തന് രാഷ്ട്രീയവുമായി ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം പതിറ്റാണ്ടുകളായി വികസിച്ച സ്ഥാപന-സാമ്പത്തിക ക്രമീകരണങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്.
ചൈനയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മില് വര്ദ്ധിച്ച് വരുന്ന സാമ്പത്തിക തന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകള് ഇന്ത്യയുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകള്ക്ക് മറ്റൊരു മാനം നല്കുന്നു. ബീജിങ് ധാക്കയെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന നിക്ഷേപം, പ്രതിരോധ ഉപകരണം, വികസ സഹായങ്ങള് തുടങ്ങിയവയില് സുപ്രധാന ഉറവിടമാണ്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഹസീനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയോ രാഷ്ട്രീയ മുന്ഗണനകളിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സര്ക്കാരിലൂടെയോ മാത്രം കാണാനാകില്ല. ഏത് സര്ക്കാര് ധാക്കയില് ജനാധിപത്യ-രാഷ്ട്രീയ അധികാരമേറ്റാലും നമ്മുടെ ദീര്ഘകാല താത്പര്യം ഉത്പാദനപരമായ ബന്ധത്തിന് ആവശ്യമാണ്.
അതേസമയം ഇരുരാജ്യങ്ങളുടെയും ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിള്ളലുകള് വൈദേശിക ശക്തികള്ക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷാ താത്പര്യമുള്ള ഇടങ്ങളില് നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കാനാകും.
ഇതിനര്ത്ഥം ബംഗ്ലാദേശും ചൈനയും തമ്മില് ഇടപെടുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് എതിരാണെന്നല്ല. ധാക്കയ്ക്ക് അവരുടേതായ വിദേശ-സാമ്പത്തിക നയ മുന്ഗണനകളുണ്ട്. ഒപ്പം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര പങ്കാളിത്തത്തിനും അവര് ശ്രമം തുടരും.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെല്ലുവിളി ബംഗ്ലാദേശുമായുള്ള ബന്ധം മതിയായ വിശാല രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച്-വ്യക്തിഗത വിഷയങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് മാറ്റി വച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് തന്നെയാണ്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സമ്മര്ദ്ദ വെല്ലുവിളി
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് നാടുകടത്തല് വിഷയം സുപ്രധാനം തന്നെയാണ്. ഹസീനയുടെ അവാമി ലീഗിനെ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്ന് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ നിരവധി നേതാക്കള് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ചിലര് രാജ്യം വിട്ടു പോയി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മുന്പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയില് തുടരുന്നത് ധാക്കയിലെ പുത്തന് ഭരണസംവിധാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി അതിവൈകാരിക പ്രശ്നമാണ്.
താരിഖ് റഹ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുന് ഭരണകൂടത്തിന്റെ കാലത്ത് ചുമത്തപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് തന്റെ വിശ്വസനീയത തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടില് സുപ്രധാനമാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹസീന വിഷയം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ അനുകൂലികളും പ്രതിയോഗികളും പൊതുജനങ്ങളും സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കുന്നു.
അതേസമയം ബംഗ്ലാദേശിന് ജനാധിപത്യത്തിലേക്ക് വരാന് രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം സാമ്പത്തിക ഭരണപരമായ വെല്ലുവിളികളും അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹസീനയുടെ തിരിച്ച് വരവ് സാധ്യത പുത്തന് രാഷ്ട്രീയ ഗതികള്ക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അവര് തിരിച്ച് എത്തുന്നത് അവാമി ലീഗിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സാഹചര്യം ഒരുക്കുമെന്നാണ് അനുയായികള് കരുതുന്നത്. എന്നാല് അവരുടെ മടങ്ങി വരവ് 2024ലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നാലെ രാജ്യത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനാകുമെന്നാണ് എതിരാളികളുടെ ആശങ്ക.
പുത്തന് പ്രക്ഷോഭങ്ങള്ക്കും രാഷ്ട്രീയ സംഘര്ഷങ്ങള്ക്കുമുള്ള സാധ്യത
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്ഥിരതയില് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിശാലമായ കര അതിര്ത്തിയുടെ കാര്യത്തില്. അത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂഡല്ഹി അവധാനതയോടെയുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങളോട് അടിയന്തര പ്രതികരണം ഉണ്ടാകാത്തതും അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
നയതന്ത്രപരമായ ഇടപെടലുകളുടെയും സ്ഥാപനപരമായ നടപടികളുടെയും പ്രാധാന്യം
രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകള്ക്കിടയിലും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് നയതന്ത്രപരമായ ബന്ധം തുടരാന് നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ത്യ എപ്പോഴും പരസ്പര താത്പര്യങ്ങളുള്ള ശുഭകരമായ, നിര്മ്മാണകരമായ, ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന ബന്ധങ്ങള്ക്ക് ഊന്നല് നല്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരണ സ്വഭാവമുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങള് സുപ്രധാനമാണ്. വാണിജ്യം, അതിര്ത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യല്, സുരക്ഷ, ജലവിഭവം, ബന്ധിപ്പിക്കല്, ഊര്ജ്ജം, സ്ഥാനപതി കാര്യാലയ വിഷയങ്ങള് എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില് വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള ചട്ടക്കൂടുകള് ഉറപ്പ് നല്കുന്ന നാല്പ്പതിലേറെ സ്ഥാപനപരമായ നടപടികളുണ്ട്. ഇവയുടെ ഫലപ്രദമായ പ്രവര്ത്തനം
വ്യക്തിപരമായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് മുഴുവന് ബന്ധങ്ങളെയും തളര്ത്താതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും.
ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് നേതൃത്വത്തെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെയും മാനിക്കണം. അവരുടെ നിയമങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും അവര്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിനെയും നാം മാനിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാടുകടത്തല് വിഷയത്തില് തീരുമാനമെടുക്കണമെങ്കില് കരാറിലെ ഓരോ വകുപ്പുകളും വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര നിയമ ആവശ്യങ്ങളും പരിശോധിക്കണം. ഇക്കാര്യം ധാക്കയും തിരിച്ചറിയണം.
നിര്മ്മാണ പരമായ ഒരു സമീപനവും നിരന്തര ചര്ച്ചകളും ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയങ്ങള് തമ്മില് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. സുരക്ഷാ ഏജന്സികളും ഉന്നതതല രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളും ഇതിന് ആവശ്യമാണ്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ നരേന്ദ്രമോദിയും താരിഖ് റഹ്മാനും തമ്മിലുള്ള നിര്ദ്ദിഷ്ട കൂടിക്കാഴ്ച ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് വിശാലമായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവസരമാകും. എന്നാല് ഇത്തരമൊരു സന്ദര്ശനത്തിന്റെ സമയവും നയതന്ത്രപരമായ പുരോഗതി അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നിശ്ചയിക്കപ്പെടുക.
ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ മൂന്ന് സാധുതയുള്ള നടപടികള്
നാടുകടത്തല് വിഷയം ഇരുരാജ്യങ്ങളും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാകും ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തിന്റെ ഭാവി. മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ദീര്ഘകാല നിയമ പരിശോധന
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥനയെക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ള കരാറിലെ നിയമവശങ്ങള് പരിശോധിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തീരുമാനം കൈകൊള്ളാനാകും. ഒപ്പം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര നിയമചട്ടക്കൂടും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉടനടി ഒരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതില്ല.
ഇത് ന്യൂഡല്ഹിയുടെ നിയമപരമായ സ്ഥാനം സംരക്ഷിക്കും. ഒപ്പം ധാക്കയുമായി നയതന്ത്രപരമായ ഇടപാടുകള്ക്കും അവസരമൊരുക്കും. എന്നാല് വിഷയത്തിലെ ദീര്ഘകാല അസ്ഥിരത ബംഗ്ലാദേശിലെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ സജീവമാക്കും. ഒപ്പം ഇത് ഉഭയകക്ഷി ഉരസലുകള്ക്കും വഴി വയ്ക്കാം.
ചര്ച്ചയിലൂടെയുള്ള നയപരമായ ധാരണ
ഇരുരാജ്യങ്ങള്ക്കും നാടുകടത്തല് വിഷയത്തില് നിന്ന് മറ്റ് മേഖലകളിലെ സഹകരണത്തിലേക്ക് ചര്ച്ചകള് തിരിച്ച് വിടാനാകും. ഇത്തരമൊരു സമീപനം പരസ്പര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മാധ്യമേ സാധ്യമാകൂ. ഇതിന് പരസ്പരം നിയന്ത്രിത അംഗീകാരം വേണം. വാണിജ്യം, ഗതാഗതം, ഊര്ജ്ജം, അതിര്ത്തി സുരക്ഷ, ജലംപങ്കിടല് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില് ഹസീന വിഷയത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള് തടസമാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിയമപരമായ ഫലത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുന്വിധികളില്ലാതെ ഇത് വിശാലമായ ബന്ധത്തെ തര്ക്കങ്ങളില് നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നു.
നയതന്ത്ര സംഘര്ഷം വര്ദ്ധിച്ചേക്കാം
ബംഗ്ലാദേശ് സാധാരണ ബന്ധത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന് നാടുകടത്തല് പ്രധാന ഉപാധിയായി ഉയര്ത്തിയാല് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇതിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധവും മോശമാകും. ഇത് ഉന്നതതല ഇടപെടലുകളെയും ബാധിക്കും. വികസന പദ്ധതികള് വൈകിപ്പിക്കും. സുരക്ഷ ഗതാഗത സഹകരണം സങ്കീര്ണമാക്കും.
ഈ അവസരം മറ്റ് വൈദേശിക ശക്തികള് ധാക്കയുമായി അവരുടെ നയതന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവുമായ ഇടപാടുകള് ശക്തമാക്കാന് വിനിയോഗിക്കാം. ഒപ്പം ബംഗ്ലാദേശിന് അവരുടെ തന്ത്രപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകള് തുടരുകയും ചെയ്യാം.
ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രപരമായ പ്രായോഗികതയ്ക്ക് പരീക്ഷണം
അപക്വമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് അപ്പുറം ഹസീനയുടെ നാടുകടത്തല് വിഷയം നിയമ സ്ഥാപന ചട്ടക്കൂടിലൂടെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നവംബര് പത്തിലെ രണ്ധീര് ജയ്സ്വാളിന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ മനസിലാക്കേണ്ടത്.
ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉഭയകക്ഷി കൈമാറ്റ കരാര് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് വെല്ലുവിളി. ഒപ്പം നമ്മുടെ ദേശീയ തന്ത്രപരമായ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുമുമ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങള് വിശ്വസനീയമാക്കണം. ഒപ്പം ഈ ഒരൊറ്റവിഷയത്തില് ഉടക്കി ഏറ്റവും അടുത്ത അയല്രാജ്യവുമായുള്ള ബന്ധത്തില് വിള്ളലുണ്ടാകാതെ നോക്കുകയും വേണം.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഭൗമശാസ്ത്രപരമായും സാമ്പത്തികമായും തന്ത്രപരമായും സുപ്രധാനമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വിധിയും ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഇപ്പോള് നിലനില്ക്കുന്നത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം പരുവപ്പെടുത്തുന്നതില് അവര് എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നതും കാണാതെ പോകാനാകില്ല.
ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങള് പക്ഷേ ഹസീനയുമായുള്ള ബന്ധത്തിനുമപ്പുറമാണ്. അതിര്ത്തി സുരക്ഷ, ഭീകരവിരുദ്ധ പോരാട്ടം, പ്രാദേശിക ബന്ധിക്കല്, ബംഗാള് ഉള്ക്കടലുമായുള്ള പ്രാപ്യത, സാമ്പത്തിക അഖണ്ഡത, ഊര്ജ്ജ സുരക്ഷ, വടക്ക് കിഴക്കിലെ സ്ഥിരത എന്നിവയിലൂന്നിയാണ് ഇത്.
സമാനമായി ബംഗ്ലാദേശിന് ഇന്ത്യയുമായി വാണിജ്യം, ഗതാഗതം, വൈദ്യുതി, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക പ്രവൃത്തികള് എന്നിവയിലും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം ആവശ്യമാണ്.
വിശാലമായ നയതന്ത്ര ചോദ്യങ്ങള് അത് കൊണ്ട് തന്നെ നാടുകടത്തല് തര്ക്കങ്ങളെ ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ സുസ്ഥിര തടസമാകാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു.
ന്യൂഡല്ഹി ഈ വിഷയത്തെ ഒരു നിയമ പ്രശ്നമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നയതന്ത്ര ഇടം വിശാലമായ രാഷ്ട്രീയ മനസിലാക്കല് ആയി മാറുമോ എന്നതാണ് ഭാവി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബന്ധത്തിലെ ദിശാനിര്ണയമാകുന്ന സുപ്രധാന സൂചകം