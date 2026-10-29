സ്പെയിനിൽ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് വൻ ദുരന്തം; 68 മരണം
ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇറിയോ ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലെ രണ്ട് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു.
By ANI
Published : October 29, 2026 at 6:47 AM IST
മാഡ്രിഡ്: സ്പെയിനിലെ ടൊളീഡോ പ്രവിശ്യയിൽ രണ്ട് അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ 68 പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ദുരന്തമുണ്ടായത്.
ഉർദയ്ക്ക് സമീപം മാഡ്രിഡ്-സെവിയ്യ അതിവേഗ പാതയിലെ കിലോമീറ്റർ മാർക്കർ 118-ന് അടുത്താണ് അപകടം നടന്നത്. റെൻഫെ എവിഇ, ഇറിയോ എന്നീ രണ്ട് അതിവേഗ ട്രെയിനുകളാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇറിയോ ട്രെയിനിൻ്റെ പിന്നിലെ രണ്ട് കോച്ചുകൾ പാളം തെറ്റി താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര സേവന വിഭാഗം, സിവിൽ ഗാർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഡ്രോൺ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ഫൊറൻസിക് വിദഗ്ധർ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാഡ്രിഡിനും ആൻഡലൂഷ്യയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പൂർണമായും നിർത്തിവച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.
കർശന നടപടിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി
സംഭവത്തിൽ സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉർദയിൽ സജ്ജീകരിച്ച കമാൻഡ് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയോ അനാസ്ഥയോ കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒക്ടോബർ 29 മുതൽ 31 വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക ദുഃഖാചരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വേദന രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ വേദനയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും മാനസിക പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണന. ദേശീയ, പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.
അന്വേഷണം ഊർജിതം
അപകടകാരണം മനുഷ്യസഹജമായ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ഓസ്കാർ പ്യുവെൻ്റെ വ്യക്തമാക്കി. അറ്റോച്ച കൺട്രോൾ സെൻ്ററിലെ എൽസെഡ്ബി സുരക്ഷാ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം സ്പെയിനിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ ട്രെയിൻ ദുരന്തമാണിത്.
ജനുവരിയിൽ കോർഡോബയിലെ അഡാമ്യൂസിൽ ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റി 46 പേർ മരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് അപകടങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാനാകില്ലെന്നും സ്വതന്ത്ര റെയിൽവേ അപകട അന്വേഷണ കമ്മിഷനും നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയും ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ അതിവേഗ റെയിൽ ശൃംഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകി.
അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ലോകനേതാക്കൾ
സ്പെയിനിലെ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ദുരന്തത്തിൽ ഇരയായവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി അവർ എക്സിൽ കുറിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വിദേശകാര്യ മേധാവി കാജ കല്ലാസും സ്പാനിഷ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജോസ് മാനുവൽ അൽബാരെസിനെ വിളിച്ച് അനുശോചനം അറിയിച്ചു.
സ്പാനിഷ് രാജകുടുംബവും അപകടത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. വലൻസിയയിലെ സൈനിക പരിശീലനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി മാഡ്രിഡിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് സ്പാനിഷ് രാജാവ് ഫിലിപ്പെ ആറാമൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കാസ്റ്റില-ലാ മഞ്ച പ്രസിഡൻ്റുമായി സംസാരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സായുധ സേനയും സൈനിക അടിയന്തര വിഭാഗവും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. ഗതാഗത മന്ത്രിയുമായും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസും അറിയിച്ചു.
Also Read:-ഇസ്രയേലിൽ നെതന്യാഹുവിന് അടിതെറ്റുന്നു; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല