ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ബാറില്‍ ആക്രമണം, തോക്കുധാരികള്‍ ഒന്‍പതുപേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു, പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായി എത്തിയ അക്രമികള്‍ മദ്യശാലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് നേരെ വെടി ഉതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ബാറിലുണ്ടായിരുന്നവരുടെ നേരെയും വെടി വച്ചു, പിന്നീട് അക്രമികള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

SOUTH AFRICA SHOOTING Saulsville township attack bar attack Major General Fred Kekana
Representational Image (AFP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 1:20 PM IST

ജൊഹന്നാസ്ബെര്‍ഗ്: അജ്ഞാതരായ ഒരു സംഘം തോക്കുധാരികള്‍ മദ്യശാലയില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒന്‍പത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജൊഹന്നാസ്ബെര്‍ഗിലുള്ള ബാറിലാണ് ഞായറാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ ആക്രമണം അരങ്ങേറിയത്. ഈ മാസം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആക്രമണമാണിത്.

പത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. നഗരത്തിന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നാല്‍പ്പത് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയായുള്ള ഒരു സ്വര്‍ണഖനി മേഖലയിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ ആയിരുന്നു ആക്രമണം. ആദ്യം പത്ത് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. പിന്നീട് മരണ സംഖ്യ തിരുത്തുകയായിരുന്നു.

രണ്ട് വാഹനങ്ങളിലായെത്തിയ അക്രമികള്‍ ആദ്യം മദ്യശാലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക നേരെയാണ് നിറയൊഴിച്ചത്. പിന്നീട് മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു. പിന്നീട് അക്രമികള്‍ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഓണ്‍ലൈന്‍ കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ അടക്കമുള്ളവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാള്‍ മദ്യശാലയ്ക്ക് പുറത്ത് നില്‍ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പ്രവിശ്യ പൊലീസ് കമ്മീഷണര്‍ മേജര്‍ ജനറല്‍ ഫ്രെഡ് കെകാന എസ്എബിസി ടെലിവിഷനോട് പറഞ്ഞു.

അക്രമികള്‍ക്കായി പൊലീസ് തെരച്ചില്‍ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യവസായവത്കൃതമായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ സംഘടിത ശൃംഖലകള്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അഴിമതിയും നടത്തി വരുന്നു. വെടിവയ്‌പുകള്‍ സര്‍വസാധാരണമായി തീര്‍ന്നിരിക്കുന്നു. മിക്കപ്പോഴും ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളാണ് ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങളാണ് മിക്കപ്പോഴും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. ഇത്തരം സംഘങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള പകയും മത്സരവും ആക്രമണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കൊലപാതകങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന ഇടമായി ഇവിടം മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഈ മാസം ആറിന് തോക്കുധാരികള്‍ തലസ്ഥാനമായ പ്രിട്ടോറയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സൗലസ്‌വില്ലെ എന്ന ടൗണ്‍ഷിപ്പിലെ ഒരു ഹോസ്റ്റലില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറി മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെയടക്കം നിരവധി പേരെ കൊന്നു തള്ളി. അനധികൃത മദ്യവില്‍പ്പന കേന്ദ്രത്തിലാണ് വെടിവയ്‌പുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ മിക്കവര്‍ക്കും തോക്ക് ലൈസന്‍സുണ്ട്. വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണത്തിനായാണ് ഇത്. പക്ഷേ നിരവധി പേര്‍ അനധികൃതമായും തോക്കുകള്‍ കൈവശം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശക്തമായ തോക്ക് നിയമങ്ങള്‍ നിലവിലുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ നിത്യവും ശരാശരി 63 പേര്‍ ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

പല കൊലപാതകങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളുടെ ഫലമായാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ മോഷണങ്ങള്‍ക്കിയിലും ഗുണ്ടാ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും കൊലപാതകങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബറില്‍ ഈസ്റ്റേണ്‍ കേപ്പിലെ ഒരു ഗ്രാമീണ ഹോംസ്റ്റെഡില്‍ ബന്ധുക്കളായ പതിനെട്ട് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവമാണ് അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണം.

