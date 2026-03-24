അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മില്‍ ഇസ്‌ലാമാബാദില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്ഥിരീകരിക്കാതെ വൈറ്റ്‌ഹൗസ്

സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിലെ കപ്പലുകള്‍ക്ക് ഇറാന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ ഹോര്‍മൂസ് വഴി കടന്ന് പോകാം: ഇറാന്‍ പ്രതിരോധ സമിതി

Strait of hormuz (ANI)
By ANI

Published : March 24, 2026 at 7:28 AM IST

വാഷിങ്ടണ്‍: അമേരിക്കന്‍ വൈസ്‌പ്രസിഡന്‍റ് ജെ ഡി വാന്‍സ്, അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ സമാധാന ദൗത്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ദൂതന്‍ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്‌കോഫ്, വ്യവസായിയും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ മുന്‍ ഉപദേശകമായ ജാരേദ് കുഷ്‌നര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഇസ്‌ലാമാബാദില്‍ ഇറാന്‍ അധികൃതരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോള്‍ യാതൊന്നും പറയാനാകില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ്‌ സെക്രട്ടറി കരോലിന്‍ ലിയവിറ്റ് പറഞ്ഞു. വൈറ്റ്ഹൗസ് ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും വരെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമമായി ഒന്നും പറയാനാകില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം നിര്‍ണായകമായ നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം അക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്താന്‍ അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. കാര്യങ്ങള്‍ ആകെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലാണ്. യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല ഊഹാപോഹങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറാനുമായി ഒരു ധാരണയ്ക്ക് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്ന ട്രംപിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനയില്‍ തനിക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കന്‍ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി ഡൗഗ് ബര്‍ഗം പറഞ്ഞത്. പ്രശ്‌നങ്ങളെല്ലാം ട്രംപ് പരിഹരിക്കാന്‍ പോകുകയാണ്. അമേരിക്കക്കാര്‍ക്ക് വിജയകരമായ ഒരു ഉടമ്പടിയുമായി അദ്ദേഹം എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞതായും അല്‍ ജസീറ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു.

US White House Press Secretary Karoline Leavitt (ANI)

ഹോര്‍മൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചാല്‍ അത് ചരക്ക് നീക്കത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഭരണകൂടത്തിന് അറിയില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അക്കാര്യം ആദ്യ ദിവസം മുതല്‍ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് ട്രംപെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പ്രതികരണം. തങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അറിയാം. ഇതിനിടെ എണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്.

ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുമെന്നും ഇറാന്‍റെ മുന്നില്‍ ഇസ്രയേലിന് അനുകൂലമായ നിബന്ധനകള്‍ അമേരിക്ക അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്കാര്യം പക്ഷേ അമേരിക്കയോ ഇസ്രയേലോ ഇറാനോ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതിനിടെ ഹോര്‍മൂസ് തുറക്കാന്‍ ട്രംപ് നല്‍കിയ നാല്‍പ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂര്‍ അന്ത്യശാസനം അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ട്രംപ് നിലപാട് തിരുത്തി. ആണവകേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് തത്ക്കാലം ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്‍റെ പ്രതികരണം. അത് പോലെ തന്നെ അഞ്ച് മണിക്കൂര്‍ ഇറാനിലേക്ക് ആക്രമണം ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇറാനിലേക്ക് വീണ്ടും ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമണം നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പ്രകൃതി വാതക കേന്ദ്രങ്ങളെയും വൈദ്യുതി നിലയങ്ങളെയും ഇസ്രയേല്‍ ആക്രമിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ഇറാനാകട്ടെ ഇന്നും ഗള്‍ഫിലേക്കും ആക്രമണം നടത്തി. സൗദി, കുവൈറ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്.

തങ്ങളുടെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങളെ ആക്രമിച്ചാല്‍ പേര്‍ഷ്യന്‍ കടലിലാകെ മൈന്‍ വിതറുമെന്നൊരു ഭീഷണിയും ഇറാന്‍റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമുണ്ടായാല്‍ ഈ മൈനുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ എടുക്കുമെന്ന കാര്യവും ഇറാന്‍ 80കളിലെ സമാന സംഭവം ഉയര്‍ത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.

അതേസമയം സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഇറാന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ ഹോര്‍മൂസ് വഴി കടന്ന് പോകാമെന്ന് ഇറാന്‍ പ്രതിരോധ സമിതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറാനില്‍ അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇറാന്‍ ഇത്തരമൊരു നിലപാടിലേക്ക് നീങ്ങിയതെന്നും ഔദ്യോഗിക മാധ്യമമായ പ്രസ് ടിവി കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിരുന്നു. ശക്തമായി ഇറാനും തിരിച്ചടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രസ് ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ഇറാന്‍റെ നതാന്‍സ് ആണവ കേന്ദ്രത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് പകരമായി ഡിമോണ ആണവ സമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഇറാനും ആക്രമണം നടത്തി. വാതക ശേഖരമുള്ള അസലൗയേഹിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്തിയതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇറാന്‍ കനത്ത നാശനഷ്‌ടങ്ങളുണ്ടാക്കി.

Hormuz (ANI)

