'ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താനാകില്ല, ഭാവി നമ്മുടെ കൈയ്യിലാണ്'; ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സൊഹ്റാൻ മംദാനി
മേയറായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൊഹ്റാൻ്റെ പ്രസംഗം.
Published : November 5, 2025 at 4:21 PM IST
ന്യൂയോർക്ക്: വിജയപ്രസംഗത്തിനിടെ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് സൊഹ്റാൻ മംദാനി. മേയറായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ട്രംപിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള സൊഹ്റാൻ്റെ പ്രസംഗം. ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താനാവില്ലെന്നും ഭാവി നമ്മുടെ കൈയ്യിലാണെന്നും അനുനായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മംദാനി പറഞ്ഞു.
സൊഹ്റാൻ മംദാനി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാൽ ന്യൂയോർക്കുമായുള്ള ഫെഡറൽ ഫണ്ടിങ് തടയുമെന്ന് ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള പ്രസംഗത്തിൽ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി മംദാനി രംഗത്തെത്തിയത്."ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നിങ്ങളിത് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതിനാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് നാല് കാര്യങ്ങള് പറയാനുണ്ട്. ശബ്ദം കൂട്ടി വയ്ക്കൂ" മംദാനി പറഞ്ഞു.
"ട്രംപിനെ പോലുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാർക്ക് നികുതി ഒഴിവാക്കാനും നികുതി ഇളവുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുന്ന അഴിമതി സംസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കും. യൂണിയനുകളുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കും. തൊഴിൽ സംരക്ഷണം വികസിപ്പിക്കും" മംദാനി പറഞ്ഞു.
ന്യൂയോർക്ക് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നഗരമായി തുടരുമെന്നും കുടിയേറ്റക്കാർ നിർമ്മിച്ചതും കുടിയേറ്റക്കാരാൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ നഗരം ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരൻ നയിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ഞാൻ ഒരു പൂർണതയുള്ള സ്ഥാനാർഥിയല്ല. പ്രായമാകാൻ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ ചെറുപ്പം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ്. ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് സോഷ്യലിസ്റ്റാണ്. അതിനെല്ലാം ഉപരി ഇതിലൊന്നും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നില്ലെന്നും"മംദാനി വ്യക്തമാക്കി.
എല്ലാ ദിവസവും താൻ ഉണരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്. ഈ നഗരത്തെ തലേ ദിവസത്തേക്കാൾ മികച്ചതാക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഓരോ ദിവസത്തെയും തൻ്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും മംദാനി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.
948,202 വോട്ടുകൾ (50.6 ശതമാനം) നേടിയാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ മേയറായി സൊഹ്റാൻ മംദാനി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 50 വർഷത്തിനിടയിലെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോളിങ് ശതമാനമാണ് ഇത്തവണത്തെ മത്സരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ന്യൂയോർക്കിലെ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് മേയറാകുന്നത്. 2026 ജനുവരി ഒന്നിന് അധികാരമേൽക്കുമ്പോൾ ദക്ഷിണേഷ്യൻ തായ്വേരുകളുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂയോർക്ക് മേയർ ആയിരിക്കും മംദാനി. അതേസമയം ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയർ എന്ന പദവിയും ഇതോടെ 34കാരനായ മംദാനി സ്വന്തമാക്കും.
ഇന്ത്യൻ അടിവേരുകളുള്ള യുവ നേതാവാണ് മംദാനി. പഞ്ചാബ് സ്വദേശിയും സിനിമാ സംവിധായകയുമായ മീരാ നായർ, ഗുജറാത്തി മുസ്ലിം വംശജനും കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനുമായ മഹ്മൂദ് മംദാനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് മംദാനി.
