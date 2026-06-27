ബെയ്ജിങ്ങിലെ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചുകയറി; ആളപായമില്ല, സുരക്ഷാ വീഴ്ചയെന്ന് സൂചന
ചൈനയിലെ സിറ്റിക് ടവറിലേക്ക് ചെറുവിമാനം ഇടിച്ച് കയറി. 108 നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണിത്. ഡ്രോണിന് പോലും നിരോധനമുള്ള മേഖലയാണിത്.
Published : June 27, 2026 at 9:36 AM IST
ബെയ്ജിങ്: ചൈനീസ് തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിങ്ങില് വിമാനാപകടം. ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കെട്ടിടമായി സിറ്റിക് ടവറിലേക്കാണ് ചെറുവിമാനം ഇടിച്ച് കയറിയത്. ലൈറ്റ് സ്പോര്ട്സ് എയര്ക്രാഫ്റ്റ് വിഭാഗത്തില് ഉള്പ്പെടുന്ന വിമാനമാണ് അപകടത്തില്പ്പെട്ടത്. ഇന്നലെ (ജൂലൈ 26) വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം.
108 നിലകളുള്ള കെട്ടിടമാണിത്. ചൈനയുടെ കൊമേഷ്യല് ഹബ്ബായ സെന്ട്രല് ബിസിനസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ കെട്ടിടമുള്ളത്. ടവറില് വിമാനം വന്നിടിച്ചതോടെ ഉഗ്ര ശബ്ദമുണ്ടായി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് കെട്ടിടത്തിലെ രണ്ട് കൂറ്റന് ഗ്ലാസ് പാനലുകള് തകര്ന്നു. അതോടൊപ്പം വിമാനത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും താഴേക്ക് പതിച്ചു.
കെട്ടിടത്തിന് താഴെ പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുകളിലേക്കാണ് അവശിഷ്ടങ്ങള് ചെന്ന് പതിച്ചത്. വിമാനാപകടത്തിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടത്തിന് സമീപമുള്ള റോഡ് ഗതാഗതത്തിനും താത്ക്കാലിക നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തി.
അപകടത്തില് ആളപായമുള്ളതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ കെട്ടിടത്തില് നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നും ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിതയിടത്തേക്ക് മാറ്റി. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. വിമാനത്തിനുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണോ അതോ പൈലറ്റിന് സംഭവിച്ച പിഴവാണോ അപകടത്തിന് കാരണമെന്നതില് വ്യക്തയില്ല. സംഭവത്തില് പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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ബെയ്ജിങ്ങില് നിന്നും ഏകദേശം 50 കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നാണ് വിമാനം പറന്നുയര്ന്നതെന്ന് സൺവാർഡ് എസ്എ 60 എൽ അറോറ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പറഞ്ഞു. ചൈന സുൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിഐടിഐസി ടവറിലാണ് വിമാനം ഇടിച്ചതെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റാ പ്രൊവൈഡര് പറഞ്ഞു.
ഡ്രോണിന് നിരോധനം: നിലവില് അപകടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ മേഖലയില് സമീപകാലത്ത് ഡ്രോണിന് കര്ശന നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അപകടത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാരണങ്ങള് എന്താണെന്നോ പൈലറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളോ ഒന്നും നിലവില് ലഭ്യമല്ല.
ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല: അപകടത്തെ കുറിച്ച് ചൈനീസ് അധികൃതരില് നിന്നും റിപ്പോര്ട്ടുകളൊന്നും പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ ചൈനയുടെ ഇന്റർനെറ്റില് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് എക്സില് സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പ്രചരിക്കുന്നുമുണ്ട്.
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