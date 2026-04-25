വെടിനിർത്തലിനിടെ ലെബനനിൽ വീണ്ടും ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം; ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ആറ് പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റു രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു
Published : April 25, 2026 at 10:16 AM IST
ബെയ്റൂത്: വെടിനിർത്തൽ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടായിട്ടും ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ആറുപേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലും ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിൽ ആറാഴ്ചയിലധികമായി നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന യുദ്ധത്തിന് താത്കാലിക വിരാമമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വെടിനിർത്തൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മേഖലയിൽ വീണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പുതിയ സായുധ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
തെക്കൻ ലെബനനിൽ ആക്രമണം രൂക്ഷം
ഇന്നലെ തെക്കൻ ലെബനനിൽ ഇസ്രയേൽ താത്കാലിക വെടിനിർത്തൽ ലംഘിച്ച് നടത്തിയ ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ആറ് പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റു രണ്ടുപേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ വിശദമായി അറിയിച്ചു.
തെക്കൻ ലെബനനിലെ വാദി അൽ ഹുജൈറിൽ രണ്ടുപേരും ടൗലൈനിൽ രണ്ടുപേരുമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പുറമെ ശ്രീഫയിലും യാറ്ററിലും ഓരോരുത്തർ വീതവും ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി മന്ത്രാലയം വിശദീകരിക്കുന്നു.
അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഒരുവശത്ത് സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന ഈ ആക്രമണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് എന്നത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയും ആശങ്കയുമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനാൽ ഒപ്പുവച്ച വെടിനിർത്തൽ കരാർ പൂർണമായും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ഇപ്പോൾ ശക്തമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
യുഎൻ സമാധാന സേനാംഗവും കൊല്ലപ്പെട്ടു
ലെബനനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സമാധാന സേനാംഗവും ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യുനിഫിൽ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യൻ സൈനികനാണ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 29ന് സ്വന്തം സൈനിക താവളത്തിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ കനത്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നത്. മാർച്ച് 29ലെ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്തോനേഷ്യൻ സമാധാന സേനാംഗം കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി സമാധാന സേന അന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പിന്നീട് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഇസ്രയേൽ സേനയുടെ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള ഷെല്ലാക്രമണത്തിലാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ സൈനികൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ലെബനനിൽ നിഷ്പക്ഷമായി സമാധാനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുഎൻ സൈനികർക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങൾ ഇസ്രയേലിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഹിസ്ബുല്ല പോരാളികളെന്ന് ഇസ്രയേൽ
തെക്കൻ ലെബനനിലെ ജനവാസ മേഖലയായ ബിന്ത് ജ്ബെയിൽ പട്ടണത്തിൽ വച്ച് ആറുപേരെ വധിച്ചതായി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിസ്ബുല്ല സായുധ സംഘത്തിലെ സജീവ പോരാളികളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആറുപേരും എന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സായുധസേന സംശയലേശമന്യേ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
രാജ്യത്ത് ഏപ്രിൽ 17ലെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇസ്രയേൽ സേനയും ഹിസ്ബുല്ല പോരാളികളും തമ്മിൽ അനേകം ദിവസങ്ങളോളം അതിരൂക്ഷമായ പോരാട്ടം നടന്ന പ്രദേശമാണ് ബിന്ത് ജ്ബെയിൽ. എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ആറുപേരുടെ മരണവും ലെബനൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ച ആറ് മരണങ്ങളും ഒന്നാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെയും യാതൊരു വ്യക്തതയും വന്നിട്ടില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഇതിനിടെ ലെബനൻ്റെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിടുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് രണ്ടിന് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം മേഖലയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ നിരന്തരമായ വ്യോമാക്രമണങ്ങളിലും ഷെല്ലാക്രമണങ്ങളിലും ഇതുവരെ 2491 പേർക്കാണ് സമ്പൂർണമായി ജീവൻ നഷ്ടമായത്.
