നേപ്പാളിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ച; ആറ് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങി, രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു
സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്
By PTI
Published : November 1, 2026 at 12:52 PM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിലെ ഷേ-ഫോക്സുൻഡോ ദേശീയോദ്യാന മേഖലയിൽ കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടർന്ന് ആറ് ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ കുടുങ്ങി. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മുതൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
ഷേ- ഫോക്സുൻഡോ ഗ്രാമീണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എട്ടാം വാർഡിലുള്ള ധോ മേഖലയിലേക്കാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ പോയത്. പ്രദേശം കനത്ത മഞ്ഞിൽ മൂടിയതായി ദോൽപ ചീഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസർ ജുനു ധകാൽ അറിയിച്ചു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരുടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തുന്നുണ്ടെന്നും ധകാൽ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ വിനോദസഞ്ചാരികളെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് തടാകമേഖലയിലേക്ക്
സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നേപ്പാളി ഗൈഡും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും വിനോദസഞ്ചാരികൾ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയതായാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്ചയ്ക്കിടെ ഗൈഡിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവർ തടാകമേഖലയിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു.
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ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം തടസപ്പെട്ടു. വിനോദസഞ്ചാരികൾ മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ച് ഗൈഡ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ദോൽപ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും നിലച്ചു. വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഇവരെ കാണാതായതായി പറയാനാകില്ലെന്ന് ജുനു ധകാൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആറുപേരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു; ഹെലികോപ്റ്റർ എത്തും
മൗമിത ഹൽദർ, പിയാലി കോലെ, ജജ്ല ത്രിവേദി കുമാർ, ആദിത്യ സിംഘ, ദിപ്ലിന വിശ്വാസ്, രാജേഷ് ദേ എന്നിവരാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ. ദോൽപ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹെലികോപ്റ്റർ ഉടൻ എത്തുമെന്നുമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അറിയിപ്പ്. നേപ്പാളിലെ ഷേ-ഫോക്സുൻഡോ ഗ്രാമീണ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 3,600 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ തടാകത്തിന് ഏകദേശം 145 മീറ്റർ ആഴമുണ്ട്. നേപ്പാളിലെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയ തടാകമാണിത്.
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