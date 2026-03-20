പ്രശസ്‌ത ചരിത്രക്കാരൻ ധൊരൈസിംഗം സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ അന്തരിച്ചു

മാർച്ച് 14 നായിരുന്നു അന്ത്യം. 101 വയസായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആളായിരുന്നു സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ

സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ
File photo Dhoraisingham Stephen Samuel (Fb@Kopitiam Singapore)
By PTI

Published : March 20, 2026 at 10:37 AM IST

സിംഗപ്പൂർ: സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച പ്രശസ്‌ത ചരിത്രകാരൻ ധൊരൈസിംഗം സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ അന്തരിച്ചു. മാർച്ച് 14 നായിരുന്നു സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ മരിച്ചത്. 101 വയസായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്.

സിംഗപൂരിൻ്റെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച ആളാണ് സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ. സിംഗപ്പൂരിലെയും മലേഷ്യയിലെയും ചെട്ടി സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതിയ ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാണ് സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ.

1991 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ പൈതൃകം: ചരിത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ എന്ന പുസ്‌തകം സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ 180 പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്ര സമാഹാരമാണ്. 2005 ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പെരാനകൻ ഇന്ത്യൻസ് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് മേലക എന്ന പുസ്‌തകം ചെട്ടി സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു കൃതിയാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് ചെട്ടി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം. 1800 കൾക്കും 1900 കൾക്കും ഇടയിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഇവർ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. 2008 ൽ ചെട്ടി സമൂഹത്തിനായി ഒരു അസോസിയേഷൻ സാമുവൽ രൂപികരിച്ചു.

1925 ൽ മലയയിലെ ക്വാല സെലങ്കൂർ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ച സാമുവൽ 1950 കളിൽ സിംഗപ്പൂരിലെ വിക്‌ടോറിയ സ്‌കൂളിൽ അധ്യാപകനായി തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു സാമുവൽ.

"സിംഗപ്പൂരിലെ ദ്വീപ് സംസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഏഴ്‌ പുസ്‌തകങ്ങളാണ് സാമുവൽ രചിച്ചത്. തൻ്റെ രചനയിലൂടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെ ചെട്ടി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുും സിംഗപ്പൂറിനെ കുറിച്ചും ജനങ്ങളെ ബോധവാൻമാരാക്കിയ ചരിത്രക്കാരന് ആദരാഞ്ജലി അൽപ്പിക്കുന്നു", മുൻ അംബാസഡർ കേശവപാണി പറഞ്ഞു. പുസ്‌തക പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ തുടർന്ന് സമൂഹം പെട്ടന്ന് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കണ്ടെത്തി ഒന്നായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇത് തന്നെയാണ് സാമുവലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമെന്നും കേശവപാണി പറഞ്ഞു.

"ഇൻ്റർ-റിലീജിയസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ സജീവമായിരുന്നു സാമുവൽ. സിംഗപ്പൂരിൻ്റെ വംശീയവും മതപരവുമായ ഐക്യത്തിനായി വളരെ അധികം പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് സാമുവൽ", മുസ്ലിം കിഡ്‌നി ആക്ഷൻ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റും ഐആർഒയുടെ കൗൺസിൽ ആംഗവുമായ അമീറലി അബ്‌ദേലി പറഞ്ഞു.

സാമുവൽ വളരെ അധികം എളിമയുള്ളവനും സൗമ്യനുമായിരുന്നു തൻ്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്ന് നൽകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം യാതൊരുവിധ മടിയും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളൻ കൂടിയായിരുന്നു സാമുവൽ എന്ന് അമീറലി പറഞ്ഞു.

DHORAISINGHAM STEPHEN SAMUEL
സിംഗപ്പൂർ ചരിത്രക്കാരൻ
സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ അന്തരിച്ചു
സ്‌റ്റീഫൻ സാമുവൽ
SINGAPORE HISTORIAN PASSED AWAY

