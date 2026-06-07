ഒഹായോ ഫെസ്റ്റിവല്ലിനിടെ വെടിവയ്പ്പ്; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ
ആരാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അക്രമികള് രണ്ട് പേരാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
Published : June 7, 2026 at 8:21 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഒഹായോ, ടോളിഡോയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫെസ്റ്റിവലിനടുത്തുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ 12 പേർക്ക് പരിക്ക്. പരിക്കേറ്റവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ടോളിഡോ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് മേധാവി ജോ ഹെഫെർനാൻ പറഞ്ഞു. ആരാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. അക്രമികള് രണ്ട് പേരാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
പ്രതികള്ക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വെടിവയ്പ്പ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജനക്കൂട്ടം ഒളിച്ചിരിക്കാൻ തിക്കിത്തിരക്കിയതോടെ അക്രമികളും ജനക്കൂട്ടത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. അക്രമികള് രണ്ട് പേരാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനമെന്നും ടോളിഡോ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. നഗരത്തിലെ ലൈവ് മ്യൂസിക്കിൻ്റെയും ഹോം ടൂറുകളുടെയും വാർഷിക ഒത്തുചേരലായ ഓൾഡ് വെസ്റ്റ് എൻഡ് ഫെസ്റ്റിവലിനടുത്താണ് വെടിവയ്പ്പ് നടന്നത്.
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"ടോളിഡോയിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ആശങ്കയുണ്ട്. വേനൽക്കാല ഉത്സവങ്ങൾ അക്രമത്തെ ഭയപ്പെടാതെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളായിരിക്കണം," ഒഹായോ ഗവർണർ മൈക്ക് ഡിവൈൻ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ്പിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള് ഇതിനകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒന്നിലധികം വീഡിയോകളിൽ വെടിവയ്പ്പിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആളുകൾ ഓടുന്നതും പരിക്കേറ്റവരെ അടിയന്തരമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിചരിക്കുന്നതും കാണാം.
അർബോറേറ്റത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ലൈവ് മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ പെട്ടെന്ന് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടതായി ദൃക്സാക്ഷി കെവിൻ ബെറി പറഞ്ഞു. തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ, എന്നിൽ നിന്ന് 50 അടി (15 മീറ്റർ) അകലെ ഒരു തോക്ക് ആരോ നിലത്തേക്ക് എറിയുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഫെസ്റ്റിവലിനായി ഇതിനകം സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി. മെഡിക്കൽ പരിശീലനവും യുഎസ് നാവികസേനയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതുമായ ബെറി വ്യക്തമാക്കി. ഏകദേശം അഞ്ച് പേർക്ക് വെടിയേറ്റതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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