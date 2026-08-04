ഗൾഫിലെ സംഘർഷം കപ്പൽ ഗതാഗതത്തെ ബാധിക്കുന്നു; പ്രതിസന്ധിയിലായി ചരക്കുനീക്കം
ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് 17 കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു
By ANI
Published : August 4, 2026 at 3:22 PM IST
ദുബൈ: ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ സജീവമാണെങ്കിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതായി എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട്. ഒമാൻ തീരത്തിന് സമീപമുണ്ടായ പുതിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കപ്പലുകളുടെ സഞ്ചാരത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Strait of Hormuz activity remains below normal despite diplomatic progress— MarineTraffic (@MarineTraffic) June 16, 2026
Vessel activity through the Strait of Hormuz remains subdued, despite signs of diplomatic progress between the US and Iran. #MarineTraffic data shows that only five confirmed crossings were recorded on 15… pic.twitter.com/NWgEbSZvuY
ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് 17 കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോയതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് 15 കപ്പലുകളും ജൂലൈ 31ന് 17 കപ്പലുകളുമാണ് ഇതുവഴി സഞ്ചരിച്ചത്. ഇതേ കാലയളവിൽ ബാബ് എൽ മണ്ഡേബ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിലും വലിയ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 40ൽ താഴെ കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത്.
ഗതാഗതത്തിൽ വൻ ഇടിവ്
ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആകെ 848 കപ്പലുകളാണ് ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചത്. പ്രതിദിനം ശരാശരി 27 കപ്പലുകൾ എന്ന നിരക്കിലായിരുന്നു ഇത്. എന്നാൽ മാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഗതാഗതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. സമാധാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരണാപത്രം തകരുകയും അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യാക്രമണങ്ങൾ രൂക്ഷമാവുകയും ചെയ്തതോടെ പ്രതിദിന ഗതാഗതം ശരാശരി 17 ആയി കുറയുകയായിരുന്നു.
Chokepoint traffic remains uneven#MarineTraffic data shows 39 combined crossings through the Strait of Hormuz and Bab el-Mandeb on 2 August, as traffic patterns across the two corridors continued to diverge.— MarineTraffic (@MarineTraffic) August 3, 2026
Hormuz recorded nine transits, compared with 23 on 31 July and 11 on… pic.twitter.com/MKNAGkWfX9
നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങൾ പുനരാരംഭിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമാധാന കരാർ ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനുപുറമെ കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം സംയുക്തമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒമാനും ഇറാനും തമ്മിൽ ധാരണയായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതൊന്നും കപ്പൽ ഗതാഗതം വർധിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സംഘർഷം ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിമാസ നിരക്കായിരുന്നു ജൂണിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 917 കപ്പലുകളാണ് ജൂണിൽ കടന്നുപോയത്. എന്നാൽ ജൂലൈയിൽ ഇത് കുറഞ്ഞു. ജൂലൈയിലെ ആകെ ഗതാഗതത്തിൽ 48 ശതമാനവും ഇൻബൗണ്ട് ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു. ജൂണിൽ ഇത് 46 ശതമാനമായിരുന്നു. അതേസമയം ഇറാനുമായി ബന്ധമുള്ള കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം ജൂണിലെ 42 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ജൂലൈയിൽ 53 ശതമാനമായി വർധിച്ചു.
തുടരുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണി
മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ഭീഷണികൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. എസ് ആൻഡ് പി ഗ്ലോബൽ കമോഡിറ്റീസ് അറ്റ് സീ ഡാറ്റ പ്രകാരം, ഇറാഖിൽ നിന്നുള്ള ക്രൂഡ് ഓയിലുമായി 10 ടാങ്കറുകൾ ജൂലൈയിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ വിജയകരമായി കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിദിനം 6,48,000 ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് ഇവർ കടത്തിയത്. ജൂണിലെ 8,83,000 ബാരലിൽ നിന്ന് 27 ശതമാനം ഇടിവാണ് ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അമേരിക്കൻ നാവിക ഉപരോധ മേഖലയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം വലിയ മാറ്റങ്ങളില്ലാതെ തുടരുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് അവസാനിച്ച ആഴ്ചയിൽ പ്രതിദിനം ശരാശരി 41 കപ്പലുകളാണ് ഉപരോധ മേഖല കടന്നത്. മുൻ ആഴ്ചയിൽ ഇത് 46 ആയിരുന്നു. ഇതേ കാലയളവിൽ പ്രതിദിനം രണ്ട് കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഉപരോധം ലംഘിച്ച് കടന്നുപോയത്.
ബാബ് എൽ മണ്ഡേബിലും സമാനസ്ഥിതി
അതിനിടെ ബാബ് എൽ മണ്ഡേബ് കടലിടുക്കിലൂടെ ജൂലൈയിൽ 1,298 കപ്പലുകൾ കടന്നുപോയി. പ്രതിദിനം ശരാശരി 42 കപ്പലുകൾ എന്ന നിരക്കിലാണിത്. ജൂണിലെ കണക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ വടക്കോട്ടുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുത്തനെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വടക്കോട്ടുള്ള ഗതാഗതം ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് വെറും 10 കപ്പലുകളായി ചുരുങ്ങി. മെയ് 26ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിദിന നിരക്കാണിത്. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ എഐഎസ് സംവിധാനം ഓഫാക്കി സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചതോ ആകാം ഈ ഇടിവിന് കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ലോകത്തെ എണ്ണ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പാതകളാണ് ഹോർമുസ്, ബാബ് എൽ മണ്ഡേബ് കടലിടുക്കുകൾ. അതിനാൽ ഈ മേഖലയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ആഗോള വിപണിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കപ്പൽ കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടെയാണ് ഈ പാതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ വിജയം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചരക്കുനീക്കം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
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