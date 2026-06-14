ഒമാൻ തീരത്ത് 14 ഇന്ത്യന് ജീവനക്കാരുമായി പോയ കപ്പൽ മുങ്ങി; എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട്
രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. യുഎസ് നേവിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയെയും മറ്റ് അധികൃതരെയും സംഭവം അറിയിച്ചത്.
Published : June 14, 2026 at 4:21 PM IST
ദുബായ്: ഒമാൻ തീരത്ത് ഇന്ത്യൻ നാവികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ട്. കപ്പലിൽ 14 ഇന്ത്യക്കാരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നേവി, യുഎസ് നേവി, ചരക്കുകപ്പലുകൾ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്.
യുഎസ് നേവിയാണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയെയും മറ്റ് അധികൃതരെയും സംഭവം അറിയിച്ചത്. ജൂൺ 14-ന് രാവിലെ ഒമാനിലെ റാസ് അൽ ഹദ്ദിന് കിഴക്ക് 80 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അടിയന്തര സന്ദേശത്തെത്തുടർന്ന്, അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് നാവികസേന തീരദേശ അധികൃതർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയായിരുന്നു.
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"ഒമാൻ തീരത്ത് 14 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുമായി പുറപ്പെട്ട കപ്പൽ മുങ്ങിയതായി വിവരം ലഭിച്ചു. എഞ്ചിൻ തകരാറാവാം ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. ജീവനക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി ലൈഫ് റാഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി. ഒമാനി അധികൃതരുടെ ഏകോപനത്തിൽ സമീപത്തുള്ള കപ്പലുകൾ വഴി രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്", ഇന്ത്യൻ എംബസി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
The Mission has learnt of an incident involving an Indian Flagged Mechanised Sailing Vessel Virat 1, off the coast of Oman, reportedly embarked with 14 Indian crew. Search and Rescue is being coordinated with the Omani authorities and vessels in vicinity of the incident.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 14, 2026
മേഖലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുഎസ് നാവികസേനയുടെ P-8 മാരിടൈം പട്രോൾ വിമാനം ഉടൻ തന്നെ അപകടസ്ഥലത്തെത്തി ഉരുവിന് സമീപം ലൈഫ് റാഫ്റ്റ് ഇറക്കിക്കൊടുത്തു. ജീവനക്കാർ ഇതിലേക്ക് മാറുന്നത് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ സമയം സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന 'എം.വി ജബൽ അലി 9' എന്ന മെർച്ചൻ്റ് കപ്പലിനെ യുഎസ് സേന സഹായത്തിനായി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചുവിട്ടു. അതേസമയം യന്ത്രത്തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരമെങ്കിലും കപ്പല് പെട്ടെന്ന് മുങ്ങിപ്പോകാനുണ്ടായ കൃത്യമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല.
മേഖലയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക; യു.എസ് അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഒമാൻ തീരത്തും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷാവസ്ഥയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ആശങ്കയോടെയാണ് പുതിയ അപകടവാർത്തയെ പ്രവാസി സമൂഹവും നാവിക ലോകവും കാണുന്നത്.
ഇറാനെതിരെയുള്ള ഉപരോധം ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ഈ ആഴ്ച ഒമാൻ തീരത്ത് മൂന്ന് കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ യുഎസ് നാവികസേന ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ 'എം.ടി സെറ്റബെല്ലോ' എന്ന കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ യുഎസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മിഷനെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് പുറമെ ജൂൺ 11-ന് 'എം.ടി സെലസ്റ്റിയൽ' എന്ന കപ്പലിൽ മലയാളി നാവികനായ നിശാന്ത് ഉയിർത്തനാഥൻ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റൻ വീഡിയോയിലൂടെ അഭ്യർഥന നടത്തിയിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഈ മേഖലയിലെ കപ്പൽച്ചാലുകൾ അതീവ അപകടാവസ്ഥയിലായ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ നാവികരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്.
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