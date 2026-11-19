ചരിത്രം കുറിച്ച് ട്രംപ്-പുടിൻ-ഷി; ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മൂന്ന് ലോകശക്തികൾ
കൂടിക്കാഴ്ച ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണെന്ന് ഷി, തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ട്രംപ്, ക്രിയാത്മക സഹകരണം വേണമെന്ന് പുടിന്
Published : November 19, 2026 at 5:06 PM IST
ബെയ്ജിങ്: ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്, റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ചരിത്രപരമായ ത്രിരാഷ്ട്ര കൂടിക്കാഴ്ച സമാപിച്ചു. ആദ്യമായാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണത്തലവന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഔദ്യോഗിക ചർച്ചയ്ക്കായി ഒരേ മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരിക്കുന്നത്.
ആണവായുധ നിയന്ത്രണം, ഇറാനിലെയും യുക്രെയ്നിലെയും യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ, ആഗോള വ്യാപാരം, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ചർച്ചയിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളായി. കൂടിക്കാഴ്ചയിലെ തീരുമാനങ്ങളും തുടർനീക്കങ്ങളും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി.
"യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്"- ട്രംപ്
ചർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. സംവാദത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാവില്ലെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. "താനും പുടിനും ഷിയും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വളരെയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനകം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റുമാർ എന്ന നിലയിൽ, ഫലപ്രദമായ സംവാദം നിലനിർത്താൻ തങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്" ട്രംപ് പറഞ്ഞു.
മുൻകാലങ്ങളിൽ പല നേതാക്കളും തങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വിമുഖത കാണിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഭൂമിയിലെ ആണവായുധങ്ങളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തങ്ങൾക്ക് സവിശേഷമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെയും ആണവശേഷിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആണവായുധ വ്യാപന ഭീഷണി നേരിടുന്നതിന് ഈ രാജ്യങ്ങൾ സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇറാന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. യുക്രെയ്നിലെ സംഘർഷത്തെക്കുറിച്ച് താനും പുടിനും തമ്മിൽ ഇതിനകം ദീർഘമായ ചർച്ച നടത്തിയതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. പുടിനും യുക്രെയിനും യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടണം- ഷി
ഈ കൂടിക്കാഴ്ച ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തേതാണെന്നും, ഇതിന് അതിപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും പ്രസിഡന്റ് ഷി പറഞ്ഞു. ആഗോള വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും, അതുവഴി ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
"യഥാർത്ഥത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും ഫലപ്രദമായ ചർച്ചകൾ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും പരസ്പരം ഇടപഴകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വേണ്ടെന്നുവെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനാവില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രധാന ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ എന്നത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പല്ല, മറിച്ച് അനിവാര്യമായ ഒരു ആവശ്യമാണെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ് പറഞ്ഞു. "റഷ്യയുമായുള്ള സമഗ്ര തന്ത്രപരമായ സഹകരണ പങ്കാളിത്തം ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് ചൈന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അമേരിക്കയുമായി ക്രിയാത്മകവും തന്ത്രപരമായി സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ബന്ധം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ചൈന സജീവമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്" ഷി വ്യക്തമാക്കി.
ചർച്ചകൾ ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിന് പുതിയ ഉള്ളടക്കം നൽകിയെന്ന് ഷി പറഞ്ഞതായി പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈനയുടെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസിയായ സിൻഹുവ പറഞ്ഞു. "പരസ്പര ബഹുമാനം, നീതി, തുല്യമായ ഇടപെടൽ" എന്നീ തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി, രണ്ട് വൻശക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ മാർഗം ഇരുരാജ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചു" സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധമെന്ന ഈ മഹത്തായ കപ്പൽ ശരിയായ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട്, ട്രംപിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഈ ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി ഷി പറഞ്ഞു. തായ്വാൻ വിഷയത്തിൽ ചൈന-അമേരിക്ക ബന്ധത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വാഷിങ്ടൺ ശരിയായ നിലപാട് തുടരണമെന്ന് സിൻഹുവ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങളിൽ വൻശക്തികൾ പരസ്പരം നിർണായകമായ അതിരുകൾ ലംഘിക്കരുതെന്ന് ഷി, പുടിനോടും ട്രംപിനോടും പറഞ്ഞു. "നേതാക്കൾ പരസ്പരം പരമാധികാരത്തെയും, പ്രാദേശിക അഖണ്ഡതയെയും, സുപ്രധാന താൽപ്പര്യങ്ങളെയും മാനിക്കണം. ആഗോള ഊർജ്ജ വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥിരത സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏകോപനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ശീതയുദ്ധ മാനസികാവസ്ഥ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ചങ്ങലകൾ വിച്ഛേദിക്കാനും തകർക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്" എന്ന് അദ്ദേഹം മൂന്ന് ശക്തികളോട് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്രിയാത്മക സഹകരണത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് പുടിൻ
റഷ്യ, ചൈന, അമേരിക്ക ഒരുമിച്ചു നിന്നാൽ ആഗോള സ്ഥിരത ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ പറഞ്ഞു. ആഗോള, പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഊർജ്ജ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം റഷ്യ, ചൈന, യുഎസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുക്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കും പൊതുവായ താൽപര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും പുടിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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