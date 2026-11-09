ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി ഷെയ്ഖ് ഹസീന; പാസ്പോർട്ടിന് അപേക്ഷിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് അവാമി ലീഗ്
2024 ഓഗസ്റ്റിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടർന്ന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട് രാജ്യം വിട്ട ഷെയ്ഖ് ഹസീന അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : November 9, 2026 at 6:15 PM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശില് നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന പുതിയ പാസ്പോര്ട്ടിനും ദേശീയ തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനും (എന്ഐഡി) അപേക്ഷിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ട്. അവരുടെ പാര്ട്ടിയായ അവാമി ലീഗാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. ഡിസംബറില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിവരാനുള്ള അവരുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ സൂചനയായാണ് ഇത് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇടക്കാല ഭരണകൂടം ഹസീനയുടെ നിലവിലുള്ള പാസ്പോര്ട്ടും തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡും റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്ന്ന് ലണ്ടന് ആസ്ഥാനമായുള്ള മാട്രിക്സ് ചേംബേഴ്സിലെ തങ്ങളുടെ നിയമപ്രതിനിധികളെ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സമീപിച്ചു. ഇതുവഴി ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ബംഗ്ലാദേശ് ഹൈക്കമ്മിഷന് രേഖകള് വേഗത്തില് നല്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അവര് ഔദ്യോഗികമായി അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചതായി അവാമി ലീഗ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2024 ഓഗസ്റ്റില് വിദ്യാര്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തെത്തുടര്ന്ന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ട് രാജ്യം വിട്ട ഷെയ്ഖ് ഹസീന അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിലാണ് അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ഹസീനയുടെ പുറത്താക്കലിന് ശേഷം നോബല് സമ്മാന ജേതാവ് മുഹമ്മദ് യൂനുസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സര്ക്കാരാണ് ബംഗ്ലാദേശില് ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത്. തുടര്ന്ന് ഈ വര്ഷം ഫെബ്രുവരിയില് നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പില് താരീഖ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി (ബിഎന്പി) വിജയിക്കുകയും പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്റെ ബംഗ്ലാദേശ് പൗരത്വവും അന്താരാഷ്ട്ര മനുഷ്യാവകാശ നിയമങ്ങള് അനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിനുള്ള ബാധ്യതകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പുതിയ പാസ്പോര്ട്ടിനും എന്ഐഡിക്കുമുള്ള അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവാമി ലീഗ് സോഷ്യല് മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഡിസംബറില് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താനും തനിക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികളെ നേരിടാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആവര്ത്തിച്ചതായും പാര്ട്ടി അറിയിച്ചു.
രണ്ട് വര്ഷത്തിലേറെയായി ഇന്ത്യയില് കഴിയുന്ന ഹസീന നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന തന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായാണ് പാസ്പോര്ട്ടിനും തിരിച്ചറിയല് കാര്ഡിനുമായി അപേക്ഷ നല്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പാര്ട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ വേരുകളും വ്യക്തിത്വവും രാഷ്ട്രീയ യാത്രയുമെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശുമായി അവിഭാജ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാല് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നത് ഒരു പൗരന്റെ മൗലികാവകാശമാണെന്നും അവാമി ലീഗ് വ്യക്തമാക്കി.
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ബംഗബന്ധുവിന്റെ മകള് തന്റെ വേരുകളിലേക്കും ജന്മനാട്ടിലേക്കും സ്വന്തം ജനങ്ങളിലേക്കും മടങ്ങിവരുന്നതിനെ തടയാന് ഭൂമിയിലെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല എന്ന് പാര്ട്ടി പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ ഈ നീക്കം വെറും രാഷ്ട്രീയ നാടകം മാത്രമാണെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിവരാന് അവര്ക്ക് യാതൊരു ഉദ്ദേശ്യവുമില്ലെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് സര്ക്കാര് വിമര്ശിച്ചു.
ഹസീന രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടര് എംഡി അമിനുല് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതായി 'ദി ഡെയ്ലി സ്റ്റാര്' പത്രം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വിവിധ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹസീനയുടെ സമീപകാല പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വെറും രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകള് മാത്രമാണെന്നും ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങാന് നിയമപരമായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അമിനുല് ഇസ്ലാം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ പാസ്പോര്ട്ടിന് അപേക്ഷിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവര് മടങ്ങിവരില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ കോലാഹലങ്ങള് മാത്രമാണെന്നും ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടര് ആവര്ത്തിച്ചു.
2024 ലെ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാര്ക്ക് നേരെ നടന്ന ക്രൂരമായ അടിച്ചമര്ത്തലില് ബംഗ്ലാദേശിലെ പ്രത്യേക ട്രിബ്യൂണല് ഹസീനയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് അവര്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി കടുത്ത നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികളാണ് അവര് നാട്ടില് നേരിടുന്നത്. എന്നാല് താന് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഹസീന കോടതി നടപടികളുടെ നിയമസാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഹുമയൂണ് കബീര്, ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് യാത്രാരേഖകളോ പാസ്പോര്ട്ടോ നല്കാനുള്ള സാധ്യത പൂര്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. അവരെ ഒരു ഭീകരവാദിയായ ഒളിച്ചോടിയ വ്യക്തി എന്നും ഏകാധിപതി എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യയില് അഭയം പ്രാപിച്ച ഹസീനയെ വിട്ടുനല്കണമെന്ന് ധാക്ക ഇന്ത്യയോട് ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശിന്റെ അഭ്യര്ഥന ലഭിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ച ഇന്ത്യ, വിഷയം നിലവിലുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തില് ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അറിയിച്ചു.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ സ്ഥാപക നേതാവ് ഷെയ്ഖ് മുജീബുര് റഹ്മാന്റെ മകളായ ഷെയ്ഖ് ഹസീന പുറത്താക്കപ്പെടുന്നതിന് മുന്പ് 15 വര്ഷത്തോളം രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അവരുടെ അവാമി ലീഗ് സര്ക്കാര് വ്യാപകമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അടിച്ചമര്ത്തലുകളും നടത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് അവാമി ലീഗിനെ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളില് നിന്നും വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
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