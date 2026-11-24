ഷെയ്ഖ് ഹസീന ഡിസംബർ 16ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു; അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് സർക്കാർ
പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വിജയ ദിവസമാണ് ഹസീന മടക്കത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Published : November 24, 2026 at 2:22 PM IST
ധാക്ക: അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന വീണ്ടും സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഡിസംബർ 16ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നാണ് ഹസീനയുടെ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ വിജയ ദിവസമാണ് ഹസീന മടക്കത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിമാനക്കമ്പനിയായ ബിമാൻ ബംഗ്ലാദേശ് എയർലൈൻസിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ഹസീന ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ ബംഗ്ലാദേശ് പാസ്പോർട്ടും ദേശീയ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും അനുവദിക്കണമെന്നും ഹസീന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2024-ൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്നാണ് 15 വർഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഹസീന രാജ്യം വിട്ടത്. തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി ഇവർ ഇന്ത്യയിലാണ്. ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മാനവികതയ്ക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തി ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ക്രൈംസ് ട്രിബ്യൂണൽ 2025-ൽ ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിധി ഹസീന തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
2024 ജൂലൈ 15നും ഓഗസ്റ്റ് 5നും ഇടയിലായിരുന്നു സംഘർഷങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1971-ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലുണ്ടായ മോശം സാഹചര്യം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്.
ഹസീന രാജ്യത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ ഉടനടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഹസീനയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ വിമാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗ്ലാദേശിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവിനായി ഹസീന ഡിസംബർ 16 ആയ വിജയദിനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വളരെ പ്രതീകാത്മകമാണ്. അവരുടെ പിതാവ് ബംഗബന്ധു ഷെയ്ഖ് മുജിബുർ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേടിയ മഹത്തായ വിജയത്തെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഈ ചരിത്രദിനം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ഹസീനയുടെ സഹായിയായ അബു ഒബൈദ അരിൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എപിയോട് പറഞ്ഞു.
അവർ തീർച്ചയായും തിരിച്ചുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ തിരിച്ചുവരവിന് ശേഷം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് വീണ്ടും സമാധാനത്തിലേക്കും സ്ഥിരതയിലേക്കും മുന്നേറുമെന്ന് അബു ഒബൈദ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഹസീനയുടെ മടങ്ങിവരവ് പ്രഖ്യാപനം രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയും അക്രമസംഭവങ്ങളും വർധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ബോംബേറും സംഘർഷങ്ങളും ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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