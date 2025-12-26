"രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ യൂനൂസ് സർക്കാര് ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു"; ഇടക്കാല സര്ക്കാരിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് ഷെയ്ഖ് ഹസീന
യൂനുസ് സര്ക്കാരിനെ ജനങ്ങള് പിന്തുണയ്ക്കില്ല, ഹിന്ദുക്കളുടെ കൊലപാതകം മുന്നിര്ത്തിയാണ് പരമാര്ശം.
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ മുഹമ്മദ് യൂനുസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടക്കാല സർക്കാരിനെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന രംഗത്തെത്തി. ഇടക്കാല സര്ക്കാര് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്ക് നേരെ ഗുരുതരമായ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെന്നും അവര് ആരോപണം നടത്തി. ബംഗ്ലാദേശില് ഹിന്ദുക്കള് നേരെ നടക്കുന്ന അക്രമണങ്ങള് വര്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷെയ്ക്ക് ഹസീനയുടെ വിമര്ശനം.
"പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലീങ്ങളല്ലാത്തവർക്കെതിരെ ഇടക്കാല സര്ക്കാര് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നത് പോലുള്ള ഭയാനകമായ മാതൃകകൾ പോലും അവർ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇരുണ്ട കാലം ഇനി തുടരാൻ ബംഗ്ലാദേശിലെ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു" ഷെയ്ക്ക് ഹസീന പറഞ്ഞു.
ക്രിസ്മസ് മതേതരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹസീന
ക്രിസ്മസ് ദിനത്തില് ഷെയ്ഖ് ഹസീന നടത്തിയ സന്ദേശത്തിലും യൂനുസ് നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനെ അവർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങളിൽ യൂനുസ് സര്ക്കാര് ഇടപെടുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്വന്തം വിശ്വാസങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ആചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സർക്കാർ ലംഘിക്കുന്നുവെന്നും ഹസീന വ്യക്തമാക്കി.
മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഹസീന ഊന്നൽ നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മൗലികാവകാശത്തെ യൂനുസ് സർക്കാർ മാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹസീന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മറ്റ് മതസ്ഥർക്കും ഇടയിലുള്ള ഐക്യവുംസൗഹാർദ്ദവും ഹസീന എടുത്ത് കാണിച്ചു. കൂടാതെ നിലവിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ക്രിസ്മസ് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹസീന പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
"ഈ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷവേളയിൽ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സഹോദരീ സഹോദരന്മാർക്കും സന്തോഷം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ ആശംസിക്കുന്നു. ഇരുട്ട് പ്രഭാതത്തിന് വഴിയൊരുക്കട്ടെ. ബംഗ്ലാദേശ് എന്നേക്കും ജീവിക്കട്ടെ" അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദീപുവിന് പിന്നാലെ മറ്റൊരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി
ബംഗ്ലാദേശിലെ രാജ്ബാരി ജില്ലയിൽ ആള്ക്കൂട്ടം മറ്റൊരു ഹിന്ദു യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി. ഡെയ്ലി സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് അമൃത് മൊണ്ടല് എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സാമ്രാട്ട് എന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നു.
പങ്ഷ ഉപാസിലയിലെ ഹൊസെൻഡംഗ ഗ്രാമവാസികളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രാത്രി 11:00 മണിയോടെ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. മൊണ്ടലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി അസിസ്റ്റൻ്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡെബ്രത സര്ക്കാര് പറഞ്ഞു.
പങ്ഷ ഉപാസില ഹെൽത്ത് കോംപ്ലക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ ഇടക്കാല സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടര്ന്ന് തിങ്കളാഴ് ധാക്കയിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം അരങ്ങേറി.
ഇടക്കാല സര്ക്കാരിനെ വിമര്ശിച്ച് അവാമി ലീഗ് നേതാവ്
നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത നിലവിലെ ഭരണസംഘം ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കെതിരെ അക്രമം അഴിച്ച് വിടുന്നുവെന്ന് 78 കാരനായ അവാമി ലീഗ് നേതാവ് പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധമായി അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത നിലവിലെ ഭരണസംഘം മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നുവെന്നും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ദിപു ചന്ദ്ര ദാസിനെ ഒരു ജനക്കൂട്ടം മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിനെ പരമാര്ശിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഹസീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്ക്കാര് പുറത്താക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിനു ശേഷം രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്കെതിരായ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കള്ക്കെതിരെയാണ് ബംഗ്ലാദേശില് വന് ആക്രമണങ്ങള് നടക്കുന്നത്.
