ബംഗ്ലാദേശിൽ നടക്കുന്നത് കൂട്ട അറസ്റ്റും പീഡനവും; താരിഖ് റഹ്മാൻ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഷെയ്ഖ് ഹസീന
നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് കൂട്ട അറസ്റ്റുകളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നാടായി മാറിയെന്ന് അവാമി ലീഗ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന
By ANI
Published : October 28, 2026 at 9:48 AM IST
ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രധാനമന്ത്രി താരിഖ് റഹ്മാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്നും രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ അറസ്റ്റും പീഡനങ്ങളുമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന. വ്യാജ കേസുകൾ ചുമത്തി നിരപരാധികളെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ രൂക്ഷം
നിലവിലെ ബംഗ്ലാദേശ് കൂട്ട അറസ്റ്റുകളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നാടായി മാറിയെന്ന് അവാമി ലീഗ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ചയോ ജനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളോ പൊതുസുരക്ഷയോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഗോപാൽഗഞ്ച് ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിയമപാലകർ വ്യാപകമായ പരിശോധനകളാണ് നടത്തുന്നത്. പ്രതിദിനം 5000 മുതൽ 7000 വരെ ആളുകളെയാണ് സർക്കാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളും നിയമപരിരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൃത്രിമം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അധികാരത്തിൽ വന്ന സർക്കാർ അവാമി ലീഗിനെ രാജ്യത്തുനിന്ന് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഗോപാൽഗഞ്ച് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെ സ്വന്തം ജില്ലയും അവാമി ലീഗിൻ്റെ ശക്തമായ സ്വാധീന മേഖലയുമാണ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നിയമത്തിന് പുറത്തുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിൽ രാജ്യം
ബിഎൻപി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെയും അവർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. രാജ്യത്ത് പാചകവാതകം, വൈദ്യുതി, ഇന്ധനം, വളം എന്നിവയുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കി. വ്യവസായ ശാലകളും ഫാക്ടറികളും അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വിദേശ നിക്ഷേപരംഗത്തും വലിയ മാന്ദ്യമാണ് രാജ്യം നേരിടുന്നതെന്നും ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആരോപിച്ചു. ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥതയാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് കുതിച്ചുയരുന്നതും വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കുറയുന്നതും രാജ്യത്തെ വലിയൊരു സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് നിർണായകം
2024 ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്ന അവർ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. ഹസീന പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ അധികാരമേറ്റ ഇടക്കാല സർക്കാർ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം അവാമി ലീഗിനെ നിരോധിച്ചിരുന്നു. വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2025 നവംബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ട്രൈബ്യൂണൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീനയ്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു.
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മനുഷ്യത്വത്തിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തിയായിരുന്നു നടപടി. എന്നാൽ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് ഹസീനയുടെ നിലപാട്. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ആവശ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ നടക്കുകയാണെന്നുമാണ് ന്യൂഡൽഹി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൽ ഈ വിഷയം വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്.
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