'ജെൻസി' സമരനായകൻ്റെ വിയോഗം; ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപക സംഘർഷം, ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ വികാരം വ്യാപകം
കൊലപാതകികള് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ്. ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ ധാക്കയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടി. ഇന്ത്യയുടെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു മരിച്ച ഹാദി.
Published : December 19, 2025 at 8:45 AM IST
ധാക്ക: 2024ലെ ബംഗ്ലാദേശ് പ്രക്ഷോപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രമുഖ 'ജെൻസി' നേതാവ് ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിയുടെ മരണ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ വ്യാപക സംഘർഷം. അക്രമാസക്തരായ യുവാക്കളടക്കം തെരുവിലിറങ്ങി മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഫിസുകൾക്കടക്കം തീയിട്ടു.
ഇൻക്വിലാബ് മോഞ്ചോ സാംസ്കാരിക ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വക്താവ് കൂടിയായ ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദി ധാക്കയിൽ വച്ച് വെടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് ഇയാളുടെ മരണ വാർത്ത വന്നത്. മരണ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ അതിക്രമം നടത്തിയത്.
പ്രമുഖ ബംഗാളി ഭാഷാ പത്രമായ പ്രോതോം അലോ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫിസിനും പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ പത്രമായ ഡെയ്ലി സ്റ്റാറിൻ്റെ ഓഫിസിലുമാണ് അതിക്രമം നടന്നത്. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. അഗ്നി ശമന സേനയെത്തിയാണ് ഇവര രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ധാക്ക സർവകലാശാല കാമ്പസിനടുത്തുള്ള ഷാബാഗ് സ്ക്വയറിലും പ്രതിഷേധ റാലി നടന്നു.
സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധക്കാരോട് സംയമനം പാലിക്കാൻ ഇടക്കാല ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് യൂനസ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഹാദിയുടെ വിയോഗം രാജ്യത്തിനുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ നഷ്ടമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മുഹമ്മദ് യൂനസ് പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയെ ഭയവും അക്രമവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും കൊണ്ട് അട്ടിമറിക്കാനാകില്ലെന്നും യൂനസ് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനമായ ധാക്കയിൽ റിക്ഷയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഷെരീഫ് ഒസ്മാൻ ഹാദിയെ അജ്ഞാതർ വെടിവച്ചത്. ഒരാഴ്ചയോളം ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന ഷെരീഫ് ഒടുവിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് കൊലപാതകികളെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികള് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും വെടിവച്ചയാൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയെ ധാക്കയിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി വിശദീകരണം തേടി.
ഇന്ത്യയുടെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീനയുടെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു മരിച്ച ഹാദി. 2024ലെ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഇങ്കിലാബ് മോഞ്ചോ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യാ വിരുദ്ധ വികാരം വളർത്തിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 2026ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബംഗ്ലാദേശ് പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനൊരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഹാദി. ഷെയ്ഖ് ഹസീനയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തിറക്കിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഹാദി മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിലെ 'ജെൻസി' തലമുറയ്ക്കിടയിലെ പ്രമുഖ നേതാവായിരുന്നു ഹാദി.
നിരവധി രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ ഹാദിയുടെ മരണത്തിൽ അനുശോചനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി തുടങ്ങിയവർ അനുശോചനവുമായി രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ ഡിസംബർ 20ന് രാജ്യവ്യാപകമായി ദുഃഖാചരണം ആചരിക്കാൻ ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
