"ഗാസയിലെ യുദ്ധം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുത്", യുഎന്നിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരൂര്
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന 15-ാമത് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
Published : November 21, 2025 at 3:16 PM IST
കേപ് ടൗൺ: ആഗോളതലത്തില് ചര്ച്ചയാകുന്ന വിഷയങ്ങളില് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. ആഗോള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സമഗ്രവും കാര്യക്ഷമത ഉള്ളവരായി അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ മാറണമെന്ന് ശശി തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നടന്ന 15-ാമത് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാന പ്രഭാഷണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഗാസയിലും യുക്രെയ്നിലും യുദ്ധങ്ങള് തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് പോലും, അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നല്ല രീതിയില് മുന്നോട്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഗോള കാര്യങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രസക്തി ഇന്നും തുടരുന്നു. ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യുഎന്നിന് കൂടുതല് ഊന്നല് നല്കണമെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പൊതു മാനവികത എന്ന ആശയം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1978 മുതൽ 2007 വരെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയെ സേവിച്ച ഒരാളാണെന്നും കോൾഡ് വാറിൽ നിന്നും ആഗോള സഹകരണത്തിനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറിയത് കാണാൻ സാധിച്ചുവെന്നും ശശി തരൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മാനുഷിക, സമാധാന ശ്രമങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. യുദ്ധങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതില് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന വിമര്ശനങ്ങള്ക്കിടെയാണ് കോൺഗ്രസ് എംപിയുടെ പ്രസ്താവന.
"അഭയാർഥികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങളിലും സമാധാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ പങ്കാളിയായിരുന്നു. റുവാണ്ടയിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ തളരുന്നതും, തിമോർ-ലെസ്റ്റെയിലും നമീബിയയിലും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു' എന്ന് ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു. വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുക, കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അഭയം നൽകുക എന്നീ ദൗത്യങ്ങളിൽ ഇന്നും അവർ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അനിവാര്യം
ഗാസ, യുക്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയ്ക്ക് പോരായ്മകൾ സംഭവിച്ചുവെന്ന് വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അതിനർഥം യുഎൻ പൂർണമല്ല എന്നല്ല. മറിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ പങ്കാളിത്തം ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണെന്ന് ശശി തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. ഒരു സംഘടനയായി തന്നെ തുടരുമെന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന്യം കുറയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഘർഷം, കുടിയിറക്കം, കാലാവസ്ഥാ അടിയന്തരാവസ്ഥകൾ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുത എന്നിവയുൾപ്പെടെ ലോകം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളില് പ്രത്യാശ കൈവിടരുതെന്നും ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടുവിനെ പോലുള്ളവർ ഇനിയും വേണമെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.
ആരാണ് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മുൻ ആർച്ച് ബിഷപ് ആയിരുന്നു ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടാണ്. വിവേചനങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കുമിടയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് ഒരു പുരോഹിതനായി. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കന് കൗണ്സില് ഓഫ് ചര്ച്ചസിൻ്റെ ജനറല് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിതനായതിന് ശേഷമാണ് ടുട്ടുവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഉണർന്നത്. 1984-ല് അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാന നൊബേല് ലഭിച്ചു.
എന്നാൽ അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പിടിപാടി വച്ച് കിട്ടിയതാണെന്നും മറ്റും ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു. അതിനും കാരണങ്ങൾ ഏറെയാണ്. 'നാളെ നിങ്ങളുടേതല്ല' എന്ന് വെളുത്തവരുടെ മുഖത്തുനോക്കി പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഡെസ്മണ്ട് ടുട്ടു. വർണവിവേചനത്തിനെതിരെയുള്ള സമരത്തിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ‘ജനങ്ങളുടെ ആർച്ച്ബിഷപ്’ എന്ന് ടുട്ടുവിനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത് മണ്ടേലയാണ്. 2021 ഡിസംബർ 26ന് അദ്ദേഹം മരണമടഞ്ഞു.
Also Read: മുൻഗണനയിൽ ഒന്നാമത് ഇന്ത്യ, വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകും; ദുബായ് എയർ ഷോയില് എസ്എഐസി പ്രതിനിധി മുർതാസ അഹമ്മദ്