പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് സെയ്ഷെൽസിൻ്റെ പരമോന്നത ബഹുമതി; 'ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൂ ഹൊറൈസൺ' പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു
പരിസ്ഥിതി-സുസ്ഥിര വികസന മേഖലകൾക്കുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് അംഗീകാരം, പിന്നാലെ നന്ദി അറിയിച്ച് മോദി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾക്കെതിരെ പോരാടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ അവാര്ഡ് സമര്പ്പിച്ചു.
Published : June 28, 2026 at 4:08 PM IST
വിക്ടോറിയ: ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിനായി സെയ്ഷെൽസിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക പ്രസിഡൻഷ്യൽ ബഹുമതിയായ 'ഗാർഡിയൻ ഓഫ് ദി ബ്ലൂ ഹൊറൈസൺ' സമ്മാനിച്ചു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഹരിത വികസനം, ബ്ലൂ ഇക്കോണമി (സമുദ്ര സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ) എന്നിവയ്ക്ക് നൽകിയ ആഗോള നേതൃത്വത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ് സെയ്ഷെൽസ് പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഈ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്. ആദ്യമായാണ് ഈ ബഹുമതി ഒരാൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
സീഷെൽസിന് നന്ദി അറിയിച്ച് മോദി
ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ മോദി സീഷെൽസിലെ ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും നന്ദി അറിയിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളോട് പോരാടുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യക്തമാക്കി. വരുംതലമുറകൾക്കായി പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.
"എനിക്ക് ഈ ബഹുമതി നൽകിയ സെയ്ഷെൽസിലെ ജനങ്ങളോടും സർക്കാരിനോടും പ്രസിഡൻ്റ് ഹെർമിനിയോടും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം വരുംതലമുറകളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി ഞാൻ ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നേരിടേണ്ട അടിയന്തര വെല്ലുവിളിയാണിത്" പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില് കുറിച്ചു.
Mon annan gratitid anver lepep ek gouvernman Sesel osi byen ki Prezidan Herminie pour donn mwan tit ‘Gardyen Lorizon Ble.’— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
Mon enbleman aksepte sa tit avek loner e dedye li a tou lezot pei ki pe lager kont bann defi sanzman klima e ki konsider proteksyon lanvironnman zot… pic.twitter.com/aHZVPOe9cF
ലോകത്തെ കൂടുതൽ ഹരിതാഭവും സുസ്ഥിരവുമാക്കാൻ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്ന് മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര നയങ്ങളായ 'മിഷൻ ലൈഫ്', ആഗോളതലത്തിലെ സോളാർ അലയൻസ് (ISA), ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായുള്ള സഖ്യം (CDRI) എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സെയ്ഷെൽസിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് ഉജ്ജ്വല സ്വീകരണം
പുരസ്കാര ലബ്ധിക്ക് മുൻപായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും സെയ്ഷെൽസ് പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനിയും തമ്മിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് വിപുലമായ ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തി. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രാദേശികവും അന്തർദ്ദേശീയവുമായ വിവിധ വിഷയങ്ങളും നേതാക്കൾ പങ്കുവെച്ചു. സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് സെയ്ഷെൽസ് സ്വീകരിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ, ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവൽ, വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിക്രം മിസ്രി, വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. സെയ്ഷെൽസ് പക്ഷത്തുനിന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പിള്ളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ മന്ത്രിമാരും ചർച്ചകളിൽ ഭാഗമായി.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ശനിയാഴ്ചയാണ് മോദി ദ്വീപ് രാഷ്ട്രത്തിൽ എത്തിയത്. പ്രസിഡൻ്റ് പാട്രിക് ഹെർമിനിയുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും. തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന സെയ്ഷെൽസിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുക്കും. സെയ്ഷെൽസ് നാഷണൽ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായും സംവദിക്കും.
ഇന്ത്യയുടെ 'മഹാസാഗർ' നയത്തിലും ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് കൂട്ടായ്മയിലും സെയ്ഷെൽസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിൻ്റെ 50-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം ചരിത്രപരമായ നാഴികക്കല്ലായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഇന്നലെ സെയ്ഷെൽസിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർ വിമാനത്താവളത്തിൽ മോദിക്ക് ഊഷ്മള വരവേൽപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. സെയ്ഷെൽസ് പ്രസിഡന്റ് പാട്രിക് ഹെർമെയിനൊപ്പം കാറിലാണ് മോദി ദേശീയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സന്ദർശിക്കാൻ പോയത്. പ്രസിഡന്റിനൊപ്പം ഇവിടെ മോദി വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു.
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