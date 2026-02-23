നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; നേപ്പാളില് 18 മരണം, നിരവധി പേര്ക്ക് പരിക്ക്
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നേപ്പാൾ സൈന്യം, സായുധ പോലീസ് സേന,നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : February 23, 2026 at 10:32 AM IST
കാഠ്മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ബസ് അപകടം തുടർക്കഥയാവുന്നു. പൊഖരയിൽ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡുവിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസ് മറിഞ്ഞ് 18 പേർ മരിച്ചു. 26 യാത്രകാർക്ക് പരിക്ക്. ത്രിശൂലി നദിയിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞാണ് അപകടം.
പുലർച്ചെ 1:15 ഓടെയാണ് അപകടം. ബെനിഘട്ട് ചരൗണ്ടിക്കടുത്തുള്ള ചിനാധാര എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് ത്രിശൂലി നദിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് 18 പേര് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ ട്രാഫിക് പൊലീസ് ഓഫിസ് മേധാവി ദാദിങ് ശിശിർ താപ്പ പറഞ്ഞു.
ബസിനുള്ളില് കുടുങ്ങി കിടന്ന യാത്രകാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി സായുധ പൊലീസ് സേനയുടെ വക്താവ് ബിഷ്ണു പ്രസാദ് ഭട്ട പറഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ 26 യാത്രകാരെ ചികിത്സയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചതായി ഹൈവേ റെസ്ക്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ രാജ്കുമാർ താക്കുരി പറഞ്ഞു. ബസിൽ 35ലധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഒരാള് ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ്. സംഭവത്തിൽ ഡച്ച്, ജാപ്പനീസ് വനിതകള്ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും അമിത വേഗതയായിരിക്കാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.
നേപ്പാൾ ആർമി, സായുധ പൊലീസ് സേന, നേപ്പാൾ പൊലീസ്, നാട്ടുകാർ എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായതായി ദി കാഠ്മണ്ഡു പോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപകടം രാത്രിയായതിനാല് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരമായിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി നേപ്പാൾ സൈന്യം, സായുധ പൊലീസ് സേന, നേപ്പാൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നേപ്പാളിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം: അടുത്തിടെ നേപ്പാളില് തന്നെ സമാനമായ അപകടം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് 13 പേരാണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് 34 പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രി നേപ്പാളിലെ സുദൂർപാഷിം പ്രവിശ്യയിലെ ബൈതാഡിയിലായിരുന്നു അപകടം. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോറഗഡ് ജില്ലയിലെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പട്ടണമായ ജൂലാഘട്ടിന് സമീപത്താണ് ബൈതാഡി പ്രദേശം.
ബൈതാഡിയിലെ ഭാവ്നെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ബജ്ഹാങ്ങിലെ സുൻകുഡയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. പുർച്ചുനിയിലെ ബദ്ഗാവ് മോറിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. 150 മീറ്റർ ആഴമുള്ള കൊക്കയിലേക്കാണ് ബസ് മറിഞ്ഞത്. ബസിൻ്റെ അമിതഭാരം കാരണം കയറ്റം കയറാന് സാധിക്കാത്തതാണ് അപകടത്തിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.
