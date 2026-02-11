ETV Bharat / international

കാനഡയിലെ സ്‌കൂളിൽ വെടിവയ്‌പ്പ്; അക്രമി അടക്കം പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 25 പേർക്ക് പരിക്ക്

കാനഡയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ടംബ്ലർ റിഡ്‌ജ് സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് ഉണ്ടായത്. ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചയ്‌ക്കാണ് സംഭവം.

BRITISH COLUMBIA SHOOTING TUMBLER RIDGE SCHOOL SHOOTING CANADA CANADA SHOOTING
Representational Image (AP)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 11, 2026 at 11:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വാൻകൂവർ: കാനഡയിലെ സ്‌കൂളിലുണ്ടായ വെടിവയ്‌പ്പിൽ അക്രമി സംഘത്തിലെ ഒരാള്‍ അടക്കം പത്ത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ 25 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിറ്റുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ ടംബ്ലർ റിഡ്‌ജ് സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലാണ് വെടിവയ്‌പ്പ് ഉണ്ടായത്. പ്രദേശിക സമയം ബുധനാഴ്‌ച ഉച്ചക്കാണ് സംഭവം.

ആറുപേരെ സ്‌കൂളിനുള്ളിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അക്രമിയെയും സ്‌കൂളിൻ്റെ പരിസരത്താണ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ സ്വയം വെടിവച്ച് മരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. പരിക്കേറ്റ 25 പേരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെടിവയ്‌പ്പിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് കനത്ത ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പ്രതിയുടെ ഉദ്ദേശം വ്യക്തമല്ലെന്നും ആൽസിഎംപി സൂപ്രണ്ട് കെൻ ഫ്ലോയ്‌ഡ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രതിയെ ഇത്തരം ഒരു ആക്രമണം നടത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഫ്ലോയ്‌ഡ് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ച് പ്രമുഖർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സുരക്ഷാ പിന്തുണയും സർക്കാർ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ പ്രീമിയർ ഡേവിഡ് എബി പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ച് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് നിയമസഭാംഗമായ ലാറി ന്യൂഫെൽഡ് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Also Read: 'റഷ്യയില്‍ നിന്നും എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് നിര്‍ത്തി ഇന്ത്യ': യുഎസ്‌ടിആർ

TAGGED:

BRITISH COLUMBIA SHOOTING
TUMBLER RIDGE SCHOOL SHOOTING
CANADA
CANADA SHOOTING
CANADA SCHOOL SHOOTING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.