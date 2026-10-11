ജിബൂട്ടിയിൽ ബോട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 139 ആയി; 30 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തു
ജിബൂട്ടി തീരത്തുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിൽ 139 കുടിയേറ്റക്കാർ മരിച്ചു, 84 പേരെ കാണാനില്ല. രക്ഷപ്പെട്ടവരിൽ 80ലധികം പേരും എത്യോപ്യൻ പൗരന്മാരെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
Published : October 11, 2026 at 8:19 PM IST
ജനീവ: കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ജിബൂട്ടി തീരത്തുണ്ടായ ബോട്ട് അപകടത്തിലെ മരണ സംഖ്യ ഉയർന്നു. ജിബൂട്ടി തീരത്ത് നിന്ന് 30 മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെടുത്തതോടെ ബോട്ട് മുങ്ങി മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 139 ആയി ഉയർന്നതായി യുഎൻ അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ 84 പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. കണ്ടെടുത്ത 109 മൃതദേഹങ്ങളിൽ 52 പുരുഷന്മാരും 42 സ്ത്രീകളും 15 കുട്ടികളുമാണ് (ഒമ്പത് പെൺകുട്ടികളും ആറ് ആൺകുട്ടികളും) ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരിൽ 80ലധികം പേർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവർ എല്ലാവരും എത്യോപ്യൻ പൗരന്മാരാണെന്നും യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ജിബൂട്ടിയിൽ നിന്ന് യെമനിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബോട്ട് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിന് രാത്രിയിലാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ 'ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ മൈഗ്രേഷൻ' (ഐഒഎം) അറിയിച്ചു. ജിബൂട്ടിയിലെ ഒബോക്ക് പട്ടണത്തിന് വടക്ക് വെച്ചാണ് ബോട്ട് മറിഞ്ഞതെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞതായി ഐഒഎം പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. 305 പേരുമായാണ് ബോട്ട് യാത്ര നടത്തിയത്.
"ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ്. രക്ഷപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂടെയും ബന്ധുക്കളെക്കുറിച്ച് വിവരമൊന്നും ലഭിക്കാത്തവരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പവും ഞങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നു" ജിബൂട്ടിയിലെ ഐഒഎം മിഷൻ മേധാവി അലക്സാണ്ടർ കോയിസാക് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അടിയന്തര സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഐഒഎം സംഘങ്ങൾ ജിബൂട്ടി അധികൃതർക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാബ് എൽ-മാൻഡെബ് കടലിടുക്ക് വഴി യെമനിലേക്കും അവിടെനിന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കടന്ന് സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ തേടുന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ നേരിടുന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ദുരന്തമെന്ന് ഐഒഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "മധ്യപൂർവ്വേഷ്യയിലുടനീളം അസ്ഥിരത വർധിച്ചുവരുന്നതിനാലും ദാരിദ്ര്യം, അരക്ഷിതാവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ കാരണവും പലരും ഈ യാത്രയ്ക്ക് മുതിരുന്നു" ഐഒഎം വ്യക്തമാക്കി.
കൂടാതെ ഒബോക്കിലെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുന്ന 64 പേർക്ക് സഹായം നൽകിവരികയാണെന്നും ഐഒഎം അറിയിച്ചു. കാണാതായവരെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജിബൂട്ടി അധികൃതർ തെരച്ചിൽ-രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് 178,000 പേർ ജിബൂട്ടിയിൽ എത്തിയതായി ഐഒഎം അറിയിച്ചു.
യമനിലേക്കുള്ള കടൽമാർഗമുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ 2025ൽ 900ലധികം കുടിയേറ്റക്കാർ മരിക്കുകയോ കാണാതാവുകയോ ചെയ്തുവെന്നും ഈ യാത്രയ്ക്ക് മുതിരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ 18 ശതമാനം വർധനയുണ്ടായെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. 2026 മാർച്ചിലുണ്ടായ ഒരു കപ്പൽ അപകടത്തിൽ ഒമ്പത് പേർ മരിക്കുകയും 45 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സൗദി പിന്തുണയുള്ള യെമനും ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള ഹൂതി വിമതരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ യെമൻ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ്; ഇറാനെതിരെ യുഎസും സഖ്യകക്ഷികളും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക സംഘർഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പോരാട്ടവും.
Also Read: റഷ്യൻ ഡീസൽ ഇടപാടിനെച്ചൊല്ലി ട്രംപും സെലെൻസ്കിയും തമ്മിൽ തർക്കം; യുക്രെയ്ന് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരാന് സമയമായെന്ന് ട്രംപ്, റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ 21 മരണം