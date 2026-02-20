ETV Bharat / international

"മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചു", കാലിഫോർണിയയിൽ ഹിമപാതത്തില്‍ എട്ട് മരണം, അമേരിക്കയില്‍ 1981ന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം

ശക്തമായ ഹിമപാതത്തിൽ അകപ്പെട്ട് എട്ട് പേര്‍മരിച്ചു. ഇതില്‍ ആറ് പേര്‍ സ്‌ത്രീകള്‍. ഒരാള്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നു. ഹിമപാത മുന്നറിയിപ്പ് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും യാത്ര പോയെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍.

A California Highway Patrol vehicle is parked along a road during a snow storm Wednesday, Feb. 18, 2026, in Placer County, Calif. (CALIFORNIA AVALANCHE LAKE TAHOE CALIFORNIA AVALANCHE DEATH CALIFORNIA)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 11:11 AM IST

3 Min Read
കാലിഫോര്‍ണിയ/സോഡ സ്പ്രിങ്സ്: അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ ലേക്ക് ടാഹോയില്‍ ഉണ്ടായ ഹിമപാതത്തില്‍ വിനോദത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരുന്ന എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. ഹിമപാദുകത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ സ്‌കീയിങ് താരങ്ങളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ചയുണ്ടായ ഹിമപാതത്തിൽ ആകെ എട്ടുപേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഒരാളെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരില്‍ ആറ് പേര്‍ സ്‌ത്രീകളാണ്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളും ഒരു ഗൈഡും ഉൾപ്പെടെ ആറുപേരെ പരിക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി.

കാണാതായ ഒന്‍പതാമത്തെ ആള്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുകയാണെങ്കിലും ഇയാള്‍ മരിച്ചതായി കരുതപ്പെടുന്നുവെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്‌ച (ഫെബ്രുവരി 17 ) 11.30 ഓടെയാണ് കാസല്‍ പീക്ക് മേഖലയില്‍ മാരകമായ ഹിമപാതം ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് ദിവത്തെ സ്‌കീയിങ് യാത്രകഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന 11 വിനോദ സഞ്ചാരികളും നാല് ഗൈഡും 15 അംഗ സംഘമാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ടത്.

മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും ഒമ്പതാമത്തെ വ്യക്തിക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരാനും ക്രൂവിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്ന് നെവാഡ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഓഫിസിൻ്റെ വക്താവ് ആഷ്‌ലി ക്വാഡ്രോസ് പറഞ്ഞു. “ഞങ്ങൾ പർവതത്തിലാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. കാലാവസ്ഥ ശരിക്കും അപകടകരമാണ്” ആഷ്‌ലി പറഞ്ഞു.

ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കുറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്‌ച രാവിലെ വരെ വലിയ ഹിമപാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കാലിഫോർണിയയിൽ വീശിയടിച്ച ശക്തമായ ശീതകാല കൊടുങ്കാറ്റും കനത്ത മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയുമാണ് ഹിമപാതത്തിന് കാരണമായത്. ഈ മേഖലയിൽ ഏകദേശം 30 ഇഞ്ചോളം മഞ്ഞുവീഴ്‌ച രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അപകടത്തിന് മുന്‍പ് ശക്തമായ മഞ്ഞുവീഴ്‌ചയും ഹിമപാതത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് 'സിയറ അവലാഞ്ച് സെൻ്റര്‍' മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കയിരുന്നു. ഇത് അവഗണിച്ച് യാത്ര തുടര്‍ന്നതാണോ അപകടത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്ന് അധികൃതര്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ജനങ്ങള്‍ പര്‍വ്വതത്തിലേക്ക് യാത്രകള്‍ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹിമപാതത്തിന് പിന്നാലെ ഈ മേഖലയില്‍ ആറ് അടിയോളം മഞ്ഞ് കൂടി വീണത് ആഘാതം കൂട്ടി. ബ്ലാക്ക് ബോര്‍ഡ് മൗണ്ടന്‍ എന്ന ടൂര്‍ ഗൈഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണ് അപകടത്തില്‍പെട്ട സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. 1981 ന് ശേഷം അമേരിക്കയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിമപാത അപകടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണിതെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

"ഞങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നിക്കുകയാണ്"

ലേക്ക് ടാഹോ ഹിമപാതത്തില്‍പെട്ട് മരിച്ചവര്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ സ്‌കീയിങ് താരങ്ങളാണെന്ന് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. കൊല്ലപ്പെട്ട ആറ് പേരും ബേ ഏരിയ, ഇഡാഹോ, ലേക്ക് ടാഹോ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. കാരി ആറ്റ്കിൻ, ലിസ് ക്ലാബോ, ഡാനിയേൽ കീറ്റ്‌ലി, കേറ്റ് മോഴ്‌സ്, കരോലിൻ സെക്കാർ, കേറ്റ് വിറ്റ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

"വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായി ഞങ്ങൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു. അവരുടെ അസാധാരണ ധൈര്യത്തെ ഞങ്ങള്‍ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം അമ്മമാരും ഭാര്യമാരും സുഹൃത്തുക്കളും ആയിരുന്നു. അവരോട് കുടുംബത്തിന് എന്നും സ്‌നേഹം മാത്രമാണുള്ളത്" കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ പറയുന്നു.

അവർക്ക് നല്ല പരിശീലനം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അവര്‍ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുത്തത്.യാത്ര മുൻകൂട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് ഹിമപാത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നുവെന്നും കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

"ഗൈഡുകൾ വളരെ പരിചയസമ്പന്നരായിരുന്നു" ടൂർ കമ്പനി

പർവതാരോഹണം, ബാക്ക്‌കൺട്രി സ്‌കീയിങ് യാത്രകൾ, സുരക്ഷാ കോഴ്‌സുകൾ എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക്‌ബേർഡ് മൗണ്ടൻ ഗൈഡ്‌സിലാണ് നാല് ഗൈഡുകളെയും നിയമിച്ചത്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും തങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഗൈഡുകളുടെ വിയോഗത്തില്‍ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും കമ്പനി പ്രസ്‌താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

ഗ്രൂപ്പിലെ ഗൈഡുകൾ ബാക്ക്‌കൺട്രി സ്‌കീയിങില്‍ പരിശീലനം നേടിയവരോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയവരോ ആയിരുന്നു, കൂടാതെ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ അവലാഞ്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഇൻസ്ട്രക്‌ട്രർമാരുമായിരുന്നു.

“ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് ലഭിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തേക്കാം. ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ സംഭവമായിരുന്നു ഇത്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു” കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

യാത്ര എന്തിനാണ് തുടർന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.

മുന്നറിയിപ്പ് വകവയ്ക്കാതെ ഗൈഡുകൾ സാഹസിക യാത്ര ചെയ്‌തതിൻ്റെ കാരണം അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് നെവാഡ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് ഷാനൻ മൂൺ പറഞ്ഞു. കമ്പനി നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കാലിഫോർണിയയിലെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തും അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. യാത്രയുടെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെ സിയറ അവലാഞ്ച് സെൻ്റര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഇത് വകവയ്‌ക്കാതെയാണ് അവര്‍ യാത്ര തുടര്‍ന്നത്.

ഹിമപാത മുന്നറിയിപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ സ്‌കീയിങ് താരങ്ങള്‍ യാത്ര തുടര്‍ന്നത് അസാധാരണമല്ലെന്ന് ഹിമപാത സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു. നിരവധി ഹിമപാത പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹിമപാത ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ, സ്ലൈഡുകൾ പതിവായി സംഭവിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ കൃത്യമായി നല്‍കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്നും വിദഗ്‌ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

