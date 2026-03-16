തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; നേപ്പാളില്‍ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.

Scene from the spot (AP)
Published : March 16, 2026 at 11:44 AM IST

കാഠ്‌മണ്ഡു: നേപ്പാളിൽ ഇന്ത്യൻ തീർഥാടകർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഏഴ് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ മുത്തുകുമാർ (58), അനാമാലിക് (58), മീനാക്ഷി (59), ശിവഗാമി (53), വിജയാൽ (57), മീന (58), തമിഴർസി (60) എന്നിവരാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. തീർഥാടകരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരികയാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

പൊള്ളാച്ചി, ദേവകോട്ടൈ സ്വദേശികളായ ഏഴ് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്‌റ്റമോർട്ടത്തിനായി കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കും. ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ സൗജന്യ വാൻ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ച് മൃതദേഹങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്‌താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഗൂർഖ ജില്ലയിലെ മനകാമന ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മടങ്ങിയ തീർഥാടക സംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മാർച്ച് 14നായിരുന്നു സംഭവം. ബസിൽ 12ലധികം യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ബസ് നിയന്ത്രണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് മലയിടുക്കിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. മരിച്ചവരിൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളും രണ്ട് പുരുഷന്മാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ സുരക്ഷിതമായി നാട്ടിൽ എത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

