ബസിന് തീപിടിച്ച് 42 ഇന്ത്യൻ ഉംറ തീര്ഥാടകര് മരിച്ചു; നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി
മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തീർഥാടകരുമായി പോയ ബസ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
Published : November 17, 2025 at 10:51 AM IST
റിയാദ്: ഇന്ത്യയില് നിന്നുള്ള ഉംറ തീർഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസിന് തീപിടിച്ച് 42 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശികളാണ് ദാരുണാ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചതെന്ന് അന്തര്ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തീർഥാടകരുമായി പോയ ബസ് ഡീസൽ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 1.30 ഓടെ മുഫ്രിഹത്തിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു.
ബസിൽ 43 യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഒരാൾ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്ന സംഘത്തിൽ 20 സ്ത്രീകളും 11 കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മക്കയിൽ ഉംറ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ദുരന്തമുണ്ടായത്. വിശാലമുള്ള റോഡ് ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിവേഗത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പാതയായിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചാണ് ബസ് ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്.
കണ്ട്രോള് റൂം ആരംഭിച്ച് തെലങ്കാന സര്ക്കാര്, ഞെട്ടല് രേഖപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
ബസ് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി. റിയാദിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തെലങ്കാന സർക്കാർ അറിയിച്ചു. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി താമസക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നതായി തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ഹൈദരാബാദിലെ തെലങ്കാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി രാമകൃഷ്ണ റാവു ഡൽഹിയിലുള്ള റസിഡൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഗൗരവ് ഉപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിൽ തെലങ്കാനയില് നിന്നുള്ള എത്ര പേർ ഉണ്ടെന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ അവരെ അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉത്തരവിട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം ആരംഭിച്ചു. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 79979-59754 അല്ലെങ്കിൽ 99129-19545 എന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം.
