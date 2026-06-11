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ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് ആക്രമണം; മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

എണ്ണ കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്ക സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുമായി പോയ കപ്പലിന് നേരെയാണ് ആക്രമണം.

MIDDLE EAST TENSIONS Oman US ISRAEL WAR ON IRAN us missile attack
Representational image (X@CENTCOM)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 11, 2026 at 5:28 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് കപ്പലിന് നേരെ അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയെന്ന് കേന്ദ്ര തുറമുഖ-ഷിപ്പിങ് മന്ത്രി സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അറിയിച്ചു. ദാരുണമായ സംഭവമെന്നാണ് ആക്രമണത്തെ മന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. എംടി സെറ്റെബെല്ലോ എന്ന കപ്പലാണ് അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നാവികർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കപ്പലിന് നേരെ യുഎസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നത്. പിന്നാലെ ആക്രമണത്തിൽ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാർക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുകയായിരുന്നു. അതേസമയം, യുഎസ് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണയുമായി പോയ കപ്പലിന് നേരെ തങ്ങളുടെ സൈന്യം ആക്രമണം (പ്രിസിഷൻ സ്ട്രൈക്ക്) നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി.

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ഡെക്ക് കേഡറ്റായ ആദിത്യ ശർമ, എൻജിൻ ഫിറ്റർ ശിവാനന്ദ് ചൌരസ്യ, ചീഫ് എൻജിനീയർ പട്നാല സുരേഷ് എന്നിവരെയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ കാണാതായത്. പിന്നീട് നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ മൂന്ന് നാവികരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പലാവു പതാക വഹിച്ച കപ്പലിൽ 28 ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നത്. അവരിൽ 24 ഇന്ത്യക്കാരും എട്ട് വിദേശികളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഒമാനി തുറമുഖമായ സോഹാറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ വടക്കുകിഴക്കായി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് മിസൈൽ ആക്രമണം നടന്നത്. 21 ഇന്ത്യക്കാരെ കപ്പലിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരുന്നു.

നാവികരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും ഇത് വലിയ നഷ്‌ടമാണ്. ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട സഹായം നൽകാനും അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനും മോദി സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ക്രൂ അംഗങ്ങളെ ഉടൻ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കും. അതുപോലെ മരിച്ച നാവികരുടെ മൃതദേഹം വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സർബാനന്ദ സോനോവാൾ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

യുഎസ് ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് ഇന്ത്യയും രംഗത്തെത്തി. ഇറാനിയൻ എണ്ണയ്‌ക്കെതിരായ ഉപരോധം ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ആക്രമണം നടന്നതെന്നും ഇതിൽ 24 ഇന്ത്യക്കാർ യുഎസ് സേനയുടെ ഇരായയെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണ്. സംഘർഷം ഉടനടി ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്രമണത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു. മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഡൽഹിയിലെ യു.എസ് സി.ഡി.എ.യെ വിളിച്ചുവരുത്തി ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചതായും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു

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TAGGED:

MIDDLE EAST TENSIONS
OMAN
US ISRAEL WAR ON IRAN
US MISSILE ATTACK
INDIAN SAILORS KILLED BY US MISSILE

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