റാസൽഖൈമയില് വൻ അപകടം, ഇന്ത്യക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 13 പേര് മരിച്ചു, ഹെല്പ് ലൈൻ നമ്പര് പുറത്തുവിട്ട് ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്
വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടതായി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്നും അറിയിപ്പില്...
Published : November 24, 2026 at 8:00 PM IST
ദുബായ്: പ്രവാസി മലയാളികളെയടക്കം ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി യുഎഇയിൽ വീണ്ടും അതിദാരുണമായ വാഹനാപകടം. റാസൽഖൈമയിലെ അൽ വതൻ റോഡിൽ യാത്രാ ബസും ട്രക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽ 13 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി. അപകടത്തിൽ 11 പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചതോടെയാണ് മരണസംഖ്യ 13 ആയി ഉയർന്നത്. മരിച്ചവരില് 11 പേര് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പരിക്കേറ്റ 14 പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഒമാൻ റൂട്ടിലേക്കുള്ള പാതയിൽ വിസ മാറ്റത്തിനും മറ്റുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയിലുണ്ടായ അപകടമായതിനാൽ, മരിച്ചവരിൽ മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് പ്രവാസി സമൂഹം. എന്നാൽ, മരിച്ചവർ ഏതൊക്കെ രാജ്യക്കാരാണെന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ റാസൽഖൈമ പൊലീസും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
وزارة الداخلية تفيد بوقوع حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في رأس الخيمة أسفر عن وفيات أفادت وزارة الداخلية بوقوع حادث مروري إثر تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة على شارع الوطن في إمارة رأس الخيمة، أسفر عن وفاة (11) شخصاً. وأكدت الوزارة أنه فور تلقي البلاغ، انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وباشرت بالتعاون مع فرق الإسعاف والدفاع المدني والجهات المعنية عمليات الإنقاذ والإسعاف، إلى جانب تأمين الموقع وتنظيم الحركة المرورية، فيما تتواصل إجراءات التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها. وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر وذوي المتوفين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما دعت أفراد المجتمع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة بشأن الحادث.— وزارة الداخلية (@moiuae) November 24, 2026
മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടതായി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്; അടിയന്തര ഹെൽപ്പ് ലൈൻ തുറന്നു
ദാരുണമായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ ഇന്ത്യക്കാരും ഉൾപ്പെട്ടതായി ദുബായ് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എക്സിലൂടെയാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്. അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കോൺസുലേറ്റ് അധികൃതർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്നും ഔദ്യോഗിക കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണെന്നും കോൺസുലേറ്റ് അറിയിച്ചു. അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും സഹായങ്ങൾക്കുമായി ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ: 800-46342
Deeply saddened by the tragic road accident in Ras Al Khamiah that claimed lives of several people, including Indian nationals. The Consulate has reached out to the bereaved families and is closely working with local authorities to provide all possible assistance and support. Our heartfelt condolences and prayers are with the grieving families during this difficult time. Further details are being ascertained. 24/7 Toll Free Helpline No: 800-46342 @MEAIndia @IndembAbuDhabi— India in Dubai (@cgidubai) November 24, 2026
അപകടം സംഭവിച്ചതിങ്ങനെ
ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ റാസൽഖൈമയുടെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ള അൽ വതൻ റോഡിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം. സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ട്രക്കിന് പിന്നിലേക്ക്, 41 യാത്രക്കാരുമായി എത്തിയ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം. അപകടവിവരം ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, ആംബുലൻസ് വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പരിക്കേറ്റവരെ അടിയന്തരമായി ആശുപത്രികളിലേക്ക് മാറ്റുകയും പ്രദേശത്തെ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു; വ്യാജവാർത്തകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്
അപകടത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി യുഎഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കും. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായും, അപകടത്തെക്കുറിച്ച് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും മന്ത്രാലയം കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം യുഎഇയിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വലിയ വാഹനാപകടമാണിത്. നവംബർ 12ന് ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് റോഡിൽ 18 കാറുകളും അഞ്ച് ട്രക്കുകളും കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മലയാളി ഇരട്ടകൾ ഉൾപ്പെടെ 4 ഇന്ത്യക്കാരും 10 സ്വദേശികളുമടക്കം 14 പേർ മരിക്കുകയും 30 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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