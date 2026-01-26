ഫിലിപ്പീൻസിൽ കടത്തുവള്ളം മുങ്ങി 15 പേർ മരിച്ചു, 28 പേരെ കാണാതായി
മനില: തെക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിനു സമീപം കടത്തുവള്ളം മുങ്ങി നിരവധി പേർ മരിച്ചു. 350 ലധികം പേരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കടത്തുവള്ളം മുങ്ങി 15 പേർ മരിക്കുകയും 28 പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തതായി തീരസംരക്ഷണ സേന അറിയിച്ചു. 316 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതായി തീരസംരക്ഷണ സേന കമാൻഡറായ റോമൽ ദുവ അറിയിച്ചു. "ഒരു തീരദേശ സംരക്ഷണ സേനാ വിമാനം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയും വ്യോമസേനയും അവരുടെ പങ്ക് നിർവഹിച്ചു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
44 മീറ്റർ (144 അടി) നീളമുള്ള കടത്തുവള്ളമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. ബസിലാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ബലൂക്ക്-ബലൂക്ക് ദ്വീപിന് സമീപം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായാണ് കടത്തുവള്ളം തകർന്ന് വീണത്. മിൻഡാനാവോയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ അറ്റത്തുള്ള സാംബോവങ്ക തുറമുഖത്ത് നിന്നാണ് വള്ളം പുറപ്പെട്ടത്. പുറപ്പെട്ട് നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ്, പുലർച്ചെ 1:50 ഓടെ എംവി ട്രിഷ കെർസ്റ്റിൻ 3 എന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഒരു ദുരന്ത അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതായി തീരസംരക്ഷണ സേന പറഞ്ഞു.
"അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പട്ടവരുടെ അഭിപ്രായമനുസരിച്ച്, അപകടം നടന്ന സമയത്ത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു," ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വക്താവ് നോമി കയാബ്യാബ് ടെലിവിഷൻ അഭിമുഖത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യേഗസ്ഥൻ റൊണാലിൻ പെരസ് എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കി.
"രോഗികളുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞത്. നിലവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 18 പേരെയെങ്കിലും പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളിൽ എത്തിച്ചു" പെരസ് പറഞ്ഞു. ആളുകളെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുന്നതും വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നതും ഫിലിപ്പീൻസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ്. രക്ഷപ്പെട്ടവർ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതും കാണാം.
"വള്ളം മുങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ കാരണം അറിയാനായി ഒരു മറൈൻ കാഷ്വാലിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്" തീരസംരക്ഷണ സേന കമാൻഡർ റോമൽ ദുവ പറഞ്ഞു. "ഇപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്." രക്ഷപ്പെട്ടവരെ സാംബോവങ്കയിലേയും ഇസബെല സിറ്റിയിലേയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കടത്തുവള്ളത്തിൽ അമിതഭാരം കയറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അറിയിച്ചു. 116 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഫിലിപ്പീൻസ് രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പതിവ് അപകടങ്ങൾക്കിടയിലും, രാജ്യത്തെ 7,000-ത്തിലധികം ദ്വീപുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതത്തിനായി പലരും വിലകുറഞ്ഞതും മോശമായതുമായ ബോട്ടുകളേയും കപ്പലുകളേയും ആശ്രയിക്കുന്നു.
2023-ൽ, തെക്കൻ ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഒരു കടത്തുവള്ളത്തിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി 30-ലധികം പേർ മരിച്ചു, അതേസമയം 2015-ൽ ലെയ്റ്റ് ദ്വീപിൻ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് വോട്ട് മറിഞ്ഞ് 60-ലധികം പേർ മരിച്ചു. 1987-ൽ, ഡോണ പാസ് ഫെറി ഒരു എണ്ണ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് 4,000-ത്തിലധികം പേർ മരണപ്പെട്ടു. കടലിൽ സംഭവിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമായിരുന്നു ഇത്.
