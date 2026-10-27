സെർബിയയിൽ ഭരണമാറ്റം; പരാജയം സമ്മതിച്ച് വുസിച്ച്, ബെൽഗ്രേഡിൽ പൊലീസും ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ
ഭരണകക്ഷിയായ സെർബിയൻ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടിക്ക് 17.2 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ (32.3 ശതമാനം) മാത്രമാണ് നേടാനായത്
By ANI
Published : October 27, 2026 at 8:56 AM IST
ബെൽഗ്രേഡ്: സെർബിയയിൽ നടന്ന പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ച് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് അലക്സാണ്ടർ വുസിച്ച്. വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റ് വൻ വിജയം നേടിയതിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനമായ ബെൽഗ്രേഡിൽ വലിയ തോതിൽ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. പിൻവാങ്ങുന്ന പൊലീസ് വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാർ
ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് ബെൽഗ്രേഡിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഘർഷം ഉടലെടുത്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാസേന പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് വലിയ തോതിൽ തടിച്ചുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാർ പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത്. പിൻവാങ്ങുന്ന സേനാംഗങ്ങളെ വളഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം അവർക്ക് നേരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്തതായി അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രാജ്യത്തുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ മാറ്റമാണ് ജനങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചതിൻ്റെ ആവേശത്തിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ തെരുവുകൾ കയ്യടക്കിയത്.
അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് വുസിച്ച്
ഒക്ടോബർ 26നാണ് സെർബിയയിലെ ദീർഘകാല ഭരണാധികാരിയായ അലക്സാണ്ടർ വുസിച്ച് തൻ്റെ പരാജയം ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷമായ സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റ് പാർലമെൻ്റിൽ കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടിയതായി അദ്ദേഹം രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യവെ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭരണകക്ഷിയായ സെർബിയൻ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടിക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതായി അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. ലഭ്യമായ കണക്കുകൾ പ്രകാരം തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം നിർണായക വിജയം നേടിയെന്നും വുസിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ വിധി പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും സമാധാനപരമായ അധികാര കൈമാറ്റം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റിന് വൻ മുന്നേറ്റം
ദേശീയ പാർലമെൻ്റിലെ സീറ്റ് നിലയെക്കുറിച്ചും വുസിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റ് അനായാസം അടുത്ത സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്. 250 അംഗ പാർലമെൻ്റിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റിന് 135 മുതൽ 140 വരെ സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും തങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് 105 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭരണത്തുടർച്ച നിലനിർത്തുന്നതിൽ തൻ്റെ പാർട്ടി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മുന്നണികൾക്കും ന്യൂനപക്ഷ പാർട്ടികൾക്കും മാത്രമാണ് ഇത്തവണ അസംബ്ലിയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുക.
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അലയൻസ് ഓഫ് വോജ്വോഡിന ഹംഗേറിയൻസ് മൂന്ന് സീറ്റുകളും അൽബേനിയക്കാർ ഒരു സീറ്റും എസ്.ഡി.എ ഒരു സീറ്റും നേടിയതായി വുസിച്ച് വ്യക്തമാക്കി. യൂറോ ന്യൂസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റിന് ഏകദേശം 22 ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അതായത് ആകെ പോൾ ചെയ്തതിൻ്റെ 52 ശതമാനം വോട്ടുകൾ അവർ സ്വന്തമാക്കി. ഭരണകക്ഷിയായ സെർബിയൻ പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടിക്ക് 17 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഇത് ആകെ വോട്ടിൻ്റെ 32 ശതമാനം വരും.
ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ ദുരന്തം
2024ൽ നോവി സാഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നുവീണ് 16 പേർ മരിച്ച സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. സർക്കാരിൻ്റെ അനാസ്ഥയും അഴിമതിയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാക്കൾ തെരുവിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് പിന്നീട് ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റമായി മാറി സ്റ്റുഡൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് രൂപം നൽകിയത്. അഴിമതി രഹിത ഭരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട വിദ്യാർഥി സഖ്യം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ പൂർണമായും വിജയിച്ചു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ സെർബിയയിലെ ചരിത്രപരമായ ഭരണമാറ്റത്തിൽ കലാശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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