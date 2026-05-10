വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം; 15 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
By PTI
Published : May 10, 2026 at 5:53 PM IST
ഇസ്ലാമാബാദ്: വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാകിസ്ഥാനിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ 15 സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പാകിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചാവേർ ആക്രമണത്തിലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടൊപ്പം നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലയായ ബന്നുവിലെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെടിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് സ്ഫോടനം നടന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ സമീപത്തെ നിരവധി വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകൾ തകർന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടവും നിലംപൊത്തി. നിരവധി സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങി.
സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം, ഒരു വലിയ സംഘം തീവ്രവാദികൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതായും ഇത് കനത്ത വെടിവയ്പ്പിന് കാരണമായതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളുടെ എണ്ണമോ അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതോ സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ വ്യക്തതയില്ല.
ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ മുഖ്യമന്ത്രി മുഹമ്മദ് സൊഹൈൽ അഫ്രീദി "ഭീകര ആക്രമണത്തെ" അപലപിക്കുകയും ജീവഹാനിയിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പരിക്കേറ്റവർക്ക് സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
ആക്രമണം "അങ്ങേയറ്റം ദാരുണവും ഭീരുത്വവുമായ പ്രവൃത്തി" എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പൊലീസിൻ്റേയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും മനോവീര്യം തകർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയും സമാനമായ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു. ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വയിലെ സൗത്ത് വസീറിസ്ഥാൻ മേഖലയിൽ സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിറച്ച വാഹനം ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അടുത്തേയ്ക്ക് അടുക്കുന്നതിനിടെ ഒരു തീവ്രവാദിയെ പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന വെടിവച്ചു കൊന്നു. വാഹനം അടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഇടിക്കുകയും ഏഴ് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ആളപായമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
തീവ്രവാദി അക്രമം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രവാദികളുടെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റം, ആവർത്തിച്ചുള്ള സൈനിക നടപടികൾ എന്നിവ കാരണം ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ വർഷങ്ങളായി പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പർവതപ്രദേശങ്ങളും സുഷിരങ്ങളുള്ള അതിർത്തിയും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നു.
സമീപകാല സംഭവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇതുവരെ ഒരു സംഘടനയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല. 2022ൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചതിനുശേഷം നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ തെഹ്രീക്-ഇ-താലിബാനും പാകിസ്ഥാനും മേഖലയിൽ അക്രമം നടത്തുന്നതായി പാക് സർക്കാർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
